¿Qué es la integración de código bajo?

Tradicionalmente, los desarrolladores integraban sistemas escribiendo código personalizado, utilizando varios lenguajes de programación para crear integraciones punto a punto o utilizando middleware empresarial, como buses de servicio empresarial (ESB). Era un proceso que requería mucho tiempo y generaba una gran dependencia de recursos especializados en desarrollo de software.

Al mismo tiempo, los entornos de TI empresariales se han vuelto más complejos, lo que ha puesto aún más a prueba el statu quo de la integración. Las aplicaciones y los datos ahora están dispersos en entornos híbridos y multinube, y la rápida adopción de numerosas herramientas de software como servicio (SaaS) ha llevado a una “expansión SaaS” (la proliferación sin control de la adopción y uso de productos SaaS dentro de una organización). Como resultado, la aplicación, los datos y la integración de API se han vuelto cada vez más desafiantes para los equipos de TI ya saturados.

Las plataformas de integración de código bajo, a menudo ofrecidas como productos de plataforma como servicio (iPaaS de código bajo), se introdujeron para ayudar a resolver estos desafíos. Estas plataformas basadas en la nube incluyen herramientas de código bajo, como lienzos de arrastrar y soltar, flujos de trabajo con estilo de diagrama de flujo, configuraciones gráficas y nodos y bloques predefinidos que representan operaciones o tareas en un flujo de trabajo, lo que reduce la dependencia del código personalizado y de las habilidades de desarrollo especializadas. Estas herramientas visuales y fáciles de usar ayudan tanto a los equipos técnicos como a los usuarios sin conocimientos técnicos a crear, desplegar y mantener integraciones con mayor facilidad.



Las soluciones iPaaS de código bajo también pueden ayudar a los miembros del equipo a diseñar y automatizar flujos de trabajo, eliminar tareas repetitivas y mantener la coherencia de los datos en todas las aplicaciones y plataformas. Las herramientas de código bajo y sin código amplían el acceso a las capacidades de integración, lo que permite que más personas de toda la empresa participen en la creación de soluciones, reduciendo los cuellos de botella y agilizando la entrega.

El desarrollo de fusión, o el modelo de fusión, es un enfoque popular para esta tecnología. En el desarrollo de fusión, los desarrolladores no profesionales y profesionales trabajan juntos para crear, desplegar y gestionar aplicaciones. Por ejemplo, los desarrolladores no profesionales pueden usar herramientas de código bajo para un desarrollo frontend rápido y visual, mientras que los desarrolladores profesionales escriben código tradicional para características más complejas, configuraciones de backend e integraciones personalizadas que superan las capacidades de las herramientas de código bajo y los desarrolladores ciudadanos.

Los ejecutivos estiman que casi el 28 % de sus carteras de aplicaciones se gestiona con tecnologías de código bajo o sin código en la actualidad, una cifra que se espera que aumente a casi el 40 % en los próximos cinco años, según IDC.1 Este rápido crecimiento refleja las ventajas que la integración de código bajo aporta tanto a los equipos de TI como a los desarrolladores no profesionales por igual.