Cloud

¿Qué es la gestión de la nube híbrida?

Panel de servidores modernos en un centro de datos

¿Qué es la gestión de la nube híbrida?

La gestión de la nube híbrida (HCM) es la supervisión y gestión de la infraestructura de TI y los servicios de una organización en entornos on-premises, de nube privada, de nube pública y edge.

La gestión de la nube híbrida combina varias soluciones de software creando una plataforma de gestión unificada para diseñar, desplegar y gestionar los recursos informáticos. Esta solución flexible combina automatización, inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías para centralizar el control y la visibilidad, creando un único panel que optimiza el costo, el rendimiento, el cumplimiento y la seguridad en todos los entornos.

Vista aérea de una autopista

Mantenga su cabeza en la nube 

Reciba el boletín semanal Think para obtener orientación de expertos sobre cómo optimizar la configuración multinube en la era de la IA.

¿Qué es la nube híbrida?

La arquitectura de nube híbrida integra los recursos y servicios de una combinación de on premises, nube privada y nube pública. Este entorno orquesta las carga de trabajo automatizadas para compartir datos rápidamente y de forma segura en el mejor entorno basado en la nube según las necesidades empresariales y los casos de uso.

Las organizaciones empresariales modernas confían en un entorno de computación en la nube híbrida porque ofrece mayor flexibilidad, escalabilidad y optimización de costos que las configuraciones tradicionales de infraestructura on-premises. Según el Índice de Transformación de IBM: Estado de la Nube, más del 77 % de los profesionales empresariales y de TI han adoptado un enfoque de nube híbrida.

Un entorno de nube híbrida consta de tres componentes esenciales:

On-premises

On-premises (también denominada “on-prem”) es una forma tradicional de computación en la que una organización ejecuta y gestiona recursos informáticos, redes, almacenamiento y software en hardware y servidores en su propia ubicación física, como en un edificio de oficinas o en un centro de datos on-premises.
Nube privada

La nube privada es un entorno de computación en la nube en el que todos los recursos están aislados y son operados exclusivamente para un cliente. La nube privada combina muchos de los beneficios de la computación en la nube con la seguridad y el control de la infraestructura informática on premises.
Nube pública

La nube pública es una forma de computación en la nube en la que un proveedor de servicios en la nube (CSP) de múltiples inquilinos, por ejemplo, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Services, IBM Cloud o Microsoft Azure, aloja recursos de nube pública como máquinas virtuales (VM) individuales y servicios en la nube pública a través del Internet público.

Entre los servicios y herramientas de gestión basados en la nube se incluyen los siguientes:

Un entorno de nube híbrida también incluye sólidas capacidades de red para admitir la transferencia de datos entre entornos. Esta conectividad suele producirse mediante una red de área amplia (WAN), una red privada virtual (VPN) e interfaces de programación de aplicaciones (API).

El modelo moderno de multinube híbrida

Un modelo de nube híbrida para negocios empresariales está integrado con la multinube, que se refiere a los servicios de computación en la nube de más de un proveedor de la nube. Un enfoque multinube permite a las organizaciones elegir servicios de varios proveedores de nube, lo que evita la posibilidad de depender excesivamente de un solo proveedor. Con una multinube híbrida, las empresas evitan el vendor lock-in (dependencia de proveedores), optimizando así la flexibilidad y el control de costos.

Un entorno de multinube híbrida es crítico para dar soporte a microservicios (o arquitectura de microservicios), un enfoque de desarrollo de software nativo de la nube en el que el software se compone de pequeños servicios independientes que se comunican a través de interfaces de programación de aplicaciones (API). A diferencia de un enfoque monolítico tradicional, los microservicios permiten a DevOps y otros equipos de desarrollo abordar los servicios individuales como entidades separadas, lo que simplifica el desarrollo, las pruebas y el despliegue en la nube.

Los microservicios se despliegan en contenedores: paquetes ligeros de software que solo contienen el código de la aplicación y las dependencias del sistema operativo virtualizado necesarias para ejecutarse en cualquier entorno. A continuación, una plataforma de orquestación de contenedores, normalmente Docker Swarm o Kubernetes, automatiza ese despliegue en los entornos de nube.

La gestión de la nube híbrida se ha convertido en el modelo estándar de infraestructura de TI para el negocio de las empresas, con más del 97 % de las empresas operando en más de una nube y la mayoría de las organizaciones ejecutando diez o más nubes(PDF).

webMethods Hybrid Integration

Reinvente la integración para la era de la IA

IBM Web Methods Hybrid Integración muestra cómo las empresas pueden conectar perfectamente las aplicaciones en la nube y las aplicaciones on premises, lo que permite una transformación digital Ágil y Escalable. 
Explore IBM webMethods

Desafíos de la nube híbrida

A medida que las organizaciones continúan desarrollando modelos híbridos de TI en nube múltiple, la adopción de múltiples plataformas en la nube ha creado problemas cada vez más complejos para las empresas de todas las industrias. Los desafíos complejos incluyen los siguientes:

Mantener la seguridad

La implementación de la nube híbrida implica trasladar datos confidenciales y cargas de trabajo de diferentes entornos, lo que amplía la superficie de ataque de seguridad y crea posibilidades de exposición de datos. Las configuraciones erróneas de la nube, errores o fallos en la configuración de los recursos y activos de la nube, suponen una amenaza especial, ya que pueden crear brechas de seguridad y aumentar el riesgo de ciberataques y filtraciones de datos.
Monitoreo y visibilidad

Con tantos elementos diferentes en movimiento, a los equipos les resulta difícil supervisar y observar las operaciones en un entorno híbrido de múltiples nubes. No solo es difícil predecir las amenazas de seguridad, sino que los datos pueden aislarse y fragmentarse, lo que dificulta la obtención de insights basados en datos que impulsen el valor empresarial. Sin visibilidad, la expansión de la nube (la falta de control involuntaria de una organización sobre sus recursos de computación en la nube) puede generar ineficiencias y costos innecesarios.
Control de costos

La adopción de la nube híbrida implica la administración de múltiples facturas de nube. A pesar del modelo estándar de pago por uso asociado con los CSP, donde los cargos de la nube se basan en métricas como la cantidad de gigabytes de datos utilizados, los costos de la nube híbrida pueden volverse difíciles de manejar debido al uso de la nube y la complejidad de facturación de múltiples CSP y otros proveedores externos.

Beneficios de la gestión de nube híbrida

Con cargas de trabajo ejecutándose en diferentes recursos de hardware a lo largo de todos los entornos, las organizaciones necesitan una forma integral de gestionar las cargas de trabajo dondequiera que residan. El valor derivado de una tecnología y un modelo operativo de plataforma de multicloud híbrido completa a escala llega a ser 2.5 veces el valor derivado de un enfoque de plataforma en la nube única y con un proveedor único(PDF), lo que acentúa la necesidad de soluciones de gestión de nube híbrida.

Estas soluciones ayudan a las organizaciones a realizar lo siguiente:

Gestionar las infraestructuras

La gestión de la nube híbrida optimiza la administración de datos, servidores y ciclos de vida de las aplicaciones en distintos entornos. Esto incluye las ubicaciones edge, reduciendo la latencia y mejorando la experiencia del usuario al acercar la potencia en el proceso de datos al usuario final.
Optimizar los recursos

La gestión de la nube híbrida permite a las empresas aumentar o disminuir la capacidad de recursos (redes, poder de procesamiento, almacenamiento de datos) según las demandas del negocio.
Garantizar la observabilidad

La gestión de la nube híbrida se construye en torno a funciones de observabilidad para automatizar la supervisión y la visibilidad de las aplicaciones empresariales distribuidas, con el fin de agilizar y automatizar la resolución de problemas.
Mejorar la modernización de las aplicaciones

La gestión de la nube híbrida admite la modernización de aplicaciones, lo cual optimiza el rendimiento de la entrega de software al actualizar, en lugar de sustituir, las cargas de trabajo existentes y dividir las aplicaciones monolíticas en microservicios. Organizaciones líderes como Amazon, Netflix, Uber y Etsy han utilizado los microservicios para obtener una ventaja competitiva con características más innovadoras y actualizaciones más rápidas para mejorar la experiencia del cliente.

Estrategia de gestión de nube híbrida

Antes de considerar las herramientas tecnológicas involucradas en la creación de una plataforma unificada de gestión de la nube híbrida, las empresas deben crear una estrategia de gestión de nube híbrida. Si bien cada estrategia de gestión de nube híbrida presenta características diferentes en función de los objetivos empresariales individuales, las organizaciones deberían empezar por unos cuantos pasos fundamentales:

  1. Establecer políticas, funciones y responsabilidades claras para los miembros del equipo en todo el ecosistema de la nube híbrida.
  2. Identifique las cargas de trabajo y determine dónde ubicarlas, ya sea en un entorno de nube privada o pública. Por ejemplo, una empresa de servicios financieros puede utilizar una nube privada para almacenar datos confidenciales de los clientes y una nube pública para probar nuevas aplicaciones móviles para la atención al cliente. Considere qué cargas de trabajo se pueden actualizar con tecnologías nativas de la nube y basadas en microservicios para mejorar el rendimiento general.
  3. Revise los SLA (acuerdos de nivel de servicio) en la nube, específicamente sus condiciones y garantías en relación con el tiempo de actividad, la latencia y la disponibilidad de datos. En un entorno híbrido complejo de múltiples nubes, los SLA mal alineados pueden afectar negativamente al precio de los acuerdos, la calidad de la prestación del servicio y la experiencia del cliente, por lo que es esencial leer atentamente todos los términos.
  4. Crear un enfoque holístico de confianza cero para la gestión de la seguridad descendente, con el fin de lograr la coherencia de extremo a extremo. En última instancia, la seguridad de los datos es responsabilidad del propietario de los datos. Esto significa que las organizaciones deben garantizar la coherencia de sus estrategias de seguridad, cumplimiento y regulación en los entornos on-premises, de nube privada y de nube pública.

Herramientas de gestión de nube híbrida

Una plataforma de nube híbrida unificada puede incorporar una gran variedad de herramientas de gestión de software patentadas o de código abierto. Aunque el entorno de nube híbrida de cada organización es único, estas son algunas de las soluciones de software de gestión más comunes.

Plataforma de gestión de nube híbrida (CMP)

Por gestión de nube híbrida se entiende un conjunto de soluciones de software integradas que optimizan la gestión y automatización de las cargas de trabajo en entornos on-premises y en la nube.

Estas plataformas se basan en un panel unificado (panel único) para ayudar a las organizaciones a comprender mejor todos los aspectos de su negocio, desde los patrones de ventas hasta el gasto presupuestario y las cuestiones de seguridad. Estas plataformas ayudan a los administradores y equipos de desarrollo a supervisar y gestionar todo el entorno de TI, incluidos los dispositivos de los empleados, los servidores, los equipamientos de red, las ubicaciones periféricas y otros componentes de la infraestructura de TI.

Las plataformas de gestión de nube híbrida aprovechan cada vez más las capacidades de IA y machine learning (ML) para automatizar el aprovisionamiento de recursos, desplegar aplicaciones, gestionar la seguridad, optimizar el rendimiento y proporcionar insights basados en datos.

Herramientas de orquestación y automatización de la nube híbrida

Las herramientas de orquestación como Kubernetes permiten a los equipos de TI automatizar los flujos de trabajo, lo que los libera para centrarse en otras tareas. La automatización de la nube híbrida también admite la sobrecarga de la nube (cloud bursting), que permite a las organizaciones controlar cuándo se produce un pico en la demanda de aplicaciones y en la capacidad de computación dentro de una nube privada. Cuando la demanda alcanza un umbral establecido, el tráfico de la carga de trabajo se redirige a una nube pública bajo demanda. Trasladar las cargas de trabajo a una nube pública permite liberar recursos para las aplicaciones críticas dentro de la nube privada.

Herramientas de seguridad para la nube híbrida

Una solución de gestión de nube híbrida es compatible con un enfoque de seguridad de confianza cero, al utilizar un panel centralizado para monitorear toda la actividad en todos los entornos. De este modo, se crea visibilidad para que los stakeholders supervisen, identifiquen y respondan a las posibles amenazas a la seguridad. Los componentes de las soluciones de seguridad incluyen:

  • Capacidades de gestión de identidad y acceso (IAM) para verificar a los usuarios.
  • Herramientas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) para el monitoreo y el análisis en tiempo real de los eventos de seguridad.
  • Herramientas de protección de datos que incluyen el cifrado de extremo a extremo de los datos en tránsito y en reposo.
  • Redes privadas virtuales (VPN) que protegen los datos en tránsito creando un túnel seguro entre los dispositivos o las redes a través de Internet.

Herramientas de optimización de costos de nube híbrida

El software de gestión de costos en la nube ayuda a las organizaciones a supervisar los recursos en la nube para evitar el sobreaprovisionamiento, reducir los gastos de SaaS y maximizar el retorno de la inversión. Estas herramientas automatizan el uso eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento en la nube y de red para ahorrar en los costos generales relacionados con la nube.

Herramientas de regulación y cumplimiento de la nube híbrida

Los requisitos comerciales y regulatorios están en constante evolución. Las herramientas de software de nube híbrida pueden automatizar las actualizaciones y alertas de cumplimiento normativo para ayudar a las empresas a mantenerse al día con las normas y regulaciones en constante evolución.

Recursos

Transforme su negocio con la modernización de aplicaciones y la nube híbrida

Descubra insights aplicables en la práctica para racionalizar la modernización de las aplicaciones y adoptar soluciones de nube híbrida para acelerar la innovación y la eficiencia.
Nube híbrida e IA generativa

Descubra cómo las soluciones de nube híbrida e IA están rediseñando las estrategias empresariales. Aprenda de los expertos de la industria, explore, alianzas estratégicas y profundice en estudios de casos que demuestran cómo impulsar la innovación y optimizar operaciones con tecnologías escalables y preparadas para el futuro.
Servicios de consultoría en la nube

Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de IBM de asesoramiento sobre la nube. Descubra cómo crear conjuntamente soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento a través de estrategias de nube híbrida y asociaciones de expertos.
Inteligencia artificial y nube híbrida para una innovación escalable

Aproveche la potencia combinada de la IA y la nube híbrida para integrar perfectamente los datos, impulsar la innovación y transformar su negocio. Explore insights de expertos, historias de éxito y aplicaciones del mundo real para acelerar su transformación digital.
Delta Air Lines usa IBM Consulting

Delta Air Lines se asoció con IBM para transformar sus operaciones y ofrecer nuevas experiencias a los clientes a través de una migración a la nube híbrida.
Capte el valor empresarial tangible de la transformación de la nube

En este informe de HFS Research en colaboración con IBM, descubra cómo las organizaciones pueden capturar el valor empresarial de sus inversiones en la nube.

Soluciones relacionadas

IBM Red Hat OpenShift

Dé los primeros pasos con una plataforma Red Hat OpenShift totalmente gestionada. Acelere su proceso de desarrollo y despliegue con soluciones escalables y seguras adaptadas a sus necesidades.

 Conozca Red Hat OpenShift
Soluciones y software de nube híbrida

Optimice su transformación digital con las soluciones de nube híbrida de IBM, creadas para optimizar la escalabilidad, la modernización y la integración perfecta en toda su infraestructura de TI.

 Conozca las soluciones de la nube híbrida
Servicios de consultoría en la nube 

Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de IBM de asesoramiento sobre la nube. Descubra cómo crear conjuntamente soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento a través de estrategias de nube híbrida y asociaciones de expertos.

 Servicios en la nube
Dé el siguiente paso

Maximice el potencial de la tecnología de nube híbrida con soluciones impulsadas por IA. Explore cómo puede optimizar su infraestructura de nube con las ofertas de nube híbrida de IBM o acceder a insights que proporcionan los expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.

 Conozca las soluciones de la nube híbrida Descargue el ebook