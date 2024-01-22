¿Qué es la gestión de la nube híbrida?

Un modelo de nube híbrida para negocios empresariales está integrado con la multinube, que se refiere a los servicios de computación en la nube de más de un proveedor de la nube. Un enfoque multinube permite a las organizaciones elegir servicios de varios proveedores de nube, lo que evita la posibilidad de depender excesivamente de un solo proveedor. Con una multinube híbrida, las empresas evitan el vendor lock-in (dependencia de proveedores), optimizando así la flexibilidad y el control de costos.

Un entorno de multinube híbrida es crítico para dar soporte a microservicios (o arquitectura de microservicios), un enfoque de desarrollo de software nativo de la nube en el que el software se compone de pequeños servicios independientes que se comunican a través de interfaces de programación de aplicaciones (API). A diferencia de un enfoque monolítico tradicional, los microservicios permiten a DevOps y otros equipos de desarrollo abordar los servicios individuales como entidades separadas, lo que simplifica el desarrollo, las pruebas y el despliegue en la nube.

Los microservicios se despliegan en contenedores: paquetes ligeros de software que solo contienen el código de la aplicación y las dependencias del sistema operativo virtualizado necesarias para ejecutarse en cualquier entorno. A continuación, una plataforma de orquestación de contenedores, normalmente Docker Swarm o Kubernetes, automatiza ese despliegue en los entornos de nube.

La gestión de la nube híbrida se ha convertido en el modelo estándar de infraestructura de TI para el negocio de las empresas, con más del 97 % de las empresas operando en más de una nube y la mayoría de las organizaciones ejecutando diez o más nubes(PDF).