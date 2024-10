Es necesario comprender las API REST y GraphQL individualmente para poder realizar una comparación entre ambas.

REST

Desarrollado a principios de la década de 2000, REST es un estilo arquitectónico estructurado para aplicaciones hipermedia en red, que está diseñado para emplear un protocolo de comunicación sin estado, cliente/servidor y almacenable en caché. Las API REST, también llamadas API RESTful, son los impulsores de las arquitecturas REST.

Las API REST emplean identificadores de recursos únicos (URI) para abordar los recursos. Las API REST funcionan haciendo que diferentes endpoints realicen operaciones CRUD ("crear", "leer", "actualizar" y "eliminar") para los recursos de red. Se basan en un formato de datos predefinido, llamado tipo de medio o tipo MIME, para determinar la forma y el tamaño de los recursos que proporcionan a los clientes. Los formatos más comunes son JSON y XML (y, a veces, HTML o texto sin formato).

Cuando el cliente aplicar un recurso, el servidor procesa la consulta y devuelve todos los datos asociados con ese recurso. La respuesta incluye códigos de respuesta HTTP como "200 OK" (para solicitudes REST correctas) y "404 Not Found" (para recursos que no existen).

graphql

GraphQL es un lenguaje de consulta y tiempo de ejecución de API que Facebook desarrolló internamente en 2012 antes de que se convirtiera en código abierto en 2015.

GraphQL se define mediante un esquema API escrito en el lenguaje de definición de esquemas GraphQL. Cada esquema especifica los tipos de datos que el usuario puede consultar o modificar, y las relaciones entre los tipos. Un solucionador respalda cada campo de un esquema. El resolver proporciona instrucciones para convertir consultas GraphQL, mutaciones y suscripciones en datos, y recupera datos de bases de datos, servicios en la nube y otras fuentes. Los solucionadores también proporcionan especificaciones de formato de datos y permiten al sistema unir datos de varias fuentes.

A diferencia de REST, que suele emplear varios endpoints para obtener datos y realizar operaciones de red, GraphQL expone modelos de datos mediante un único endpoint a través del cual los clientes envían solicitudes de GraphQL, independientemente de lo que aplicar. Luego, la API accede a las propiedades de los recursos y sigue las referencias entre recursos para obtener al cliente todos los datos que necesita de una sola consulta al servidor GraphQL.

Tanto GraphQL como REST API son intercambios de datos basados en recursos que emplean métodos HTTP (como solicitudes PUT y GET) que dictan qué operaciones puede realizar un cliente. Sin embargo, existen diferencias clave entre ellos que explican no solo la proliferación de GraphQL, sino también por qué los sistemas RESTful tienen tanto poder de permanencia.