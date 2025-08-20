¿Qué es un escritorio virtual?

Crear y configurar escritorios virtuales que puedan admitir varias estaciones de trabajo de usuario es complicado, y generalmente, requiere software escrito e instalado por un cliente externo. El escritorio virtual se puede personalizar y/o construir de acuerdo con las necesidades y especificaciones particulares de esa compañía.

Un escritorio virtual es una pieza de infraestructura personalizada, generada por varios proveedores de escritorios virtuales. Algunos de los creadores más populares de escritorios virtuales son Citrix (y su producto de VDI Solutions), Microsoft (Azure) y VMware (Horizon).

Independientemente del propietario, los pasos involucrados en la creación de infraestructura de escritorios virtuales son casi similares. En primer lugar, el proveedor de escritorio virtual crea una máquina virtual para alojarse on premises o dentro de los entornos de computación en la nube mediante el uso del software de virtualización de escritorio que esencialmente clona el hardware de la empresa.

Cuando se instala un escritorio virtual en las instalaciones, se crea una pieza de software conocida como hipervisor para administrar el proceso en tiempo real de permitir que varios usuarios accedan al escritorio virtual. Si se instala un escritorio virtual en entornos de nube, el hipervisor y toda la infraestructura se recrean en la nube, donde se puede acceder completamente a la máquina virtual.

Los recursos informáticos se gobiernan y asignan mediante el hipervisor o la nube pública, dependiendo de si el escritorio virtual se opera en las instalaciones o a través de una cuenta de nube pública (como FreeBSD, Linux o Microsoft Windows 10).