¿Qué es la seguridad del centro de datos?

Las personas y las empresas generan y utilizan una enorme cantidad de datos que crece exponencialmente cada día, especialmente con el auge de tecnologías centradas en los datos, como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML).

Desde información personal confidencial como cuentas bancarias e historiales médicos, hasta propiedad intelectual empresarial (PI) crítica del negocio, secretos de estado de alto nivel e incluso mensajes de texto y correos electrónicos, los centros de datos pueden albergar una amplia variedad de información valiosa o simplemente privada. Desafortunadamente, este hecho convierte a los centros de datos en un objetivo atractivo para los delincuentes cibernéticos y en puntos vulnerables de posible falla que deben protegerse.

En caso de una interrupción del centro de datos, las operaciones, las aplicaciones y los servicios críticos del negocio pueden interrumpirse, lo que lleva a pérdidas financieras que aumentan con cada minuto que pasa de tiempo de inactividad. Peor aún, una caída del centro de datos puede provocar situaciones peligrosas para servicios críticos como la atención médica, los servicios públicos, el transporte y las infraestructuras.

Si bien incidentes como incendios e inundaciones pueden provocar tiempo de inactividad y pérdidas de datos, la mayor amenaza para los centros de datos son los ataques dirigidos. Las amenazas de usuarios internos pueden abusar de sus privilegios de acceso para hacer un uso indebido de los datos de la empresa, mientras que las amenazas externas pueden entrar en los sistemas y causar estragos.

Los centros de datos pueden contener cientos de miles de servidores físicos y virtuales, cada uno de los cuales es un objetivo potencial para los hackers, lo que requiere políticas de seguridad personalizadas.

La importancia crítica de la seguridad de los centros de datos puede entenderse en términos de cuatro pilares fundamentales: