الذكاء الاصطناعي ومستقبل الاستدامة: محادثة في أسبوع المناخ مع خبراء IBM

غالبًا ما توضع قضايا الابتكار على أنها في مقابل الاستدامة، كما لو كان يجب اتخاذ قرار: حماية الكوكب أو حماية الأرباح. الحقيقة هي أن التقدم التقني يمكن أن يساعد في دفع الجهود الرامية إلى تحسين ممارسات الأعمال المستدامة. من خلال تحسين العمليات وتقليل الممارسات المكثفة للموارد، يمكن للتكنولوجيا أن تجعل المجموعة أكثر فعالية من حيث التكلفة فحسب، بل تدفع أيضًا رحلتها في الاستدامة.
تعمل IBM بجد في استخدام الابتكار في الذكاء الاصطناعي العام والذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة المجموعات في إيجاد حلول لتسريع جهود الاستدامة، بما في ذلك عدة حلول تم تقديمها لأول مرة في أسبوع المناخ في نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع.
جلسنا مع ثلاثة من خبراء الاستدامة في IBM لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة المجموعة على تحسين العمليات، وتحديد المجالات التي يوجد فيها مجال للابتكار، واستكشاف كيفية حساب التكاليف البيئية لهذه التطورات الجديدة.
Oday Abbosh، قائد الاستدامة العالمية لدى IBM Consulting: الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل هو محفز للتغيير. يمكن أن تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة لتقليل بصمتها البيئية وبناء مستقبل أكثر استدامة. وعلى وجه التحديد، يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إستراتيجية الاستدامة. وفقًا لدراسة حديثة لمعهد IBM لقيمة الأعمال، فإن الإنفاق على تقارير الاستدامة يتجاوز الإنفاق على الابتكار في مجال الاستدامة بنسبة 43%. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في إعادة توازن هذه الدولارات نحو الابتكار، من خلال تبسيط جمع البيانات وتمكين المؤسسات من اتخاذ المزيد من الإجراءات المستهدفة التي تسمح لها بقيادة تقدم حقيقي نحو الاستدامة.
Kendra DeKeyrel، نائبة رئيس ESG وقائدة منتجات إدارة الأصول في IBM: يعد الذكاء الاصطناعي ضروريًا لمستقبل ممارسات الأعمال المستدامة، ويعلم التنفيذيون ذلك: وفق أحدث تقرير من IBM عن حالة الجاهزية للاستدامة، اتفق تسعة من كل عشرة قادة أعمال شملهم الاستطلاع على أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في تحقيق أهدافهم في الاستدامة. ومع ذلك، لا يزال هناك عمل يجب القيام به: كما وجدت IBM أن 56 %من المجموعات لا تستخدم الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة بنشاط.
Christina Shim، مسؤول الاستدامة الرئيسي في IBM: بالنسبة إلينا، كل شيء يبدأ بالبيانات. تُعد البيانات أمرًا أساسيًا لمعرفة مقدار الطاقة الذي تستهلكها أو المُهدرة. تنشئ البيانات خطًا أساسيًا يدعم كل هدف، وهو المصدر الذي يمكنك من خلاله تحديد تأثيرك الحالي وتتبع التقدم المحرز وإجراء التعديلات. بمجرد أن تحصل على البيانات الصحيحة، يمكن أن يكون تطبيق تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي أحد أقوى الأدوات لتحقيق التحول نحو الاستدامة.
DeKeyrel: يعد الذكاء الاصطناعي أداة رئيسية لبناء المرونة، وقادة الأعمال بحاجة ماسة إلى الأدوات: فقط نصف الذين شملهم الاستطلاع في تقرير IBM الأخير لحالة الجاهزية يشعرون بأنهم مستعدون تمامًا لمواجهة مجموعة من مخاطر المناخ. لكي تكيِّف المجموعات أصولها المادية وبنيتها التحتية والموارد الطبيعية مع الطقس القاسي والمخاطر المرتبطة به، يجب عليها فهم مجموعات البيانات البيئية الضخمة. قد يحتاج البشر إلى شهور من أجل تصنيف واستخراج رؤى من بيانات المناخ والجغرافيا ذات الصلة، لكن الذكاء الاصطناعي يقلل هذا الإطار الزمني تقليلاً كبيرًا. على سبيل المثال، تستخدم IBM Environmental Intelligence الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات لدمج مجموعات بيانات معقدة ومتنوعة واستخراج رؤى بسرعة لتحسين المرونة. لدى Environmental Intelligence (EI) مجموعة واسعة من التطبيقات - بدءًا من تطبيقات خاصة بالتنبؤ بمخاطر العواصف والمد والجزر بسبب تغير مستوى سطح البحر، وانتهاء بتطبيقات لتتبع اتجاهات الكتل الحيوية وإزالة الغابات لجهود الحفاظ على البيئة.
Shim: يؤثر تغير المناخ في الأشخاص بعدة طرق. فهو يؤدي إلى زيادة الفيضانات، ويتسبب في ضربة الشمس، ويدمر المزارع وسبل العيش. أصبح التأمين غير محتمل. إن التأخير في أعمال البناء بسبب الطقس القاسي يكلف بالفعل المليارات على مستوى العالم. نحن نهتم لأنه يؤثر في حياتنا اليومية، بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه. لكن دعونا نركز على الحلول. يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز المرونة بشكل كبير في مواجهة تغير المناخ من خلال تحليل البيانات للتنبؤ بالأحداث الجوية القاسية، والكوارث الطبيعية، والمخاطر المناخية الأخرى بدقة ولمدة زمنية أكبر.
على سبيل المثال، بالتعاون مع ناسا، أصدرنا نموذجًا يتجاوز توقعات الذكاء الاصطناعي ليقدم رؤى جديدة للعلماء والمطورين والشركات حول الظروف الجوية والمناخية على المدى القصير والطويل. على حدٍ سواء هذا هو أحد أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا للمناخ والطقس، وهو متوفر الآن على منصة Hugging Face مفتوحة المصدر، ما يعني المزيد من الاهتمام بالكود وتركيزًا أكبر على المشكلات. يمكن لنماذج الأساس أيضًا أن تساعد على توجيه الجهود لتقليل "تأثيرات الجزر الحرارية." تعد شركة IBM وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي رائدتان في التطبيق من نموذج الأساس لرسم خرائط للجزر الحرارية الحضرية – وهي مناطق ذات درجات حرارة أعلى بكثير مقارنة بالمواقع المحيطة في أبوظبي. حتى الآن، استفاد النموذج من الجهود التي نجحت في الحد من تأثيرات الجزر الحرارية في المنطقة بأكثر من ثلاث درجات مئوية.
DeKeyrel: أرى بالفعل أن عملاءنا يتحصّلون فائدة من هذا. على سبيل المثال، كانت شركة Ford Motor تسعى إلى تقليل العيوب وفترة التعطل وإنشاء عملية تصنيع أكثر استدامة. قامت شركة Ford باستخدام IBM Maximo Visual Inspection (MVI)، الذي لم يحسن الاستدامة فحسب، بل حسَّن جودة المركبات أيضًا. ونتيجة لذلك، وسَّعت فورد استخدام MVI وقدرات الذكاء الاصطناعي المرتبطة به لتشمل مصانع إضافية وقدمت لشركة IBM جائزة الابتكار في تكنولوجيا المعلومات المرموقة. في سويسرا وهولندا، كانت شركة DSM-firmenich Animal Nutrition & Safety حريصة على الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين استدامة أعمالها وسلامة حيواناتها. قامت شركة DSM-Firmenich باستخدام IBM Environmental Intelligence Suite وخوارزمياتها القوية من أجل التنبؤ بتلوث الحبوب ومنعه، ما أدى إلى توفير ملايين اليوروهات للصناعات الزراعية في أوروبا كل عام.
Shim: يستخدم أحد عملائنا الذكاء الاصطناعي للتنسيق للصيانة لأكثر من 100000 أصل عبر حي حاصل على شهادة LEED البلاتينية، يضم 94 مبنى، بما في ذلك أطول ناطحة سحاب في الرياض. استخدمت شركة برازيلية منتجة لحلول الطاقة المتجددة الذكاء البيئي ونماذج الذكاء الاصطناعي لتحسين توقعات الرياح بنسبة 15% وتوقعات الطاقة الشمسية بنسبة 30%، ما يسمح لهم بالتخطيط بشكل أفضل وضمان شبكة كهربائية مرنة وجديرة بالثقة. في IBM، نستخدم Envizi، وهو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتتبع وتحليل بيانات الطاقة لدينا داخل أداة واحدة عبر 600 موقع. فهو يتيح لشركة IBM تتبع وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة واستهلاك المياه بكفاءة، مع تحسين إدارة المرافق وتجارب مكان العمل أيضًا.
DeKeyrel: شركة Ikano Group هي مؤسسة متعدد الجنسيات تضم أعمالاً تجارية في مختلف الصناعات وقارات متعددة. ولهذا السبب، فإن تنظيم الكمية الهائلة من البيانات اللازمة لتلبية معايير إعداد التقارير المختلفة أمر بالغ الأهمية لرحلتهم نحو الاستدامة. عند التطلع إلى الاستعداد لتوجيه الاتحاد الأوروبي الجديد لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة للشركات (CSRD)، استعانت Ikano Group بمجموعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد أصبح بإمكانهم الآن بسهولة تسجيل أكثر من 15000 نوع من البيانات المختلفة وتتبعها لإعداد تقارير توجيه CSRD بفضل المنصة، ما يوفر الآلاف من ساعات العمل في هذه العملية.
Abbosh: نرى أيضاً إمكانيات كبيرة في الذكاء الاصطناعي فيما يخص الاقتصاد الدائري. يمكن الذكاء الاصطناعي أن يساعد في اكتشاف طرق لاستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة وتحقيق وفورات في التكاليف على المواد الخام، والتي غالبًا ما تشكل جزءًا كبيرًا من نفقات الإنتاج. على سبيل المثال، يمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي اكتشاف وتوصية المواد لاستبدال PFAS (المشابهة للمواد الكيميائية الصناعية) في مواقع التصنيع. سيمكننا هذا من تقصي الكيفية التي تعزز بها التقنيات مبدأ الاقتصاد الدائري، وتطور عملية استكشاف الخامات الجديدة، والعثور على بدائل للبلاستيك ومواد PFAS.
DeKeyrel: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تعزيز كل هذه العمليات من خلال "سد الفجوات" ونمذجة البيانات التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تحقيقها. يسمح هذا للشركات بالتقدم خطوة إضافية والتصدي لحالات الاستخدام المستجدة، لا سيما في إدارة دورة حياة الأصول، مثل توليد توصيات لرموز أعطال الأصول.
Abbosh: يقول ثلاثة من كل أربعة مديرين تنفيذيين إن البيانات التي تتم معالجتها يدويًا تعوق إعداد تقارير الاستدامة، ما يعوق بدوره نتائج الأعمال والاستدامة. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على إخراج هذه الرؤى إلى النور. فمعظم العملاء، بغض النظر عن حجم الشركة، لديهم فرق استدامة تحاول ملاحقة البيانات يدويًا بدلاً من التركيز على ما تقوله البيانات. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إطلاق العنان لإمكانات الإنتاجية. على سبيل المثال، بدلاً من قيام فرق الاستدامة بجمع ومراجعة إيصالات الوقود الورقية يدويًا، يمكن للتقنية أن تساعد على ترجمة صور الإيصالات إلى عناصر البيانات اللازمة للمقاييس المتعلقة بالوقود. يتيح ذلك لهذه الفرق قضاء المزيد من الوقت في كيفية تحسين استخدام الوقود لإزالة الكربون، واستغلال الوقت في تحليل البيانات واستخلاص الرؤى بدلاً من ملاحقتها.
Abbosh: الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس حلاً سحريًا، لكنه إذا استُخدم بشكل استراتيجي، فيمكنه المساعدة في دفع مبادرات وأهداف الاستدامة على نطاق واسع. تحتاج الشركات إلى البيانات في إطار تحقيق الاستفادة القصوى من مبادرات الاستدامة التي تضطلع بها. ومن دون البيانات، لن تكون الاستدامة قابلة للتنفيذ، ولن تكون قابلة للتشغيل. بدأ مزيد من قادة الأعمال يرون كيف يمكن الذكاء الاصطناعي مساعدتهم على تحقيق أهدافهم في الاستدامة. يتفق 64 بالمئة من التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون مهمًا لجهودهم في الاستدامة، حيث قد يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع صناعة القرار، ما يمكن الشركات من دفع عجلة الاستدامة قدمًا بطرق ذات معنى، بما في ذلك تحسين مستويات الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز استهلاك الطاقة بكفاءة، والوفاء بالمتطلبات الإلزامية والاختيارية لإعداد التقارير.
Shim: الذكاء الاصطناعي التوليدي يمتلك القدرة على دمج البيانات التشغيلية والبيئية للتنبؤ والتخفيف من الاضطرابات في العمليات وما بعدها. على سبيل المثال، يمكننا استخدام البيانات من شبكات الطاقة وأنماط الطقس واتجاهات الاستخدام للتنبؤ بتوزيع الطاقة وتعديله في الوقت الفعلي. وهذا يساعد المجموعات في الحد من بصمتها الكربونية مع تعزيز الأرباح من خلال توفير التكاليف. ينطبق هذا على أي مجموعة، سواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة، أو مجموعات غير ربحية، وبالطبع الحكومة. على سبيل المثال، أطلقت IBM وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا نموذجا تفاعليا يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالوصول إلى الطاقة حتى عام 2030. النموذج متاح لـ 102 دولة عبر أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وسيساعد الحكومة على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتمكين المستخدمين من تحليل قضايا الطاقة المعقدة.
Abbosh: في حين أن الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي من التقنيات المثيرة للإعجاب التي يمكنها بالتأكيد أن تجلب فوائد لكل من الأعمال والاستدامة، فمن الضروري الاعتراف بأنه لا يوجد طريق للمضي قدمًا خاليًا من التحديات. هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تصميم حل متكامل يدعم الذكاء الاصطناعي ويقلل من استهلاك الطاقة ومن ثَمَّ يقلل من التأثير البيئي.
Shim: تحتاج الشركات إلى أن تكون ذكية بشأن نهجها في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. أظهرت إحدى دراساتنا الحديثة أن %63 من المجموعات ستطبق الذكاء الاصطناعي التوليدي في مبادرات تكنولوجيا المعلومات بحلول نهاية عام 2024، لكن فقط %23 منها تدمج تقييمات الاستدامة عند تصميم مشاريع تكنولوجيا المعلومات لأول مرة. وهذه مشكلة. إذا ركزنا على استدامة الذكاء الاصطناعي منذ البداية، فإننا لا نقلل فقط من بصمتنا البيئية، بل نخلق أيضا حلولا أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. هناك عدة طرق لجني الفائدة من الذكاء الاصطناعي مع تقليل تأثيره البيئي.
Abbosh: يمكن للشركات أيضًا المساعدة في تقليل استهلاك الطاقة من خلال اختيار نهج السحابة الهجينة. ربع عدد الشركات تستفيد بالفعل من حلول السحابة الهجينة لتعزيز استدامة وكفاءة الطاقة في عمليات تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير. أفاد ما يقرب من نصفها بتأثير إيجابي كبير على استدامة تكنولوجيا المعلومات بشكل عام.
Shim: هناك جانب آخر يجب مراعاته وهو حجم نماذجك. النماذج الكبيرة تأتي بتكاليف تخزين البيانات والحوسبة أكبر وتتطلب تحديثات أكثر تكرارًا، مما يعني أن الأكبر ليس دائمًا أفضل. يجب على الشركات استخدام نموذج الأساس بالحجم المناسب لتحقيق ما تحتاجه، مما يساعد في الاستدامة وكذلك في تقليل التكلفة وزيادة السرعة. على سبيل المثال، نماذج IBM Granite®، المدربة على بيانات محددة وذات صلة، تؤدي نفس جودة النماذج الأكبر. جانب آخر يجب مراعاته وهو موقع المعالجة. كما ذكر أوداي، اتباع نهج "السحابة الهجينة" يمكن أن يمنحك المرونة لوضع معالجتك بالقرب من مصادر الطاقة النظيفة. كما يمكن أن يؤدي الاشتراك في وضع البيانات بجوار المعالجة إلى توفير حقيقي في الطاقة بمرور الوقت.
تظهر دراساتنا أيضا أن مجموعة لديها ممارسات الاستدامة متكاملة بعمق في تكنولوجيا المعلومات لا تحقق فقط النتائج أفضل، بل ترى أيضا فوائد كبيرة في الكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال، قمنا بتطوير رقاقات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بمقدار 14 مرة من النماذج السابقة. وهذا يقلل بشكل كبير من الطاقة المطلوبة لتشغيل أعباء العمل الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لنا بتوسيع قدراتنا الذكاء الاصطناعي مع تقليل استهلاك الطاقة.
Abbosh: على الرغم من التركيز المتزايد على مبادرات الاستدامة، لا تزال هناك خرافة مستمرة: وهي أن الاستدامة والربحية أمران متعارضان.
Shim: نحن نعلم أن ما يفيد الكوكب يمكن أن يكون مفيدًا للأعمال. أظهرت دراساتنا أن المجموعات التي تفرض الاستدامة في جميع عملياتها تحقق استدامة ونتائج مالية أفضل، وأكثر احتمالاً للتفوق على نظرائها في الربحية، ولديها معدلات نمو أعلى في الإيرادات. كما أن المجموعات التي تتبع نهجا مؤسسيا في تقنية المعلومات المستدامة تلاحظ فائدة في كفاءتها التشغيلية.
Abbosh: الحقيقة هي أن النتائج المالية والمستدامة لا يمكن أن تتعايش فحسب، بل تعزز بعضها. من المرجح أن 52 بالمئة من المؤسسات التي تتبنى الاستدامة هي أكثر احتمالاً للتفوق على نظرائها في الربحية، ونمو المبيعات، والاحتفاظ بالمواهب
Shim: في عام 2023، نفذت IBM مشاريع للحفاظ على الطاقة في أكثر من 130 موقعا حول العالم. ومن خلال هذه المشاريع، تجنبنا ما يُقدّر بـ 95,000 ميجاواط / ساعة من استهلاك الطاقة و33,000 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مع توفير ما يقرب من 11 مليون دولار أمريكي. هناك مجالات أخرى أيضًا تتجاوز خفض التكاليف. على سبيل المثال، المجموعات التي تتبنى الاستدامة هي أكثر احتمالاً بنسبة %56 لتحقيق تفوق في استقطاب الكفاءات البشرية.
Abbosh: لقد رأينا قوة الاستدامة المدمجة بأنفسنا. استعانت شركة Downer بخدمات IBM الاستشارية واستخدمت منصتي Maximo وWatson AIOps لتسخير البيانات شبه الآنية من أكثر من 200 قطار في جميع أنحاء أستراليا. تدعم التحليلات الصيانة التنبؤية، وتقلل من الأعطال، وتزيد من موثوقية التدريب بنسبة %51. وعلى نحو مماثل، استعانت شركة Hera Spa بشركة IBM Consulting لاستخدام رؤية كاميرا الذكاء الاصطناعي للحد من نفايات مكبات النفايات وتعزيز الكفاءة في 89 مرفقًا، وتوجيه مزيد من المواد نحو إعادة الاستخدام.
Shim: الاستدامة هي إستراتيجية طويلة الأمد. لا يجب أن تتعامل المؤسسات مع الاستدامة باعتبارها حالة خاصة. عندما تدمج المؤسسات حلول الاستدامة حقًا في العمليات لديها—بدلاً من معاملتها كإضافة، يمكن أن تصل الفوائد إلى حد أن تصبح العميل صفر في حلول الاستدامة، ما يعيد ما تعلمته إلى العملاء وتساعدهم على تنفيذ الاستدامة وتفعيلها.
