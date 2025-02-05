Una capa de orquestación realiza varias funciones vitales que mejoran la eficiencia de las API de una organización. Estas funciones incluyen:

integración

Transformación de datos

Flujos de trabajo lógicos

Automatización

Notificaciones de error

Reintentos

Autenticación y seguridad de API

Almacenamiento en caché

Estas funciones son clave para optimizar los flujos de trabajo de API de una organización y reducir la cantidad de intervención humana necesaria en procesos comerciales complejos.

Integración: las organizaciones suelen utilizar una combinación de tipos, estilos y lenguajes de API, como GraphQL, RPC, WebSocket y API REST para diferentes casos de uso. Además, las organizaciones pueden tener una combinación de sistemas nuevos y existentes en el mismo entorno informático. Una capa de orquestación ayuda a normalizar las estructuras de datos entre sistemas y coordina la comunicación entre estos diversos tipos de API

Transformación de datos: cuando una aplicación cliente envía una llamada a la API, el formato tanto de la llamada como de la respuesta depende del protocolo, el lenguaje o el estilo arquitectónico de la API. Si un flujo de trabajo requiere que estas API se comuniquen y compartan datos entre sí, entonces la respuesta de una API debe convertirse en un formato legible para enviar a la siguiente API.



Orchestration introduce un formato de llamada estandarizado que cumple tanto con los requisitos del cliente que realiza la llamada como con la API de backend que responde a ella.

Flujos de trabajo lógicos: cuando un flujo de trabajo digital involucra múltiples API, a menudo es importante que estas API se llamen en una secuencia específica. Las herramientas de orquestación de API pueden refinar esta complicada serie de procesos de llamada y respuesta a través de herramientas como el diseño de flujo de trabajo visual.

Automatización: la automatización es un aspecto crucial de la optimización de los flujos de trabajo digitales. Las herramientas de orquestación de API ofrecen características, como conectores sin código, que permiten a los usuarios crear y automatizar interacciones entre diferentes servicios.

Notificaciones de errores: las herramientas de orquestación de API ayudan a monitorear y marcar errores en la capa de orquestación, lo que reduce la necesidad de verificar cada aplicación y microservicio si ocurre un error.

Reintentos: la comunicación entre las API puede fallar en ocasiones y las herramientas de orquestación de API pueden reintentar estas comunicaciones fallidas, manteniendo el flujo de datos a pesar de las interrupciones momentáneas.

Autenticación y seguridad de API: seguridad de API es importante, pero los flujos de trabajo de autenticación a veces pueden ralentizar la comunicación entre las API. Además, las organizaciones pueden tener API que utilizan varias medidas de autenticación de API para otorgar permisos, como claves de API, OAuth y tokens de API. Las herramientas de orquestación de API pueden automatizar el proceso de autenticación, manteniendo los datos confidenciales seguros sin interrumpir el flujo de datos.

Almacenamiento en caché: para ayudar a mantener eficientes los flujos de trabajo de API, las herramientas de orquestación de API admiten el almacenamiento en caché de datos, almacenando datos a los que se hace referencia con frecuencia en una caché para que se pueda acceder a ellos sin un proceso de llamada y respuesta de API.