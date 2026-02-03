¿Qué es la integración de código bajo?

La integración de código bajo es un método para conectar aplicaciones, plataformas y pipelines de datos mediante conectores predefinidos y herramientas de desarrollo visual, en lugar de depender únicamente de un extenso código personalizado. Permite tanto a los desarrolladores profesionales como a los usuarios empresariales (a veces llamados desarrolladores ciudadanos) conectar sistemas, crear y automatizar flujos de trabajo y sincronizar datos.
Tradicionalmente, los desarrolladores integraban sistemas escribiendo código personalizado, utilizando varios lenguajes de programación para crear integraciones punto a punto o utilizando middleware empresarial, como buses de servicio empresarial (ESB). Era un proceso que requería mucho tiempo y generaba una gran dependencia de recursos especializados en desarrollo de software.
Al mismo tiempo, los entornos de TI empresariales se han vuelto más complejos, lo que ha puesto aún más a prueba el statu quo de la integración. Las aplicaciones y los datos ahora están dispersos en entornos híbridos y multinube, y la rápida adopción de numerosas herramientas de software como servicio (SaaS) ha llevado a una “expansión SaaS” (la proliferación sin control de la adopción y uso de productos SaaS dentro de una organización). Como resultado, la aplicación, los datos y la integración de API se han vuelto cada vez más desafiantes para los equipos de TI ya saturados.
Las plataformas de integración de código bajo, a menudo ofrecidas como productos de plataforma como servicio (iPaaS de código bajo), se introdujeron para ayudar a resolver estos desafíos. Estas plataformas basadas en la nube incluyen herramientas de código bajo, como lienzos de arrastrar y soltar, flujos de trabajo con estilo de diagrama de flujo, configuraciones gráficas y nodos y bloques predefinidos que representan operaciones o tareas en un flujo de trabajo, lo que reduce la dependencia del código personalizado y de las habilidades de desarrollo especializadas. Estas herramientas visuales y fáciles de usar ayudan tanto a los equipos técnicos como a los usuarios sin conocimientos técnicos a crear, desplegar y mantener integraciones con mayor facilidad.
Las soluciones iPaaS de código bajo también pueden ayudar a los miembros del equipo a diseñar y automatizar flujos de trabajo, eliminar tareas repetitivas y mantener la coherencia de los datos en todas las aplicaciones y plataformas. Las herramientas de código bajo y sin código amplían el acceso a las capacidades de integración, lo que permite que más personas de toda la empresa participen en la creación de soluciones, reduciendo los cuellos de botella y agilizando la entrega.
El desarrollo de fusión, o el modelo de fusión, es un enfoque popular para esta tecnología. En el desarrollo de fusión, los desarrolladores no profesionales y profesionales trabajan juntos para crear, desplegar y gestionar aplicaciones. Por ejemplo, los desarrolladores no profesionales pueden usar herramientas de código bajo para un desarrollo frontend rápido y visual, mientras que los desarrolladores profesionales escriben código tradicional para características más complejas, configuraciones de backend e integraciones personalizadas que superan las capacidades de las herramientas de código bajo y los desarrolladores ciudadanos.
Los ejecutivos estiman que casi el 28 % de sus carteras de aplicaciones se gestiona con tecnologías de código bajo o sin código en la actualidad, una cifra que se espera que aumente a casi el 40 % en los próximos cinco años, según IDC.1 Este rápido crecimiento refleja las ventajas que la integración de código bajo aporta tanto a los equipos de TI como a los desarrolladores no profesionales por igual.
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Las soluciones iPaaS de código bajo comparten varias capacidades básicas diseñadas para hacer que la creación y gestión de integraciones sea más rápida y accesible. Sus componentes comunes incluyen:
Una interfaz visual permite a los equipos diseñar integraciones rápidamente, mientras que la plataforma convierte esos diseños en metadatos que el motor de tiempo de ejecución ejecuta. Esta característica facilita la creación, el mantenimiento y el despliegue de integraciones en entornos sin código personalizado.
Los equipos pueden utilizar bibliotecas de conectores avanzadas para gestionar la autenticación, los protocolos y la lógica específica del sistema, integrando aplicaciones sin tener que ocuparse de los detalles de implementación de bajo nivel. Además de estos conectores, las plantillas de flujos de trabajo reutilizables, los bloques lógicos y los módulos integrados para tareas, como la autenticación y el manejo de errores, ayudan a estandarizar las integraciones y a reducir el tiempo de desarrollo. Además, algunas plataformas admiten el uso de conectores de código abierto, lo que ayuda a reducir el riesgo de vendor lock-in (dependencia de proveedores) al ofrecer más flexibilidad y control sobre los componentes de integración.
Los usuarios pueden crear, publicar y gestionar API directamente dentro de muchas plataformas iPaaS de código bajo, con características como control de acceso, limitación, aplicación de políticas y monitoreo de uso. En conjunto, estas características garantizan un acceso seguro y estable a los servicios de datos. Este enfoque también facilita la obtención de capacidades de aplicaciones personalizadas, lo que garantiza que se integren perfectamente en todo el ecosistema tecnológico más amplio.
Las soluciones iPaaS de código bajo suelen admitir procesos de varios pasos con lógica de ramificación, programación, pasos de aprobación, enrutamiento de datos y reintentos automatizados.
Las integraciones también pueden ejecutarse continuamente, procesando datos en tiempo real a medida que ocurren eventos, activados por webhooks (notificaciones automáticas enviadas cuando ocurre un evento), por ejemplo, o en horarios que tengan sentido para el negocio. Esta flexibilidad se adapta a diferentes requisitos de integración, desde el procesamiento instantáneo de pedidos hasta la sincronización nocturna de datos.
Muchas soluciones iPaaS de código bajo incluyen paneles integrados y herramientas de informes que ayudan a los usuarios a realizar un seguimiento del rendimiento de la integración, identificar cuellos de botella y solucionar problemas.
Al decidir cómo integrar sistemas, un factor importante a considerar es quién necesita construir y mantener la integración. La integración sin código se utiliza a menudo cuando los usuarios empresariales o los equipos de operaciones quieren automatizar flujos de trabajo sencillos, como sincronizar clientes potenciales entre un formulario y un sistema CRM, sin depender de TI. Estas herramientas tienden a enfatizar la velocidad y la simplicidad, lo que puede convertirlas en una opción práctica para automatizaciones livianas a nivel de equipo donde los requisitos están bien definidos.
La integración de código bajo suele ser una buena opción cuando los flujos de trabajo son más complejos, abarcan múltiples sistemas o se benefician de una gobernanza adicional, manejo de errores, seguridad y escalabilidad. Estas plataformas pueden apoyar la colaboración entre usuarios técnicos y no técnicos mediante herramientas visuales mientras admiten lógica avanzada, transformación de datos y orquestación de API. Como resultado, las plataformas de integración de código bajo son adecuadas para los procesos de actividad principal, como la incorporación de clientes o la conciliación financiera, que tienden a evolucionar con el tiempo.
Un enfoque puramente personalizado o “código pro”, en el que toda la programación es realizada por desarrolladores profesionales, podría adoptarse en organizaciones con necesidades de programación altamente específicas, estrictos protocolos de seguridad e intercambio de datos u otros requisitos complejos que hacen que las herramientas de código bajo sean insuficientes para sus necesidades de desarrollo e integración.
Algunos ejemplos:
Estos son solo algunos factores que las organizaciones tienen en cuenta a la hora de decidir qué herramientas y plataformas utilizar. En última instancia, la elección depende de los requisitos de cada empresa. En muchas empresas grandes y modernas, los equipos emplean una combinación de herramientas (tal vez apoyándose en el modelo de fusión antes mencionado) para satisfacer diversos casos de uso.
Los términos plataformas de integración de código bajo y plataformas de integración de código bajo como servicio a menudo se usan indistintamente, pero se refieren a diferentes aspectos de la misma tecnología subyacente.
Las LCIP describen una categoría de software que permite a los equipos diseñar, crear, desplegar y gestionar integraciones utilizando herramientas visuales en lugar del trabajo de programación tradicional. Estas plataformas ofrecen capacidades básicas como conectores a aplicaciones y fuentes de datos, coordinación de flujos de trabajo, mapeo de datos y detección y recuperación de errores; sin embargo, por sí solas, no especifican ni dónde ni cómo se ejecuta el software.
Una organización puede ejecutar la plataforma on-premises, en su propia nube o en un entorno autohospedado, asumiendo la responsabilidad de la infraestructura, el escalado, las actualizaciones y las operaciones.
Por otro lado, las soluciones iPaaS de bajo código ofrecen la misma tecnología de integración a través de un servicio en la nube totalmente gestionado. En este modelo, el proveedor opera la infraestructura, maneja la seguridad, el escalado, las actualizaciones y la confiabilidad, y entrega la plataforma a través de una interfaz basada en navegador y API. Los clientes se enfocan en crear y ejecutar integraciones en lugar de mantener la infraestructura y plataforma subyacentes.
Y mientras que las LCIP se centran específicamente en conectar sistemas y automatizar flujos de datos, una plataforma de desarrollo de código bajo (LCDP) está diseñada para crear aplicaciones completas. Muchas organizaciones utilizan ambas, combinando herramientas de creación de aplicaciones con soluciones iPaaS de código bajo para integrar esas aplicaciones con el resto de su pila tecnológica.
La iPaaS de código bajo está diseñada para un mundo en el que las aplicaciones, los datos y los procesos abarcan SaaS, la nube y la infraestructura on-prem, a menudo con superposición, y evolucionan continuamente. Ofrece herramientas visuales y una gestión coordinada basada en la nube para que los equipos puedan crear y modificar integraciones rápidamente sin necesidad de una programación compleja ni de gestionar la infraestructura. Se hace hincapié en la agilidad, los flujos de trabajo basados en eventos y la automatización de principio a fin, con escalabilidad y seguridad de nivel empresarial.
Por el contrario, los enfoques de integración anteriores se diseñaron para entornos más limitados y estáticos. Los buses de servicio empresariales (ESB) se diseñaron como redes troncales centralizadas para enrutar mensajes entre un pequeño número de sistemas internos, confiando en una comunicación sincrónica y estrictamente controlada y habilidades de desarrollo especializadas, lo que los hace más lentos para adaptarse a los ecosistemas modernos de la nube y SaaS. Mientras tanto, las herramientas tradicionales de extracción, transformación y carga (ETL) se destacan en el movimiento de datos por lotes y las transformaciones complejas para analytics, pero no son adecuadas para eventos en tiempo real, flujos de trabajo de aplicaciones o integraciones bidireccionales.
En la práctica, muchas organizaciones ahora utilizan iPaaS de código bajo como la capa de conexión entre aplicaciones, usuarios y datos, mientras que ESB y ETL desempeñan funciones más especializadas. El ESB sigue siendo útil en entornos altamente regulados o heredados que necesitan un control estricto de los mensajes, y la ETL sigue siendo esencial para los pipelines de analytics a gran escala.
Dimensión
iPaaS de código bajo
ESB
ETL
Propósito principal
Integración de aplicaciones, datos y procesos en la nube
Enrutamiento de mensajes y mediación entre sistemas
Mover y transformar datos para analytics
Modelo de despliegue
Servicio basado en la nube
Históricamente on-prem; ahora en la nube o híbrido
Históricamente on-prem; ahora en la nube o híbrido
Estilo de integración
Impulsada por eventos, en tiempo real, centrada en las API
Centralizado, basado en mensajes
Por lotes, programado
Ideal para
SaaS, automatización de procesos en la nube y empresariales
Entornos heredados y estrictamente controlados
Almacenamiento de datos e informes
A medida que crecen las necesidades de integración y los entornos técnicos se vuelven más distribuidos, la iPaaS de código bajo proporciona una forma flexible de optimizar y escalar el trabajo de integración. Los beneficios comunes incluyen:
Las soluciones iPaaS de código bajo ayudan a simplificar el trabajo de integración al centralizar la lógica de integración dentro de una única plataforma gestionada en la nube. Las herramientas de código bajo que incluyen interfaces de arrastrar y soltar y componentes predefinidos facilitan a los equipos la creación de flujos de trabajo y el despliegue de integraciones sin depender de enfoques tradicionales de programación.
Los modelos de precios basados en suscripciones y los servicios gestionados pueden reducir los costos iniciales y el mantenimiento continuo, lo que ayuda a las organizaciones a evitar el uso de costosos middleware personalizados o de infraestructura interna.
Dado que el servicio es nativo de la nube, las organizaciones pueden conectar rápidamente nuevos sistemas, integrar aplicaciones empresariales adicionales y adaptar los flujos de trabajo a medida que cambian las necesidades. Las herramientas visuales de creación de aplicaciones basadas en la nube también permiten a los equipos actualizar o crear integraciones con una interrupción mínima.
La sincronización y orquestación en tiempo real ayudan a eliminar los silos de datos, lo que garantiza que los equipos y las herramientas de analytics accedan a información precisa y actualizada cuando sea necesario. Los controles centralizados también facilitan la gestión de las políticas de flujo de datos y los permisos de los usuarios en todos los sistemas.
Las interfaces de usuario y plantillas intuitivas de código bajo permiten a los desarrolladores ciudadanos participar en proyectos de integración, lo que reduce la presión sobre los equipos de TI y acelera la entrega de iniciativas de automatización. El acceso a componentes predefinidos también ayuda a los no desarrolladores a ensamblar soluciones de forma rápida y coherente.
Los controles integrados para la autenticación, el cifrado y la aplicación de políticas brindan a las organizaciones la visibilidad y el cumplimiento necesarios para gestionar las integraciones y las actividades relacionadas con el desarrollo de aplicaciones a escala.
Las soluciones iPaaS de código bajo funcionan ofreciendo un entorno de desarrollo visual en el que los usuarios pueden diseñar, configurar y desplegar integraciones sin necesidad de programar manualmente. El proceso suele implicar varios pasos:
Identifica las aplicaciones, bases de datos y servicios que necesitan compartir datos o activar procesos. Los usuarios identifican los sistemas implicados, como plataformas de CRM, herramientas financieras, aplicaciones de recursos humanos o servicios de almacenamiento en la nube, y definen la dirección del flujo de datos entre ellos. Esto ayuda a establecer el alcance de la integración y garantiza que la plataforma iPaaS de código bajo pueda aplicar los conectores, los métodos de autenticación y los modelos de datos adecuados durante la configuración.
En la base de una solución típica de iPaaS de código bajo se encuentra una biblioteca de conectores predefinidos para sistemas de software populares, como ERP, sistemas de recursos humanos, bases de datos, pasarelas de pago y servicios en la nube. Una vez autenticado, un conector actúa como un puente listo para usar, lo que permite a los usuarios enviar o recibir datos desde una aplicación.
A continuación, los usuarios diseñan flujos de trabajo de integración utilizando herramientas de integración visual. En lugar de escribir líneas de código, arrastran y sueltan componentes en un lienzo, creando una representación similar a un diagrama de flujo de cómo deben moverse los datos entre sistemas. Por ejemplo, un flujo de trabajo puede comenzar cuando se crea una nueva oportunidad de Salesforce y los datos se enrutan automáticamente a los sistemas posteriores para el cumplimiento o la generación de informes.
La plataforma iPaaS de código bajo maneja la transformación de datos automáticamente o mediante una configuración simple. Dado que los diferentes sistemas suelen utilizar diferentes formatos y estructuras de datos, la plataforma proporciona herramientas para asignar campos entre sistemas, convertir tipos de datos y aplicar business rules. Un usuario, por ejemplo, podría especificar que un campo “customer_name” en un sistema debe asignarse a un campo “clientName” en otro, y la plataforma maneja la conversión.
Una vez configurada, la integración se ejecuta según una programación o en tiempo real, en función de los activadores. La plataforma iPaaS de código bajo gestiona todos los detalles técnicos (llamadas a la API, autenticación, gestión de errores y transferencia de datos) en segundo plano. Los usuarios pueden supervisar las integraciones a través de paneles que muestran el flujo de datos, identifican problemas y proporcionan métricas de rendimiento.
Muchas plataformas iPaaS de código bajo también incluyen entornos de prueba integrados donde los usuarios pueden validar sus integraciones antes de desplegarlas en producción. Esto reduce el riesgo de interrumpir las operaciones comerciales y facilita la iteración de los diseños de integración.
Las soluciones iPaaS de código bajo admiten una variedad de casos de uso de integración comunes que se han vuelto más frecuentes a medida que los entornos tecnológicos se expanden y diversifican. Cada caso de uso a continuación destaca un escenario empresarial típico, junto con el punto débil subyacente que aborda.
Punto débil: “Nuestros sistemas no se comunican entre sí”
A medida que las empresas agregan aplicaciones y plataformas, los datos pueden fragmentarse y ser más difíciles de encontrar. Las soluciones iPaaS de código bajo pueden crear una única capa donde la información fluye limpiamente entre sistemas, lo que reduce las preguntas internas y la confusión que surgen cuando los datos están dispersos en las aplicaciones.
Punto débil: “Pasamos demasiado tiempo en el trabajo manual”
En lugar de que los empleados pierdan horas moviendo datos entre hojas de cálculo y herramientas internas, la iPaaS de código bajo puede automatizar estas transferencias, lo que permite a los equipos centrarse en los clientes y el crecimiento.
Punto débil: “Las experiencias del cliente se perciben poco congruentes”
Cuando los datos no están sincronizados, los clientes reciben correos electrónicos duplicados, facturas inexactas o redirecciones innecesarias a la sección de preguntas frecuentes. Las organizaciones pueden implementar una plataforma iPaaS de bajo código para mantener la coherencia entre los sistemas sin que los equipos tengan que conocer las bases de datos ni escribir consultas SQL.
Punto débil: “No podemos confiar en nuestros informes”
Los diferentes sistemas almacenan y actualizan la información por separado, a menudo en formatos de datos complejos, lo que da como resultado informes que muestran valores conflictivos y dificulta que los equipos determinen qué datos son precisos. La iPaaS de bajo código puede mejorar la calidad de los datos al sincronizar registros entre aplicaciones en tiempo real, aplicar reglas y validaciones coherentes y facilitar a los equipos la depuración de discrepancias para que todos puedan trabajar desde una única fuente confiable de información.
Punto débil: “IT siempre es un cuello de botella”
En lugar de requerir que los desarrolladores escriban scripts únicos o reglas para nuevas solicitudes, la iPaaS de código bajo puede permitir que los equipos definan visualmente la lógica personalizada y reutilicen la lógica de integración y los componentes, de modo que los cambios ocurran más rápido sin esperar largos ciclos de desarrollo.
Punto débil: “Nuestra pila tecnológica está fuera de control”.
A medida que las empresas adoptan más herramientas SaaS, gestionar las integraciones se vuelve tan complejo como gestionar numerosas aplicaciones. Una solución es crear una capa de integración centralizada que se adapte de forma natural a los entornos DevOps modernos sin agregar más infraestructura para gestionar.
Las plataformas de código bajo y sin código están cada vez más interrelacionadas con la inteligencia artificial, y ambas se potencian mutuamente. La financiación de la IA está aumentando: los ejecutivos predicen que la inversión en IA aumentará aproximadamente en un 150 % entre 2025 y 2030, según un estudio reciente del IBM Institute for Business Value (IBV).2 Sin embargo, el mismo estudio encontró que al 68 % de los ejecutivos le preocupa que sus esfuerzos de IA fracasen debido a la falta de integración con las actividades principales.
El estudio también señala un cambio en las habilidades humanas necesarias: los “ejecutivos dicen que la resolución de problemas y la innovación son las más importantes hoy en día, y la IA generativa las hará aún más importantes en los próximos tres años”.
A medida que las organizaciones aceleran el uso de la IA generativa, el papel de las herramientas impulsadas por IA dentro de las plataformas sin código y de código bajo se vuelve aún más importante. Además de acelerar la entrega, la aplicación de la IA a estas plataformas puede mejorar cómo se diseñan y operan las integraciones y los flujos de trabajo. Por ejemplo, analizando los flujos de datos, los patrones de uso y las dependencias para sugerir un enrutamiento o un uso más eficiente de los recursos.
En combinación con herramientas de desarrollo visual, estos conocimientos pueden ayudar a los usuarios a probar ideas rápidamente, automatizar flujos de trabajo y crear aplicaciones impulsadas por IA sin depender en gran medida de recursos de desarrollo especializados. Este enfoque agiliza la creación de prototipos y admite una iteración más rápida, lo que ayuda a las plataformas de código bajo a cerrar la brecha entre los conceptos innovadores de IA y la realidad operativa, y aumenta la probabilidad de que las iniciativas de IA tengan éxito.
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1 IDC 2026 Application Services Survey – Worldwide, IDC. 15 de enero de 2026
2 The Enterprise in 2030, IBM Institute for Business Value. 19 de enero de 2026