¿Qué es la integración de API?

Una API es un conjunto de reglas o protocolos que permiten que las aplicaciones de software se comuniquen entre sí para intercambiar datos, características y funcionalidades. Las API se pueden usar para integraciones simples, como permitir que una tienda de comercio electrónico se comunique con un sistema de pago como PayPal, o permitir que un blog extraiga e incruste publicaciones de un sitio web de redes sociales.

En un sistema empresarial, las API se pueden utilizar para integrar plataformas, sistemas y flujos de trabajo más grandes y sustanciales, como permitir el intercambio de datos en tiempo real entre diferentes bases de datos empresariales o conectar aplicaciones independientes para crear procesos de negocio automatizados.

Las integraciones tradicionales punto a punto, que conectan aplicaciones o sistemas directamente a través de programación personalizada, requieren una cantidad sustancial de trabajo de configuración y mantenimiento. A menudo no son adecuados para muchos entornos modernos que dependen de cientos o miles de aplicaciones distribuidas en arquitecturas de TI distribuidas.

La integración de API ofrece una solución más eficiente. A través de la integración de API, las organizaciones pueden usar API para exponer flujos de integración e integrar aplicaciones, plataformas y sistemas sin importar dónde residan, lo cual es crucial en los entornos de TI modernos.