유틸리티 자산 관리란 무엇인가요?

이 프로세스의 목적은 물리적 자산의 신뢰성을 극대화하고 장비의 수명을 연장하며 장비를 안전하게 운영할 수 있도록 지원하는 것입니다. Fortune Business Insights에 따르면, 전 세계 유틸리티 자산 관리 시장은 연평균 성장률(CAGR) 4.52%로 성장하여 2031년에는 72억 9천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

이 수십억 달러 규모의 산업은 인공 지능(AI), 예측 분석 및 사물 인터넷(IoT)과 통합된 엔터프라이즈 자산 관리 소프트웨어 솔루션을 통해 현대화되고 있습니다. 유틸리티 자산 관리는 운영 효율성을 높이고 데이터 기반 의사 결정을 지원하여 우수한 비즈니스 성과를 창출합니다.

최근 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면, 유틸리티 업계의 경영진은 이미 이러한 변화를 체감하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 조사에 따르면 유틸리티 업계 경영진의 94%는 AI가 "향후 3년 내 매출 성장에 크게 기여할 것"이라고 예상했습니다. 또한 88%는 AI가 측정 가능한 경쟁 우위를 제공할 것이라고 답했습니다.

더 넓은 관점에서 보면 UAM을 포괄하는 상위 수준의 관리 체계는 인프라 자산 관리(IAM)입니다. 인프라 자산 관리는 모든 공공시설, 도로 및 교량을 관리하는 반면, 유틸리티 자산 관리는 에너지, 상수도 및 기타 필수 공공 서비스에 중점을 둡니다. 에너지 자산 관리(EAM)는 유틸리티 자산 관리와 밀접한 관련이 있지만 범위는 다르며, 풍력 발전 단지와 발전소 같은 발전 자산과 분산형 에너지 자원을 종합적인 관점에서 관리하는 데 중점을 둡니다.

특히 에너지 유틸리티 산업은 앞으로 25년 내 탄소 중립을 달성하기 위해 환경·사회·거버넌스(ESG) 목표와 전력망 복원력 강화에 지속적으로 집중하고 있습니다. 이러한 전환을 위해서는 보다 통합적인 전력망 자산 관리 접근 방식과 모든 운영을 한곳에서 통합적으로 관리할 수 있는 단일 통합 뷰를 구축해야 합니다.