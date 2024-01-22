¿Qué es la gestión de la nube híbrida?

La gestión de la nube híbrida (HCM) es la supervisión y gestión de la infraestructura de TI y los servicios de una organización en entornos on-premises, de nube privada, de nube pública y edge.
La gestión de la nube híbrida combina varias soluciones de software creando una plataforma de gestión unificada para diseñar, desplegar y gestionar los recursos informáticos. Esta solución flexible combina automatización, inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías para centralizar el control y la visibilidad, creando un único panel que optimiza el costo, el rendimiento, el cumplimiento y la seguridad en todos los entornos.
La arquitectura de nube híbrida integra los recursos y servicios de una combinación de on premises, nube privada y nube pública. Este entorno orquesta las carga de trabajo automatizadas para compartir datos rápidamente y de forma segura en el mejor entorno basado en la nube según las necesidades empresariales y los casos de uso.
Las organizaciones empresariales modernas confían en un entorno de computación en la nube híbrida porque ofrece mayor flexibilidad, escalabilidad y optimización de costos que las configuraciones tradicionales de infraestructura on-premises. Según el Índice de Transformación de IBM: Estado de la Nube, más del 77 % de los profesionales empresariales y de TI han adoptado un enfoque de nube híbrida.
Un entorno de nube híbrida consta de tres componentes esenciales:
On-premises (también denominada “on-prem”) es una forma tradicional de computación en la que una organización ejecuta y gestiona recursos informáticos, redes, almacenamiento y software en hardware y servidores en su propia ubicación física, como en un edificio de oficinas o en un centro de datos on-premises.
La nube privada es un entorno de computación en la nube en el que todos los recursos están aislados y son operados exclusivamente para un cliente. La nube privada combina muchos de los beneficios de la computación en la nube con la seguridad y el control de la infraestructura informática on premises.
La nube pública es una forma de computación en la nube en la que un proveedor de servicios en la nube (CSP) de múltiples inquilinos, por ejemplo, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Services, IBM Cloud o Microsoft Azure, aloja recursos de nube pública como máquinas virtuales (VM) individuales y servicios en la nube pública a través del Internet público.
Entre los servicios y herramientas de gestión basados en la nube se incluyen los siguientes:
Un entorno de nube híbrida también incluye sólidas capacidades de red para admitir la transferencia de datos entre entornos. Esta conectividad suele producirse mediante una red de área amplia (WAN), una red privada virtual (VPN) e interfaces de programación de aplicaciones (API).
Un modelo de nube híbrida para negocios empresariales está integrado con la multinube, que se refiere a los servicios de computación en la nube de más de un proveedor de la nube. Un enfoque multinube permite a las organizaciones elegir servicios de varios proveedores de nube, lo que evita la posibilidad de depender excesivamente de un solo proveedor. Con una multinube híbrida, las empresas evitan el vendor lock-in (dependencia de proveedores), optimizando así la flexibilidad y el control de costos.
Un entorno de multinube híbrida es crítico para dar soporte a microservicios (o arquitectura de microservicios), un enfoque de desarrollo de software nativo de la nube en el que el software se compone de pequeños servicios independientes que se comunican a través de interfaces de programación de aplicaciones (API). A diferencia de un enfoque monolítico tradicional, los microservicios permiten a DevOps y otros equipos de desarrollo abordar los servicios individuales como entidades separadas, lo que simplifica el desarrollo, las pruebas y el despliegue en la nube.
Los microservicios se despliegan en contenedores: paquetes ligeros de software que solo contienen el código de la aplicación y las dependencias del sistema operativo virtualizado necesarias para ejecutarse en cualquier entorno. A continuación, una plataforma de orquestación de contenedores, normalmente Docker Swarm o Kubernetes, automatiza ese despliegue en los entornos de nube.
La gestión de la nube híbrida se ha convertido en el modelo estándar de infraestructura de TI para el negocio de las empresas, con más del 97 % de las empresas operando en más de una nube y la mayoría de las organizaciones ejecutando diez o más nubes(PDF).
A medida que las organizaciones continúan desarrollando modelos híbridos de TI en nube múltiple, la adopción de múltiples plataformas en la nube ha creado problemas cada vez más complejos para las empresas de todas las industrias. Los desafíos complejos incluyen los siguientes:
La implementación de la nube híbrida implica trasladar datos confidenciales y cargas de trabajo de diferentes entornos, lo que amplía la superficie de ataque de seguridad y crea posibilidades de exposición de datos. Las configuraciones erróneas de la nube, errores o fallos en la configuración de los recursos y activos de la nube, suponen una amenaza especial, ya que pueden crear brechas de seguridad y aumentar el riesgo de ciberataques y filtraciones de datos.
Con tantos elementos diferentes en movimiento, a los equipos les resulta difícil supervisar y observar las operaciones en un entorno híbrido de múltiples nubes. No solo es difícil predecir las amenazas de seguridad, sino que los datos pueden aislarse y fragmentarse, lo que dificulta la obtención de insights basados en datos que impulsen el valor empresarial. Sin visibilidad, la expansión de la nube (la falta de control involuntaria de una organización sobre sus recursos de computación en la nube) puede generar ineficiencias y costos innecesarios.
La adopción de la nube híbrida implica la administración de múltiples facturas de nube. A pesar del modelo estándar de pago por uso asociado con los CSP, donde los cargos de la nube se basan en métricas como la cantidad de gigabytes de datos utilizados, los costos de la nube híbrida pueden volverse difíciles de manejar debido al uso de la nube y la complejidad de facturación de múltiples CSP y otros proveedores externos.
Con cargas de trabajo ejecutándose en diferentes recursos de hardware a lo largo de todos los entornos, las organizaciones necesitan una forma integral de gestionar las cargas de trabajo dondequiera que residan. El valor derivado de una tecnología y un modelo operativo de plataforma de multicloud híbrido completa a escala llega a ser 2.5 veces el valor derivado de un enfoque de plataforma en la nube única y con un proveedor único(PDF), lo que acentúa la necesidad de soluciones de gestión de nube híbrida.
Estas soluciones ayudan a las organizaciones a realizar lo siguiente:
La gestión de la nube híbrida optimiza la administración de datos, servidores y ciclos de vida de las aplicaciones en distintos entornos. Esto incluye las ubicaciones edge, reduciendo la latencia y mejorando la experiencia del usuario al acercar la potencia en el proceso de datos al usuario final.
La gestión de la nube híbrida permite a las empresas aumentar o disminuir la capacidad de recursos (redes, poder de procesamiento, almacenamiento de datos) según las demandas del negocio.
La gestión de la nube híbrida se construye en torno a funciones de observabilidad para automatizar la supervisión y la visibilidad de las aplicaciones empresariales distribuidas, con el fin de agilizar y automatizar la resolución de problemas.
La gestión de la nube híbrida admite la modernización de aplicaciones, lo cual optimiza el rendimiento de la entrega de software al actualizar, en lugar de sustituir, las cargas de trabajo existentes y dividir las aplicaciones monolíticas en microservicios. Organizaciones líderes como Amazon, Netflix, Uber y Etsy han utilizado los microservicios para obtener una ventaja competitiva con características más innovadoras y actualizaciones más rápidas para mejorar la experiencia del cliente.
Antes de considerar las herramientas tecnológicas involucradas en la creación de una plataforma unificada de gestión de la nube híbrida, las empresas deben crear una estrategia de gestión de nube híbrida. Si bien cada estrategia de gestión de nube híbrida presenta características diferentes en función de los objetivos empresariales individuales, las organizaciones deberían empezar por unos cuantos pasos fundamentales:
Una plataforma de nube híbrida unificada puede incorporar una gran variedad de herramientas de gestión de software patentadas o de código abierto. Aunque el entorno de nube híbrida de cada organización es único, estas son algunas de las soluciones de software de gestión más comunes.
Por gestión de nube híbrida se entiende un conjunto de soluciones de software integradas que optimizan la gestión y automatización de las cargas de trabajo en entornos on-premises y en la nube.
Estas plataformas se basan en un panel unificado (panel único) para ayudar a las organizaciones a comprender mejor todos los aspectos de su negocio, desde los patrones de ventas hasta el gasto presupuestario y las cuestiones de seguridad. Estas plataformas ayudan a los administradores y equipos de desarrollo a supervisar y gestionar todo el entorno de TI, incluidos los dispositivos de los empleados, los servidores, los equipamientos de red, las ubicaciones periféricas y otros componentes de la infraestructura de TI.
Las plataformas de gestión de nube híbrida aprovechan cada vez más las capacidades de IA y machine learning (ML) para automatizar el aprovisionamiento de recursos, desplegar aplicaciones, gestionar la seguridad, optimizar el rendimiento y proporcionar insights basados en datos.
Las herramientas de orquestación como Kubernetes permiten a los equipos de TI automatizar los flujos de trabajo, lo que los libera para centrarse en otras tareas. La automatización de la nube híbrida también admite la sobrecarga de la nube (cloud bursting), que permite a las organizaciones controlar cuándo se produce un pico en la demanda de aplicaciones y en la capacidad de computación dentro de una nube privada. Cuando la demanda alcanza un umbral establecido, el tráfico de la carga de trabajo se redirige a una nube pública bajo demanda. Trasladar las cargas de trabajo a una nube pública permite liberar recursos para las aplicaciones críticas dentro de la nube privada.
Una solución de gestión de nube híbrida es compatible con un enfoque de seguridad de confianza cero, al utilizar un panel centralizado para monitorear toda la actividad en todos los entornos. De este modo, se crea visibilidad para que los stakeholders supervisen, identifiquen y respondan a las posibles amenazas a la seguridad. Los componentes de las soluciones de seguridad incluyen:
El software de gestión de costos en la nube ayuda a las organizaciones a supervisar los recursos en la nube para evitar el sobreaprovisionamiento, reducir los gastos de SaaS y maximizar el retorno de la inversión. Estas herramientas automatizan el uso eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento en la nube y de red para ahorrar en los costos generales relacionados con la nube.
Los requisitos comerciales y regulatorios están en constante evolución. Las herramientas de software de nube híbrida pueden automatizar las actualizaciones y alertas de cumplimiento normativo para ayudar a las empresas a mantenerse al día con las normas y regulaciones en constante evolución.
