¿Qué es un escritorio virtual?

Un escritorio virtual es una estación de trabajo existente en forma virtual que está separada de los dispositivos físicos que la utilizan. El escritorio virtual proporciona una vista preconfigurada de los sistemas operativos y las aplicaciones a las que se puede acceder en diferentes dispositivos en línea a través de conexiones Wi-Fi.
El principal atractivo de un escritorio virtual es que puede cualquier dispositivo de endpoint que un usuario esté usando puede acceder a él. Entonces, a lo largo de una jornada laboral, el mismo usuario final podría verificar su escritorio virtual en una computadora portátil, tableta, computadora o teléfono inteligente, y cada vez, la experiencia del usuario sería idéntica a la que aparece en el servidor físico de Windows y ofrecería una compatibilidad total entre las distintas plataformas.
Esa experiencia no solo está alineada con una variedad de plataformas: en muchos casos, un escritorio virtual puede optimizar la experiencia del usuario en comparación con una estación de trabajo física, ya que el entorno de escritorio virtual puede acceder a almacenamiento adicional y otros recursos según sea necesario.
Aunque originalmente se limitaba a poder atender a una sola estación de trabajo, la tecnología de escritorios virtuales ha progresado para permitir que múltiples usuarios operen espacios de trabajo en un sistema compartido.
Los nuevos modelos de consumo flexible combinan soluciones para ayudar a los socios y clientes a cumplir sus objetivos financieros y mejorar el tiempo de creación de valor en entornos de nube.
Crear y configurar escritorios virtuales que puedan admitir varias estaciones de trabajo de usuario es complicado, y generalmente, requiere software escrito e instalado por un cliente externo. El escritorio virtual se puede personalizar y/o construir de acuerdo con las necesidades y especificaciones particulares de esa compañía.
Un escritorio virtual es una pieza de infraestructura personalizada, generada por varios proveedores de escritorios virtuales. Algunos de los creadores más populares de escritorios virtuales son Citrix (y su producto de VDI Solutions), Microsoft (Azure) y VMware (Horizon).
Independientemente del propietario, los pasos involucrados en la creación de infraestructura de escritorios virtuales son casi similares. En primer lugar, el proveedor de escritorio virtual crea una máquina virtual para alojarse on premises o dentro de los entornos de computación en la nube mediante el uso del software de virtualización de escritorio que esencialmente clona el hardware de la empresa.
Cuando se instala un escritorio virtual en las instalaciones, se crea una pieza de software conocida como hipervisor para administrar el proceso en tiempo real de permitir que varios usuarios accedan al escritorio virtual. Si se instala un escritorio virtual en entornos de nube, el hipervisor y toda la infraestructura se recrean en la nube, donde se puede acceder completamente a la máquina virtual.
Los recursos informáticos se gobiernan y asignan mediante el hipervisor o la nube pública, dependiendo de si el escritorio virtual se opera en las instalaciones o a través de una cuenta de nube pública (como FreeBSD, Linux o Microsoft Windows 10).
Los escritorios virtuales se clasifican en dos categorías, según si están diseñados o no para retener información de forma continua: escritorios persistentes o escritorios no persistentes.
Un escritorio persistente ofrece una experiencia más personalizada, ya que el usuario puede personalizarla con sus propios datos y aplicaciones y sus propias imágenes visuales. Los escritorios virtuales no persistentes son más genéricos y cuentan con una imagen de escritorio consistente.
Desde una perspectiva administrativa, los escritorios persistentes y los escritorios no persistentes difieren en la forma en que deben manejarse. Los escritorios persistentes requieren más almacenamiento debido a la cantidad de personalización y datos asociados que deben almacenarse para que el usuario tenga una experiencia personalizada cada vez que accede al escritorio virtual.
Y, dado que un escritorio virtual persistente está diseñado para usarse a lo largo del tiempo, los administradores también deben participar en la realización de actualizaciones periódicas de software para esos escritorios persistentes y determinar cómo administrar el almacenamiento adicional de las cargas de trabajo guardadas.
Por razones de practicidad, en muchos casos de uso, los escritorios no persistentes a menudo se ven como la opción más atractiva para que las organizaciones implementen.
Los principales beneficios que ofrecen los escritorios virtuales son mayor comodidad y utilidad adicional. La capacidad de acceder a un escritorio perfectamente idealizado desde cualquier ubicación en línea a través de cualquier dispositivo estándar es invaluable, tanto para los vendedores que operan en el campo como para cualquier persona que necesite realizar trabajo remoto en ubicaciones alternativas.
Este grupo podría incluir mano de obra temporal dedicada a trabajos estacionales. Estos trabajadores a menudo pueden traer y usar sus propios dispositivos para acceder al escritorio virtual, lo que puede ayudar a dar soporte a los presupuestos de TI al reducir los costos de equipos. De manera similar, se pueden lograr ahorros significativos utilizando PC más antiguas como terminales de escritorio virtuales.
Otro beneficio principal es que los escritorios remotos suelen estar mejor equipados que los físicos, porque los escritorios virtuales pueden recurrir a recursos en línea que los escritorios físicos no pueden. Además, debido a que los datos del escritorio virtual se almacenan en el centro de datos en lugar de en máquinas físicas, es posible una mayor medida de control de seguridad de los datos.
La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es un tipo de virtualización de escritorio, mientras que un escritorio virtual es un término general que cubre cualquier tecnología que separa el escritorio y el hardware. Uno de los principales beneficios de la infraestructura de escritorio virtual (VDI) son las mejoras de software gráfico que permiten que los gráficos de gran tamaño (como mapas) se muestren en un formato más accesible (a través de una pantalla virtual gigante) al expandir la pantalla de visualización.
Esto se logra de una de dos maneras:
Al integrar escritorios virtuales conmutables que funcionan de manera similar a hacer clic entre varias vistas en un escritorio de Windows.
Se expande realmente el tamaño de la pantalla más allá de las dimensiones de cualquier dispositivo que se esté utilizando y se proporciona un medio de desplazamiento a través del gráfico para que el usuario pueda navegar por todo el escritorio virtual.
Las aplicaciones “Streamer” están diseñadas para mostrar escritorios virtuales y otros contenidos dentro de una perspectiva amplia y amplia. Algunas de estas aplicaciones incluso contienen interfaces diseñadas expresamente para mostrar ciertas pantallas visuales. Por ejemplo, una aplicación de este tipo (enlace externo a ibm.com) proporciona una interfaz con forma como el interior de un cine para mostrar contenido de streaming de proveedores como Netflix.
Los escritorios virtuales también se utilizan para mejorar la experiencia de juego inmersiva y admitir el uso de auriculares para juegos, como Oculus Rift, Pico y HTC Vive. Además de llevar entornos virtuales increíbles a una experiencia vívida, los escritorios virtuales ayudan a mantener una latencia baja durante el juego, lo que garantiza un juego de alto rendimiento.
Los escritorios virtuales son capaces de ofrecer la potencia informática adicional necesaria para ejecutar juegos de PCVR (PC Virtual Reality) y SteamVR (que permite a los usuarios gestionar múltiples partes de la experiencia de juego de RV) con suficiente potencia de procesamiento para operar hardware como tarjetas gráficas Nvidia y routers Wi-Fi AX.
Un hipervisor es una pieza de software especialmente escrita y diseñada para ayudar al proceso de virtualización de escritorio al servir como un tipo de administrador de recursos automatizado. El hipervisor asigna recursos a cada escritorio virtual de acuerdo con sus necesidades actuales. El hipervisor sirve como puente entre el hardware físico y el hardware clonado de las máquinas virtuales, y por lo tanto es el componente que permite la virtualización de escritorio.
La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es la creación y administración de entornos y aplicaciones de escritorio que permiten a los empleados trabajar y acceder a aplicaciones y servicios fuera de la oficina, en la oficina o desde una ubicación remota. VDI es un tipo de escritorio virtual, ya que la virtualización de escritorios es un término general que abarca cualquier tecnología que separe el escritorio y el hardware.
Desktop as a service (DaaS) es una versión menos intensiva de VDI y describe una situación en la que un proveedor de servicios aloja cargas de trabajo de escritorio virtual en la nube a través del backend del despliegue de VDI.Si bien DaaS ofrece muchos de los mismos atributos que VDI (como seguridad mejorada y la capacidad de trabajar de forma remota), los precios de DaaS son más competitivos que VDI, ya que DaaS requiere menos inversión inicial en infraestructura.
