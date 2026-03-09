¿Qué es la virtualización de aplicaciones?

La virtualización de aplicaciones es un enfoque de software que separa las aplicaciones del sistema operativo (SO) de un dispositivo, lo que permite a los usuarios ejecutarlas sin instalar nada en su dispositivo.
La virtualización de aplicaciones afecta nuestra vida informática a diario. Transmitir una película en Netflix, acceder al software de la empresa de forma remota o jugar videojuegos basados en la nube dependen de aplicaciones virtualizadas.
Con el despliegue y la gestión de software tradicionales, las aplicaciones se instalan directamente en dispositivos individuales, lo que no escala. La virtualización de aplicaciones resuelve este problema al permitir que varios usuarios accedan al software instalado en un servidor central desde cualquier lugar, sin restricciones de ubicación ni de tipo de dispositivo (computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos móviles).
En entornos empresariales, esta tecnología de virtualización de aplicaciones agiliza la gestión de TI, mejora la seguridad y permite el trabajo remoto. A medida que las aplicaciones impulsadas por la nube se convirtieron en elementos centrales para el funcionamiento de las organizaciones, la gestión centralizada de aplicaciones reduce la carga de trabajo de TI y acelera el despliegue de software en las fuerzas laborales distribuidas.
Según Grand View Research, el mercado global de virtualización de aplicaciones se valoró en 3.430 millones de dólares en 2023. Se proyecta que alcance los 8.40 mil millones de dólares para 2030, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.3 %.¹ La adopción de la computación en la nube y la transición al trabajo remoto son los principales factores que impulsan este crecimiento.
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Comprender cómo funciona la virtualización de aplicaciones comienza con la comprensión de la virtualización, la tecnología central que la hace posible.
La virtualización utiliza un software conocido como hipervisor (por ejemplo, Microsoft Hyper-V) para crear una capa de abstracción sobre el hardware de la computadora. Este enfoque permite que las aplicaciones y las cargas de trabajo se ejecuten de forma independiente en máquinas virtuales (VM), como las que ofrece VMware.
Históricamente, las aplicaciones se comunican directamente con el sistema operativo host (normalmente Linux) en el hardware de la computadora. La virtualización de aplicaciones cambia esa relación. Una capa de virtualización se sitúa entre la aplicación y el sistema operativo, interceptando las solicitudes y proporcionando el entorno de tiempo de ejecución que la aplicación necesita, sin tocar nunca el sistema subyacente directamente.
Preparar una aplicación para la entrega virtual implica un proceso llamado secuenciación. Los equipos de TI empaquetan las aplicaciones, junto con sus archivos, configuraciones, dependencias y entradas del registro, en imágenes portátiles únicas. Luego, esas imágenes se entregan desde un servidor central a cualquier dispositivo autorizado. Y debido a que cada aplicación se ejecuta en su propio entorno virtual aislado (o sandbox), permanecen contenidas, incapaces de interferir con otras aplicaciones o el sistema operativo subyacente.
Aunque la virtualización de aplicaciones pueda sonar similar a la contenedorización, ambas son tecnologías diferentes. Los contenedores empaquetan todo el entorno de tiempo de ejecución, incluidas las bibliotecas del sistema operativo, mientras que la virtualización de aplicaciones mantiene la aplicación separada del sistema operativo.
Las aplicaciones virtualizadas pueden ejecutarse íntegramente en un servidor remoto, de modo que los usuarios solo acceden a la interfaz desde su dispositivo. También se pueden ejecutar localmente en un dispositivo cliente con recursos almacenados localmente (o en caché), según el enfoque de despliegue.
La virtualización de aplicaciones se puede entregar de varias maneras:
A diferencia de la virtualización de servidores, que crea varias máquinas virtuales en un único servidor físico, este enfoque ejecuta la aplicación íntegramente en un servidor ubicado en un centro de datos. Luego envía solo la interfaz de usuario al dispositivo cliente. Los usuarios interactúan con la aplicación como si estuviera instalada localmente, mientras que todo el procesamiento ocurre en el servidor.
Este método es el más habitual en las empresas, ya que otorga a los equipos de administración de TI la autoridad centralizada sobre el despliegue y las actualizaciones de software. Además, es compatible con entornos de escritorio de clientes ligeros y usuarios remotos, lo que reduce los costos generales de hardware. En la atención médica, por ejemplo, el personal clínico puede acceder al software de registros de pacientes desde cualquier dispositivo de la red sin instalar nada localmente.
Con la transmisión de aplicaciones, la aplicación vive en un servidor que envía pequeños componentes de software al dispositivo del usuario final bajo demanda a través del software de virtualización de aplicaciones. Obtiene solo lo que se necesita, cuando se necesita.
Aquí, toda la aplicación se ejecuta en el dispositivo endpoint, pero dentro de un entorno de tiempo de ejecución en lugar de directamente en el hardware nativo.
Esto resulta muy útil en situaciones en las que los usuarios necesitan acceso sin conexión o trabajan en zonas con conexiones de red poco confiables. Por ejemplo, un trabajador remoto que acceda a una aplicación de la empresa desde un lugar con conexión a Internet inestable podría recurrir a este método.
No toda la virtualización de aplicaciones funciona de la misma manera. La virtualización completa abarca todo el entorno de aplicaciones, proporcionando el más alto grado de aislamiento y compatibilidad. Las organizaciones en industrias altamente reguladas, como los servicios financieros y la atención médica, a menudo utilizan esta estrategia para cumplir con estrictos requisitos de seguridad y cumplimiento.
La virtualización parcial aísla solo componentes específicos, compartiendo algunos recursos con el sistema host. Este enfoque más ligero funciona bien cuando no se requiere un aislamiento completo y la eficiencia de los recursos es la prioridad, como en entornos empresariales a gran escala que gestionan cientos de aplicaciones entre equipos distribuidos.
La inteligencia artificial (IA) y las cargas de trabajo con un uso intensivo de gráficos han convertido la virtualización de GPU en un aspecto importante de la implementación de aplicaciones y la infraestructura de IA.
En lugar de equipar cada dispositivo con hardware de gráficos dedicado, las organizaciones pueden compartir recursos de GPU virtualizados entre múltiples usuarios y aplicaciones desde un servidor central. Este enfoque hace que sea práctico ejecutar cargas de trabajo con uso intensivo de computación, incluida la inferencia de IA y la visualización de datos, en dispositivos periféricos que de otro modo carecerían del hardware para admitirlos.
Para las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo de IA a escala, mantener el procesamiento centralizado también favorece el almacenamiento AI, ya que reduce el volumen de datos que circula entre los dispositivos.
La virtualización de aplicaciones ayuda a las organizaciones a obtener valor empresarial a través de los siguientes beneficios:
La virtualización de aplicaciones y la virtualización de escritorios son tipos relacionados de virtualización, pero funcionan de manera diferente.
La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es el tipo más común de enfoque de virtualización de escritorios, ya que proporciona a cada usuario una máquina virtual dedicada con su propio sistema operativo. La virtualización de aplicaciones elude por completo esa capa, lo que reduce las necesidades de recursos de la infraestructura.
Vale la pena señalar que estas dos tecnologías no son mutuamente excluyentes. Muchas organizaciones utilizan la virtualización de aplicaciones como parte de una estrategia más amplia de virtualización de escritorios. Por ejemplo, una empresa minorista podría utilizar la virtualización de escritorios para proporcionar a los agentes de su centro de atención telefónica un escritorio virtual completo. Luego puede emplear la virtualización de aplicaciones para entregar una única aplicación de facturación al personal de campo en sus propios dispositivos.
La virtualización de aplicaciones admite una variedad de casos de uso específicos del negocio y la tecnología, incluidos los siguientes ejemplos:
El trabajo híbrido y trabajo remoto ha cambiado la forma en que los empleados interactúan con las aplicaciones. La virtualización de aplicaciones permite a los usuarios acceder a aplicaciones desde computadoras portátiles personales, tabletas o dispositivos móviles mediante iniciativas bring your own device (BYOD), desde cualquier lugar. Este enfoque no requiere que TI gestione cada dispositivo individual.
La virtualización de aplicación hace posible que los usuarios accedan a aplicación desde computadoras portátiles, tabletas o dispositivos móviles personales a través de iniciativas bring your own device (BYOD), desde cualquier ubicación. Realiza este método sin requerir que TI gestione cada dispositivo individual.
Muchas organizaciones dependen de aplicaciones heredadas existentes, además de las nativas de la nube. En lugar de costosas reescrituras, la virtualización de aplicaciones conserva el software antiguo ejecutándolo en un entorno aislado junto a las aplicaciones más nuevas. Este enfoque respalda las iniciativas de modernización de aplicaciones.
DevOps y otros equipos pueden lanzar entornos de aplicaciones virtualizadas que abarcan diferentes sistemas operativos y configuraciones sin necesidad de hardware subyacente. Este enfoque acelera los ciclos de prueba y reduce los problemas relacionados con el entorno a lo largo del ciclo de vida del desarrollo y ayuda a los equipos a entregar aplicaciones más rápido para una mejor experiencia de usuario.
La mayoría de las aplicaciones SaaS dependen de la virtualización para alojar y entregar software a través de Internet a cualquier dispositivo. Las organizaciones actuales utilizan la virtualización de aplicaciones junto con las herramientas SaaS para ampliar el acceso a aplicaciones que aún no son nativas de la nube. Este enfoque facilita el avance hacia modelos de entrega en la nube compatibles con proveedores como Amazon Web Services (AWS), IBM Cloud, Microsoft Azure y Google Cloud.
Las organizaciones adoptan la virtualización de aplicaciones mediante diversas plataformas y herramientas de software. Por lo general, eligen una solución basada en la infraestructura existente, los requisitos de seguridad y las demandas de escalabilidad de su despliegue.
Las soluciones comunes incluyen Citrix Virtual Apps and Desktops, que proporciona entrega centralizada de aplicaciones en todos los dispositivos y Microsoft App-V, una herramienta de empaquetado y entrega basada en Windows. Las plataformas más amplias, como IBM Fusion y VMware, admiten la virtualización de aplicaciones como parte de estrategias más amplias de nube híbrida y modernización de aplicaciones.
Este documento proporciona una guía completa sobre el diseño de soluciones para ejecutar máquinas virtuales mediante OpenShift Virtualization on premises.
Descubra cómo simplificar su migración de VMware a OpenShift con IBM Fusion HCI Solutions. Únase a nuestro seminario web dirigido por expertos para descubrir cómo IBM Fusion permite una transición fluida y rentable a OpenShift Virtualization, reduciendo la complejidad y acelerando su transición a la nube híbrida.
IBM Fusion y Red Hat OpenShift facilitan la ejecución de máquinas virtuales y contenedores en una plataforma hiperconvergente común nativa de la nube
Descubra cómo la IA y los analytics están reconfigurando las demandas de la arquitectura de datos. Esta guía explica por qué las cargas de trabajo modernas requieren estrategias de almacenamiento de información más inteligentes y cómo preparar su entorno para la virtualización impulsada por IA a escala.
Obtenga una visión general clara de cómo IBM Power Systems Virtual Server maneja las redes, las copias de seguridad y las migraciones. Esta guía simplifica los conceptos clave de virtualización mediante el uso de escenarios del mundo real, ideal para cualquier persona que desarrolle habilidades fundamentales.
Este informe técnico le guía a través de las trampas habituales, los riesgos ocultos y las estrategias probadas para que su transición sea fluida, segura y rentable.
Explore cómo las empresas pueden ir más allá del revuelo y utilizar la IA generativa para ofrecer resultados reales. Este ebook desglosa las estrategias, desafíos e historias de éxito que muestran cómo la IA puede generar un impacto duradero.
Desbloquee operaciones más rápidas y resilientes unificando el almacenamiento, la protección y la orquestación para cargas de trabajo de IA, VM y contenedores.
Optimice y escale las cargas de trabajo en entornos virtuales y físicos con una virtualización eficiente y flexible.
Experiencia técnica integral para sus servidores y almacenamiento de IBM Systems.