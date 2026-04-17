El analytics financiero es el uso del análisis de datos, métodos estadísticos y tecnología para evaluar datos financieros, generar insights y apoyar la toma de decisiones basada en datos.
Este enfoque difiere del análisis financiero, que evalúa estados financieros históricos para comprender el rendimiento pasado. El análisis financiero es el precursor del analytics financiero. Este proceso lo lleva un paso más allá mediante el uso de grandes conjuntos de datos, inteligencia artificial (IA), automatización y herramientas de software para modelar escenarios financieros y pronosticar resultados financieros. El analytics financiero es una disciplina que abarca industrias como banca, servicios financieros, seguros, gestión de activos y fabricación.
“Las finanzas ya no se definen por lo bien que realiza un seguimiento del rendimiento, sino por la decisión con la que modela los resultados”, según un informe reciente del IBM Institute for Business Value. Este sentimiento se cumple para el analytics financiero, que simboliza un cambio para los analistas financieros de solo informar números a ofrecer insights reales y aplicables en la práctica que mueven la aguja.
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Las organizaciones están yendo más allá de los métodos tradicionales de previsión financiera y analytics de datos financieros porque ven cómo se desarrolla el futuro. Las iniciativas de IA y transformación digital están ganando popularidad, y los equipos financieros que siguen siendo de mente abierta permiten la agilidad y rentabilidad del negocio.
El analytics financiero es un enfoque que se alinea con este cambio, permitiendo el análisis en tiempo real y la interpretación de datos financieros. Los equipos de planificación y análisis financiero (FP&A) están utilizando tecnologías avanzadas como algoritmos de machine learning (ML) para generar análisis predictivos que anticipen los cambios y sirvan de base para las decisiones de planificación financiera.
Hay mucho en juego para las organizaciones que carecen de capacidades sólidas de analytics financiero, incluida una gestión deficiente del flujo de efectivo, una estrategia de administración de riesgos limitada y oportunidades de crecimiento perdidas.
Una investigación del IBM Institute for Business Value que evaluó la madurez financiera de los líderes financieros sénior encontró que solo un pequeño porcentaje de organizaciones financieras demuestran una madurez avanzada. Solo el 12 % de los líderes encuestados demuestran influencia estratégica y agilidad digital, indicadores de dos dimensiones centrales del rendimiento financiero.
La adopción de enfoques modernos como analytics financieros puede ayudar a cerrar esa brecha al transformar la forma en que opera la función de informes financieros. Este movimiento hacia un modelado financiero más avanzado y el uso de herramientas de analytics puede ser sumamente beneficioso para una organización.
El informe también reveló que las organizaciones que se destacan en influencia estratégica y agilidad digital obtienen una ejecución de estrategia un 37 % más efectiva y decisiones de financiamiento un 19 % más rápidas.
Por otra parte, los directores financieros (CFO) están bajo presión para lograr ahorros de costos y una mayor transparencia financiera. Estas tareas son difíciles de equilibrar para los CFO y sus equipos de finanzas corporativas porque requieren innovación, disciplina y colaboración entre equipos. El analytics financiero puede ser transformador para una organización, ayudando a cambiar el papel del CFO en un controlador clave del rendimiento estratégico del negocio.
Existe una clara distinción entre analytics financiero y análisis financiero. Si bien los dos se relacionan entre sí, cada uno tiene un propósito separado pero igualmente importante.
Ambos métodos requieren un liderazgo financiero sólido y un conocimiento de las particularidades de la industria. Los puestos de analytics suelen ser más técnicos (por ejemplo, un científico de datos), que requiere habilidades analíticas, de valoración y elaboración de pronósticos. Sin embargo, un puesto de analista tradicional está más centrado en la contabilidad y requiere menos habilidades técnicas. Si bien normalmente se requiere una licenciatura y una certificación profesional, a menudo se prefiere una maestría.
El analytics financiero implica una variedad de métodos que convierten los datos sin procesar en decisiones informadas. Comprender los distintos tipos ayuda a los equipos financieros a evaluar mejor los riesgos financieros y a elegir el enfoque adecuado para cada desafío empresarial.
Un analytics financiero efectivo depende de algo más que herramientas o datos. Requiere que varios componentes trabajen simultáneamente y desempeñen un papel distinto en la transformación de la información financiera en business intelligence aplicable en la práctica.
El analytics financiero comienza agregando datos de sistemas internos, como plataformas de planeación de recursos empresariales (ERP ), software contable y herramientas de gestión de relaciones con clientes (CRM ).
A continuación, los pipelines de integración limpian y normalizan los datos para que fluyan de manera coherente hacia el análisis posterior. Sin una recopilación de datos confiable y calidad de datos, cada capa siguiente de analytics se verá comprometida.
Las organizaciones que invierten en una infraestructura de datos sólida obtienen una ventaja medible en la velocidad y precisión de los informes.
Otro componente clave es el modelado financiero, que combina datos históricos con suposiciones para crear una representación visual del desempeño financiero de una empresa.
Es un enfoque con muchos usos, incluyendo la valoración empresarial, la asignación de capital y la valoración de flujo de caja descontado. Luego, los analistas financieros construyen y ponen a prueba modelos para evaluar cómo las inversiones y adquisiciones afectan los resultados.
Los modelos bien desarrollados pueden servir como un lenguaje compartido entre los equipos financieros y la dirección ejecutiva. Los modelos también sirven como columna vertebral cuantitativa para las decisiones de presupuestación, forecasting y asignación de capital.
La medición del rendimiento rastrea las métricas financieras clave, incluido el margen operativo, el balance, el rendimiento del capital y los índices de capital de trabajo, en comparación con los objetivos y periodos anteriores.
Con este enfoque, los líderes financieros pueden revisar constantemente si la compañía está ejecutando su estrategia y dónde persisten las brechas. La medición regular crea responsabilidad en todas las unidades de negocio y plantea problemas antes de que escalen.
Los programas más eficaces alinean los indicadores clave de rendimiento (KPI) financieros directamente con objetivos organizacionales más amplios.
La elaboración de presupuestos establece el plan financiero para un periodo definido, mientras que el forecasting actualiza continuamente las proyecciones a medida que hay nuevos datos disponibles.
Al trabajar juntos, permiten a las organizaciones anticipar las necesidades de recursos, responder a los cambios del mercado y gestionar el flujo de caja rápidamente.
Los equipos financieros modernos confían cada vez más en pronósticos continuos y modelos basados en controladores para reemplazar los presupuestos anuales estáticos. Este enfoque dinámico reduce el retraso entre las señales del mercado y las decisiones de planificación financiera.
La generación de informes convierte los resultados analíticos en formatos que impulsan las decisiones en todos los niveles de una organización, desde tablas de puntuación a nivel de directorio hasta paneles operativos. Una visualización eficaz de datos presenta claramente datos financieros complejos, reduciendo el tiempo que los stakeholders necesitan para interpretar los resultados y actuar.
Los equipos financieros utilizan herramientas como IBM Planning Analytics, Microsoft Power BI, Tableau y plataformas de FP&A especialmente diseñadas para automatizar la entrega de informes y mantener una única fuente de información. La calidad de los informes afecta directamente la rapidez con la que una organización puede responder a las señales financieras.
El cumplimiento y la gobernanza ayudan a garantizar que los procesos de analytics financiero cumplan con los estándares regulatorios y los requisitos de control interno.
Los equipos de finanzas crean pistas de auditoría, controles de acceso y reglas de validación de datos en sus flujos de trabajo de analytics para proteger la integridad de las cifras reportadas. Un marco de gobernanza sólido reduce la exposición a sanciones regulatorias y el riesgo de reputación por divulgaciones financieras inexactas. También crea las condiciones para que los analytics escalen de forma segura a medida que una organización crece.
El analytics financiero tiene aplicaciones en el mundo real en bancos de inversión, fondos de cobertura, empresas globales y otras instituciones financieras. Las organizaciones de todas las industrias confían en estas aplicaciones principales para optimizar el rendimiento, gestionar el riesgo y asignar recursos de manera efectiva.
Un análisis de rentabilidad mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias en relación con sus ingresos, costos e inversiones.
Los analistas utilizan esta aplicación para identificar productos de alto margen, unidades de negocio de bajo rendimiento y oportunidades para reducir costos. Estos insights permiten al liderazgo reasignar recursos hacia los segmentos más rentables del negocio y ayudar a tomar decisiones más estratégicas de administración financiera.
El presupuesto de capital evalúa las decisiones de inversión a largo plazo, como compras de equipamiento, expansiones de instalaciones y desarrollo de nuevos productos.
Los analistas financieros utilizan técnicas como la tasa interna de retorno y los análisis del periodo de recuperación para clasificar los proyectos competitivos. Este proceso puede garantizar que las empresas comprometan capital en iniciativas que generen los rendimientos ajustados al riesgo más sólidos.
Esta aplicación monitorea el equilibrio entre los activos actuales y los pasivos actuales de una empresa para mantener la liquidez operativa diaria.
El analytics financiero puede ayudar a los equipos financieros a alinear las estrategias de inversión con objetivos organizacionales más amplios. Los analistas rastrean métricas como ciclos de conversión de efectivo, días de ventas pendientes y rotación de inventario para detectar correlaciones e ineficiencias. Una gestión más estricta del capital de trabajo libera efectivo que las empresas pueden reinvertir o emplear para reducir la deuda.
El analytics financiero puede mejorar las estrategias de gestión del rendimiento empleando métricas financieras y operativas para evaluar el progreso hacia objetivos estratégicos tanto a nivel organizacional como individual.
A través de un enfoque de analytics financiero, los analistas pueden crear paneles y tablas de puntuación que conecten indicadores adelantados con los resultados financieros, proporcionando a los directivos financieros una visibilidad en tiempo real sobre el estado del negocio.
El analytics financiero refuerza la detección de fraude al identificar anomalías, patrones de transacción inusuales y valores atípicos que indican un posible riesgo o mala conducta. Las aplicaciones de gestión de riesgos también pueden ayudar a garantizar que una organización cumpla con los requisitos normativos y optimice las reservas de capital.
El analytics financiero también puede utilizar IA y modelado predictivo para permitir la toma de decisiones proactiva, lo que resulta en sistemas financieros más inteligentes y reduce el potencial de pérdida financiera.
El analytics financiero ofrece muchos beneficios, pero puede ser difícil de implementar, dependiendo de la organización y su sistema financiero.
El éxito de un enfoque de analytics financiero depende de la base de datos de la organización. Los CFO se encargan de gestionar sistemas financieros desconectados que requieren conciliación manual y un trabajo significativo para unificar los datos. Las definiciones de métricas conflictivas entre departamentos retrasan las decisiones y degradan la calidad de los datos. Es por eso que la arquitectura de datos unificada y los conjuntos de datos alineados son esenciales.
Por otra parte, la mayoría de las organizaciones siguen operando con presupuestos anuales fijos, ciclos de planificación rígidos y KPI basados únicamente en la eficiencia. Las plataformas modernizadas de gestión del rendimiento empresarial (EPM) pueden romper esta rigidez.
La investigación del IBM Institute for Business Value reveló que el 82 % de las organizaciones financieras avanzadas informan mejoras en los plazos de toma de decisiones luego de la modernización de EPM. Y 7 de cada 10 informan pronósticos más rápidos y precisos y una alineación de planificación multifuncional más sólida.
El analytics financiero no es una capacidad independiente y requiere que varias funciones trabajen juntas. Requiere una infraestructura de datos sólida, el modelo organizacional y la tecnología adecuados.
Cuando esas bases estén establecidas, el siguiente paso para las organizaciones es implementar iniciativas de IA y transformación digital. La implementación exitosa de la IA en el analytics financiero requiere una reconstrucción en torno a plataformas de datos integradas en lugar de superponer nuevas herramientas sobre una base rota.
El analytics financiero está cambiando hacia sistemas autónomos y agénticos que ofrecen insights predictivos basados en datos en lugar de informes estáticos. Las aplicaciones de analytics financiero impulsados por IA pueden automatizar la limpieza de datos, la detección de anomalías, los pronósticos y el análisis.
Según la reciente investigación del IBM Institute for Business Value, 68 % de los ejecutivos reportan experimentar con la automatización de IA, con asistentes digitales avanzando a agentes autónomos en operaciones de finanzas para autoservicio.
Para 2027, el 37 % de los ejecutivos espera implementar la automatización sin contacto en insights predictivos y el 29 % espera implementarla en análisis e informes financieros, según el informe.
Además, los CFO proyectan beneficios sustanciales de la automatización de IA en áreas críticas, incluida la precisión de los pronósticos y los procesos de cierre continuo. Si una organización logra superar los retos estructurales, podrá incorporar herramientas impulsadas por IA, lo que puede llevar a decisiones de financiación más rápidas, una mejor ejecución de la estrategia y un retorno de la inversión (ROI) más fuerte en tecnología.
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