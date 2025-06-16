¿Qué es la computación cognitiva?

Basada en los amplios marcos informáticos de la inteligencia artificial (IA) y el procesamiento de señales, la informática cognitiva combina una serie de disciplinas de machine learning (ML) con principios de interacción humano-computadora, diálogo y técnicas de generación narrativa para crear máquinas que puedan aprender, razonar y entender como los humanos. Los sistemas de la informática cognitiva eficaces pueden procesar grandes cantidades de datos para identificar patrones y relaciones más allá de las capacidades humanas.

Si bien hay muchas áreas en las que las computadoras pueden superar a los seres humanos, incluso los sistemas avanzados de IA todavía tienen dificultades con algunas tareas, como comprender el lenguaje natural y reconocer objetos específicos. La computación cognitiva busca emular los sistemas cognitivos del cerebro humano (por ejemplo, reconocimiento de patrones, reconocimiento de voz, etc.) para mejorar la toma de decisiones. Los sistemas de computación cognitiva pueden diseñarse para utilizar conjuntos de datos dinámicos en tiempo real y múltiples fuentes de información en combinación, incluidas entradas sensoriales como datos visuales, gestuales, auditivos o proporcionados por sensores.

Algunos casos de uso del mundo real para la computación cognitiva incluyen el análisis de sentimientos, la evaluación de riesgos y formas de reconocimiento de imágenes , como la detección facial y de objetos . La computación cognitiva es de particular valor en los campos de la robótica, la salud, la banca, las finanzas y la venta minorista.