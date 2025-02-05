¿Qué es la integración de API?

La integración de API se refiere al uso de interfaces de programación de aplicaciones (API) para exponer flujos de integración y conectar aplicaciones, sistemas y flujos de trabajo de software empresarial para el intercambio de datos y servicios.
Una API es un conjunto de reglas o protocolos que permiten que las aplicaciones de software se comuniquen entre sí para intercambiar datos, características y funcionalidades. Las API se pueden usar para integraciones simples, como permitir que una tienda de comercio electrónico se comunique con un sistema de pago como PayPal, o permitir que un blog extraiga e incruste publicaciones de un sitio web de redes sociales.
En un sistema empresarial, las API se pueden utilizar para integrar plataformas, sistemas y flujos de trabajo más grandes y sustanciales, como permitir el intercambio de datos en tiempo real entre diferentes bases de datos empresariales o conectar aplicaciones independientes para crear procesos de negocio automatizados.
Las integraciones tradicionales punto a punto, que conectan aplicaciones o sistemas directamente a través de programación personalizada, requieren una cantidad sustancial de trabajo de configuración y mantenimiento. A menudo no son adecuados para muchos entornos modernos que dependen de cientos o miles de aplicaciones distribuidas en arquitecturas de TI distribuidas.
La integración de API ofrece una solución más eficiente. A través de la integración de API, las organizaciones pueden usar API para exponer flujos de integración e integrar aplicaciones, plataformas y sistemas sin importar dónde residan, lo cual es crucial en los entornos de TI modernos.
La integración de API sustenta importantes herramientas de integración, como las soluciones de plataforma de integración como servicio (iPaaS), y desempeña un papel fundamental en la modernización y transformación digital de las arquitecturas de TI empresariales. La modernización requiere un enfoque flexible que pueda admitir sistemas nuevos y existentes. La integración de API proporciona este enfoque al permitir que las organizaciones modernicen la interfaz de todos los sistemas empresariales.
La modernización no ocurre de la noche a la mañana. Y mientras una organización trabaja para modernizar diferentes partes de su escenario de TI para impulsar la innovación, debe ser capaz de incorporar datos, servicios y procesos de sistemas nuevos y existentes en todo el ámbito de TI. La integración de API permite desacoplar la interfaz de integración de la propia aplicación, lo que ayuda a las organizaciones a innovar y seguir siendo ágiles sin esperar a que los propios sistemas se modernicen por completo.
La integración de API y gestión de API son disciplinas distintas, pero complementarias con diferentes objetivos y enfoques. Las prácticas sólidas de gestión de API pueden facilitar la integración de API.
La gestión de API es un conjunto más amplio de prácticas y herramientas que aborda las API como una clase de activo propia y aborda la gestión del ciclo de vida completo de las API. Es el proceso escalable de crear, publicar y gestionar API (compartirlas, controlar el acceso, rastrear su uso y aplicar políticas de seguridad) dentro de un entorno empresarial y multinube.
Una gestión API eficaz ofrece a las organizaciones un mayor control sobre sus API. Refuerza y agiliza la documentación de API, la seguridad de API y el descubrimiento de API, ayuda a las organizaciones a evitar caos y redundancia de infraestructuras, y fomenta la eficiencia de las API. En general, ayuda a crear mejores API y una comprensión empresarial más sólida de qué API existen y cómo se pueden usar, todo lo cual ayuda a la integración de API.
Una práctica eficiente de gestión de API puede ayudar a garantizar que las organizaciones aprovechen al máximo las integraciones de API, y que los componentes y activos se reutilicen cuando sea posible. Si hay API existentes que se pueden usar para invocar integraciones, las organizaciones pueden evitar la necesidad de crear API personalizadas.
La integración de API ayuda a las organizaciones a lograr varios resultados cruciales:
El valor de las herramientas de inteligencia artificial (IA) depende en gran medida del acceso de la IA a los datos. Los datos que están aislados en diferentes departamentos de una organización o los datos que están desactualizados o son incongruentes limitan el potencial de las herramientas de IA. La integración de fuentes de datos y aplicaciones empresariales para crear conjuntos de datos completos ayuda a las empresas a ajustar los modelos de IA y obtener insights de IA más sólidos.
La responsabilidad de la innovación va más allá de los equipos de TI, y los desarrolladores de software y los equipos de línea de negocio y los tecnólogos ciudadanos tienen cada vez más independencia y se les pide que impulsen la innovación a través de tareas de integración.
A medida que los equipos con menos especialización realizan un mayor número de tareas de integración, aumenta el riesgo de dispersión, ineficiencia y contratiempos de seguridad o gobernanza. La integración de API y las soluciones iPaaS ayudan a impulsar la democratización de los datos y permiten que el personal que no pertenece a TI realice tareas de integración (con la ayuda de herramientas de código bajo y sin código) mientras minimiza el riesgo.
Muchas organizaciones tienen sistemas y procesos on premises (con grandes cantidades de datos valiosos) en la base de su arquitectura de TI que no se reemplazan fácilmente. Sin embargo, estos sistemas no se crearon para interactuar con aplicaciones y automatizaciones modernas basadas en IA. La integración de API ayuda a las organizaciones a prolongar la vida útil de los sistemas tradicionales que, de otro modo, tendrían dificultades en las arquitecturas en tiempo real.
En lugar de depender de arreglos ad hoc que a menudo agregan complejidad y costos, la integración de API ofrece una solución que permite a las organizaciones conectar sistemas centrales y procesos comerciales confiables con nueva tecnología.
La integración de API permite a las organizaciones conectar nuevos servicios y aplicaciones con la gestión de relaciones con los clientes (CRM), la planificación de recursos empresariales (ERP) y otros sistemas. Estos sistemas a menudo se implementan en diferentes entornos con sistemas de gestión variados y el éxito de todos los sistemas depende de la sincronización de datos entre ellos.
Por ejemplo, una organización puede tener sistemas on-prem ERP y gestión de cadena de suministro (SCM) que necesitan intercambiar datos con una solución CRM de software como servicio (SaaS) como Salesforce y una aplicación de atención al cliente alojada en la nube. La integración de API ayuda a cerrar la brecha entre estos diferentes sistemas.
Hay muchas formas en que las API se utilizan para invocar integraciones. Algunos ejemplos comunes son:
Las organizaciones confían en la integración de API para optimizar y automatizar sus flujos de trabajo en todos los sistemas de software empresarial. Por ejemplo, las organizaciones pueden usar API para integrar software empresarial que rastrea los niveles de inventario con software que rastrea los pedidos entrantes para hacer que los datos esenciales sean más visibles para los stakeholders.
Las API se utilizan comúnmente para integrar el software CRM con otros sistemas empresariales, como las herramientas ERP. La integración de API permite a las empresas sincronizar estas herramientas para que los datos puedan moverse entre ellas, creando una única fuente de datos coherentes y precisos.
Las organizaciones utilizan API para integrarse en varios entornos de computación en la nube y on-prem. Las integraciones de servicios en la nube permiten la transferencia de datos entre entornos y geografías, lo que ayuda a las organizaciones a crear flujos de trabajo más valiosos y romper los silos de datos.
Los usuarios se encuentran con este tipo de integraciones (a menudo sin saberlo) tanto en entornos empresariales como no empresariales. Aplicaciones como Slack utilizan API para integrar otro software empresarial que los empleados utilizan para colaborar en la plataforma.
Por ejemplo, los usuarios pueden integrar un programa de intercambio de archivos basado en la nube en la aplicación de mensajería que permite subir y compartir archivos sin salir de la aplicación. Con tales integraciones, los empleados no tienen que dejar las aplicaciones de mensajería para trabajar en otros aspectos del proceso de negocio.
Las API se pueden clasificar por casos de uso: API de datos, API de sistemas operativos, API remotas y API web. Hoy en día, la mayoría de las API son API web.
Las API web son un tipo de API remota (lo que significa que la API utiliza protocolos para manipular recursos externos) que exponen los datos y la funcionalidad de una aplicación a través de Internet mediante el Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP).
Las API abiertas son interfaces de programación de aplicaciones de código abierto a las que los usuarios pueden acceder mediante HTTP. También conocidas como API públicas, tienen endpoints de API definidos y formatos de solicitud y respuesta.
Las API de socios conectan a asociados de negocios estratégicos. Normalmente, los desarrolladores acceden a estas API en modo autoservicio a través de un portal para desarrolladores de API público. Aún así, deben completar un proceso de incorporación y obtener credenciales de inicio de sesión para acceder a las API de los socios.
Las API internas o privadas permanecen ocultas para los usuarios externos. Estas API privadas no están disponibles para usuarios fuera de la empresa. En cambio, las organizaciones las utilizan para mejorar la productividad y la comunicación entre diferentes equipos de desarrollo internos.
Las API compuestas combinan múltiples API de datos o servicios. Permiten a los programadores acceder a varios endpoints en una sola llamada. Las API compuestas son útiles en la arquitectura de microservicios, donde ejecutar una sola tarea puede requerir información de varias fuentes.
En el lenguaje de programación, un "protocolo" es un sistema de reglas que determinan los parámetros de cómo funciona un programa o aplicación en particular. Los protocolos, estilos y lenguajes comunes de API incluyen:
Una API REST (también llamada API RESTful o API web RESTful) es un tipo de API de servicio web que se ajusta a los principios de diseño del estilo arquitectónico de transferencia de estado representacional (REST). Las API REST se utilizan comúnmente para integraciones.
Las API REST utilizan solicitudes HTTP como GET, PUT, HEAD y DELETE para interactuar con los recursos. REST pone los datos a disposición como recursos, con cada recurso representado por un URI único. Los clientes solicitan un recurso proporcionando su URI.
Las API REST no tienen estado: no guardan los datos del cliente entre solicitudes. Es posible crear API RESTful con protocolos SOAP, pero los profesionales suelen ver los dos estándares como especificaciones en competencia.
SOAP es una especificación de protocolo de mensajería ligera basada en XML que permite a los endpoints enviar y recibir datos a través de una variedad de protocolos de comunicación, incluidos SMTP (protocolo simple de transferencia de correo) y HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto). SOAP es independiente, lo que permite que las API de SOAP compartan información entre aplicaciones o componentes de software que se ejecutan en diferentes entornos o están escritos en diferentes lenguajes.
La llamada a procedimiento remoto (RPC) es un protocolo que proporciona el paradigma de comunicaciones de alto nivel utilizado en el sistema operativo. La RPC supone la existencia de un protocolo de transporte de bajo nivel, como el protocolo de control de transmisión/protocolo de internet o el protocolo de datagramas de usuario, para transportar los datos del mensaje entre los programas que se comunican.
La RPC implementa un sistema lógico de comunicaciones de cliente a servidor diseñado específicamente para el soporte de aplicaciones de red. El protocolo RPC permite a los usuarios trabajar con procedimientos remotos como si fueran locales.
El protocolo XML-RPC se basa en un formato XML específico para transferir datos. XML-RPC es más antiguo que SOAP, pero es más simple y relativamente más ligero, ya que utiliza un ancho de banda mínimo.
Al igual que XML-RPC, JSON-RPC es una llamada a procedimiento remoto que utiliza JSON (JavaScript Object Notation) en lugar de XML. JSON es un formato ligero para el intercambio de datos que es fácil de analizar y utiliza pares de nombre-valor y listas ordenadas de valores. Debido a que JSON utiliza estructuras de datos universales, se puede usar con cualquier lenguaje de programación.
gRPC es un marco de infraestructura de código abierto y alto rendimiento desarrollado inicialmente por Google. gRPC utiliza el protocolo de red HTTP/2 y el formato de datos Protocol Buffers y se usa comúnmente para conectar servicios en una arquitectura de microservicios.
Las API de WebSocket permiten la comunicación bidireccional entre el cliente y el servidor. Este tipo de API no requiere que se establezca una nueva conexión para cada comunicación, una vez que se establece la conexión, permite un intercambio continuo. Esto hace que las API de Web Socket sean ideales para la comunicación en tiempo real.
GraphQL es un lenguaje de consulta de código abierto y un tiempo de ejecución del lado del servidor que especifica cómo los clientes deben interactuar con las API. GraphQL permite a los usuarios realizar solicitudes de API con solo unas pocas líneas, en lugar de tener que acceder a endpoints complejos con muchos parámetros. Esta capacidad puede facilitar la generación y respuesta a consultas de API, en particular solicitudes más complejas o específicas dirigidas a múltiples recursos.
Las organizaciones suelen usar plataformas de integración de API, a veces denominadas middleware, para gestionar integraciones en entornos cada vez más distribuidos. Las soluciones iPaaS son una de esas plataformas.
Las plataformas iPaaS proporcionan una interfaz unificada donde las organizaciones pueden gestionar las integraciones. Esta interfaz centralizada ayuda a reducir el caos, promover la integración y la eficiencia de las API, y democratizar el acceso en ecosistemas tecnológicos complejos, lo que permite que un espectro más amplio de usuarios ejecute tareas de integración.
Las plataformas iPaaS a menudo utilizan herramientas como conectores prediseñados, plantillas y herramientas de código bajo o sin código para reducir la necesidad de programación personalizada. iPaaS y otras plataformas de integración ayudan a reducir los esfuerzos y errores de las operaciones que consumen mucho tiempo y ayudan a simplificar la integración en toda la empresa.
Las características clave de las plataformas de integración incluyen:
Las soluciones de integración de API más exitosas admiten una amplia gama de patrones de integración, que incluyen:
Las soluciones líderes conectan aplicaciones y servicios, eventos (sincrónicos y asincrónicos) y conjuntos de datos en todos los casos de uso.
La abstracción a través de las API es particularmente importante en las arquitecturas modernas por dos razones principales:
Para hacerlo, las API REST se utilizan comúnmente para el intercambio sincrónico y las API asincrónicas se utilizan para endpoints asincrónicos (como Kafka Topics). Este enfoque crea una capa abstracta para todos los puntos de integración.
Las arquitecturas modernas son complejas y distribuidas, y es importante que las integraciones se ejecuten donde ofrezcan el mayor valor de rendimiento y seguridad. Las plataformas de integración de API admiten modelos de despliegue híbridos y permiten la integración dondequiera que residan los datos.
Las plataformas de integración de API pueden facilitar la ejecución de flujos de integración en SaaS gestionado por el proveedor, sistemas on premises y en las cuentas en la nube del cliente. Y proporcionan la flexibilidad necesaria para ajustar los flujos de integración a medida que se modernizan los sistemas.
Debido a que más empleados son responsables de las tareas de integración (como crear servicios compuestos mediante API) en las empresas modernas, es importante que las integraciones sean accesibles para un amplio espectro de usuarios. Las herramientas de autoservicio y sin código que ofrecen las principales plataformas de integración de API ayudan a los tecnólogos empresariales y a otros usuarios a la derecha de los integradores tradicionales a conectar sus aplicaciones SaaS con otros sistemas empresariales.
La integración de API ayuda a las organizaciones en lo siguiente:
La integración de API se utiliza para conectar sistemas, servicios y aplicaciones alojados en diferentes entornos. Cuando estos sistemas pueden intercambiar datos automáticamente y en tiempo real, permite a los equipos crear automatizaciones de procesos más amplias que incorporan diversas aplicaciones y flujos de trabajo, dondequiera que residan.
La abstracción que ofrece la integración de API permite a las organizaciones incorporar sistemas centrales, y los datos valiosos que contienen, en flujos de trabajo modernos, sin tener que esperar a que se modernice todo el sistema.
Las API se utilizan para crear arquitecturas modulares, donde los servicios se pueden agregar o eliminar más fácilmente. Estas arquitecturas son más flexibles que otros modelos y permiten a las organizaciones agregar nuevas características y servicios sin tener que realizar cambios masivos en la arquitectura subyacente. Las API también se pueden reutilizar en diferentes aplicaciones.
Una arquitectura API-first diseñada teniendo en cuenta la flexibilidad (utilizando API diseñadas con un formato estándar y sin dependencias codificadas, por ejemplo) puede ayudar a que las organizaciones sean más escalables y estén mejor posicionadas para responder a las tendencias cambiantes del mercado o a las iniciativas empresariales.
Para que el machine learning y otras herramientas de IA sean más efectivas, necesitan acceso a muchos datos. Cuanto más completos y actuales sean los datos, más nítidos y valiosos serán los insights que la IA puede producir. La integración de API ayuda a las organizaciones a conectar datos de toda la empresa y permite a las organizaciones obtener el máximo valor de la aplicación de herramientas de IA.
Sin integración, los datos pueden terminar aislados entre diferentes aplicaciones o unidades de negocio, creando una experiencia complicada y que a menudo requiere mucho tiempo para los stakeholders que necesitan acceder a estos datos. La integración de API se utiliza para unificar conjuntos de datos y facilitar el intercambio de datos en tiempo real entre sistemas empresariales.
