¿Qué es la virtualización de aplicaciones?

La virtualización de aplicaciones afecta nuestra vida informática a diario. Transmitir una película en Netflix, acceder al software de la empresa de forma remota o jugar videojuegos basados en la nube dependen de aplicaciones virtualizadas.

Con el despliegue y la gestión de software tradicionales, las aplicaciones se instalan directamente en dispositivos individuales, lo que no escala. La virtualización de aplicaciones resuelve este problema al permitir que varios usuarios accedan al software instalado en un servidor central desde cualquier lugar, sin restricciones de ubicación ni de tipo de dispositivo (computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos móviles).

En entornos empresariales, esta tecnología de virtualización de aplicaciones agiliza la gestión de TI, mejora la seguridad y permite el trabajo remoto. A medida que las aplicaciones impulsadas por la nube se convirtieron en elementos centrales para el funcionamiento de las organizaciones, la gestión centralizada de aplicaciones reduce la carga de trabajo de TI y acelera el despliegue de software en las fuerzas laborales distribuidas.

Según Grand View Research, el mercado global de virtualización de aplicaciones se valoró en 3.430 millones de dólares en 2023. Se proyecta que alcance los 8.40 mil millones de dólares para 2030, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.3 %.¹ La adopción de la computación en la nube y la transición al trabajo remoto son los principales factores que impulsan este crecimiento.