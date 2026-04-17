Las organizaciones están yendo más allá de los métodos tradicionales de previsión financiera y analytics de datos financieros porque ven cómo se desarrolla el futuro. Las iniciativas de IA y transformación digital están ganando popularidad, y los equipos financieros que siguen siendo de mente abierta permiten la agilidad y rentabilidad del negocio.

El analytics financiero es un enfoque que se alinea con este cambio, permitiendo el análisis en tiempo real y la interpretación de datos financieros. Los equipos de planificación y análisis financiero (FP&A) están utilizando tecnologías avanzadas como algoritmos de machine learning (ML) para generar análisis predictivos que anticipen los cambios y sirvan de base para las decisiones de planificación financiera.

Hay mucho en juego para las organizaciones que carecen de capacidades sólidas de analytics financiero, incluida una gestión deficiente del flujo de efectivo, una estrategia de administración de riesgos limitada y oportunidades de crecimiento perdidas.

Una investigación del IBM Institute for Business Value que evaluó la madurez financiera de los líderes financieros sénior encontró que solo un pequeño porcentaje de organizaciones financieras demuestran una madurez avanzada. Solo el 12 % de los líderes encuestados demuestran influencia estratégica y agilidad digital, indicadores de dos dimensiones centrales del rendimiento financiero.

La adopción de enfoques modernos como analytics financieros puede ayudar a cerrar esa brecha al transformar la forma en que opera la función de informes financieros. Este movimiento hacia un modelado financiero más avanzado y el uso de herramientas de analytics puede ser sumamente beneficioso para una organización.

El informe también reveló que las organizaciones que se destacan en influencia estratégica y agilidad digital obtienen una ejecución de estrategia un 37 % más efectiva y decisiones de financiamiento un 19 % más rápidas.

Por otra parte, los directores financieros (CFO) están bajo presión para lograr ahorros de costos y una mayor transparencia financiera. Estas tareas son difíciles de equilibrar para los CFO y sus equipos de finanzas corporativas porque requieren innovación, disciplina y colaboración entre equipos. El analytics financiero puede ser transformador para una organización, ayudando a cambiar el papel del CFO en un controlador clave del rendimiento estratégico del negocio.