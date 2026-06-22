자산 관리

유틸리티 자산 관리란 무엇인가요?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
게시일 2026년 06월 22일

유틸리티 자산 관리란 무엇인가요?

유틸리티 자산 관리(UAM)는 전력망, 송전선, 상수도 시설 및 변전소와 같이 유틸리티 기업이 사용하는 물리적 자산을 체계적으로 관리하고 자산의 전체 수명 주기를 관리하는 것을 의미합니다.

이 프로세스의 목적은 물리적 자산의 신뢰성을 극대화하고 장비의 수명을 연장하며 장비를 안전하게 운영할 수 있도록 지원하는 것입니다. Fortune Business Insights에 따르면, 전 세계 유틸리티 자산 관리 시장은 연평균 성장률(CAGR) 4.52%로 성장하여 2031년에는 72억 9천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

이 수십억 달러 규모의 산업은 인공 지능(AI), 예측 분석사물 인터넷(IoT)과 통합된 엔터프라이즈 자산 관리 소프트웨어 솔루션을 통해 현대화되고 있습니다. 유틸리티 자산 관리는 운영 효율성을 높이고 데이터 기반 의사 결정을 지원하여 우수한 비즈니스 성과를 창출합니다.

최근 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면, 유틸리티 업계의 경영진은 이미 이러한 변화를 체감하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 조사에 따르면 유틸리티 업계 경영진의 94%는 AI가 "향후 3년 내 매출 성장에 크게 기여할 것"이라고 예상했습니다. 또한 88%는 AI가 측정 가능한 경쟁 우위를 제공할 것이라고 답했습니다.

더 넓은 관점에서 보면 UAM을 포괄하는 상위 수준의 관리 체계는 인프라 자산 관리(IAM)입니다. 인프라 자산 관리는 모든 공공시설, 도로 및 교량을 관리하는 반면, 유틸리티 자산 관리는 에너지, 상수도 및 기타 필수 공공 서비스에 중점을 둡니다. 에너지 자산 관리(EAM)는 유틸리티 자산 관리와 밀접한 관련이 있지만 범위는 다르며, 풍력 발전 단지와 발전소 같은 발전 자산과 분산형 에너지 자원을 종합적인 관점에서 관리하는 데 중점을 둡니다.

특히 에너지 유틸리티 산업은 앞으로 25년 내 탄소 중립을 달성하기 위해 환경·사회·거버넌스(ESG) 목표와 전력망 복원력 강화에 지속적으로 집중하고 있습니다. 이러한 전환을 위해서는 보다 통합적인 전력망 자산 관리 접근 방식과 모든 운영을 한곳에서 통합적으로 관리할 수 있는 단일 통합 뷰를 구축해야 합니다.

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유틸리티 자산 관리가 중요한 이유

유틸리티 팀은 노후화된 인프라, 변화하는 유지보수 일정 및 엄격한 규제 준수 요건에 직면해 있습니다. 유틸리티 자산 관리 솔루션은 운영 예산, 자본 계획 및 유지보수에 직접적인 영향을 미치는 보다 전략적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

또한 계획되지 않은 가동 중단은 기업의 매출과 평판에 직접적인 영향을 미칩니다. 자산 상태를 파악하는 것은 위험도가 높고 노후화된 장비를 고장 전에 식별하는 데 매우 중요합니다. 예측 유지보수예방 유지보수 전략은 현대적인 유틸리티 자산 관리를 이끄는 핵심 요소입니다.

이 접근 방식은 과거 데이터와 실시간 데이터를 활용하여 물리적 인프라를 유지 관리하고 장기적인 인프라 예측을 수행합니다. 사후 유지보수에서 예측 기반 전략으로 전환하면 자산을 더욱 효율적으로 활용하고 자산의 수명을 극대화할 수 있습니다.

유틸리티 사업자는 환경, 안전 및 운영 전반에 걸쳐 엄격한 규제 준수 기준을 충족해야 합니다. 유틸리티 자산 관리 소프트웨어와 툴은 규정과 기준을 자동으로 알려 주어 벌금이나 규정 위반을 방지하는 데 도움이 됩니다.

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유틸리티 자산 관리의 핵심 구성 요소

유틸리티 자산 관리는 다음과 같은 핵심 구성 요소로 이루어집니다.

  • 자산 목록 및 상태 평가: 이러한 요소는 유틸리티 자산 관리의 기반입니다. 자산 목록에는 유틸리티 기업이 보유한 모든 물리적 자산의 위치와 세부 정보를 포함한 목록이 정리됩니다. 상태 평가는 자산의 현재 상태를 평가하고 고장이 발생하기 전까지 남아 있는 수명을 추정합니다.
  • 자산 수명 주기 관리: 유틸리티 자산 관리에서 자산 수명 주기 관리는 물리적 인프라를 조달부터 폐기까지 관리합니다. 이 과정의 목표는 실시간 데이터와 분석 결과를 각 단계에 반영하여 비용을 절감하고 가동 중단을 최소화하는 것입니다.
  • 위험도 및 중요도 평가: 위험도 및 중요도 평가는 자산의 고장 가능성을 기준으로 자산을 평가하고 우선순위를 결정합니다. 팀은 자산의 심각도를 평가하고 우선순위를 매겨 비즈니스 위험 노출 수준을 정량화합니다. 이러한 자산 점수는 위험 완화 전략의 우선순위를 정하는 데 활용되며, 유틸리티 기업이 자원을 어디에 투입해야 하는지를 보여 줍니다.
  • 성능 모니터링 및 유지보수 계획: 유틸리티 자산 관리에서 성능 모니터링은 사물인터넷(IoT) 센서, 디지털 트윈 및 지리정보시스템(GIS)을 활용해 자산을 실시간으로 추적하는 것을 의미합니다. 이러한 성능 모니터링 시스템에서 수집된 데이터는 유지보수 계획 수립은 물론 자산 성능 관리(APM)전산화 유지보수 관리 시스템(CMMS) 등의 플랫폼 운영에도 직접 활용됩니다.
  • 규제 준수 및 보고: 유틸리티 자산 관리에서 규제 준수를 위해서는 연방, 주 및 지방 정부의 규정을 충족할 수 있도록 유틸리티 자산을 지속적으로 관리해야 합니다. 유틸리티 자산 관리 솔루션은 부서 간 일관성을 유지하기 위한 통합 프레임워크를 구축하고 기록 관리를 자동화하여 정확하고 일관된 문서를 유지할 수 있도록 지원합니다.

자산 관리가 필요한 유틸리티 유형

유틸리티는 다양한 자산으로 구성되어 있으며, 물리적 인프라를 유지 관리하는 방식도 자산의 특성에 따라 달라집니다.

상수도

정수장, 배수관 및 저수지와 같은 상수도 및 하수도 시설은 철저한 관리가 필요합니다. 자산 관리를 통해 정수 처리 시설이 안전 규정을 준수하도록 하고 누수를 실시간으로 감지할 수 있습니다.

상수도 및 하수 처리 시설은 연중무휴로 운영되어 오류를 허용할 여지가 거의 없기 때문에 자산 관리 시스템이 특히 중요합니다. 상수도 시설은 과거 데이터와 실시간 모니터링을 기반으로 하는 선제적 유지보수 전략을 적용합니다.
전력

발전 시설, 변전소, 송전탑 및 스마트 그리드 제어 시스템은 관리가 필요한 대표적인 전력 설비입니다. 전력 설비는 가정, 기업 및 산업 시설에 전기를 공급하므로 매우 중요한 인프라입니다.

자산 관리 솔루션은 지능형 계량 인프라를 통해 복잡한 전력망 인프라를 관리하고 전력 수요를 정확하게 예측함으로써 보다 전략적인 자원 배분과 위험 관리를 지원합니다.
가스

가스 유틸리티는 주거, 상업 및 산업 시설에 천연가스를 공급하는 서비스를 의미합니다. 가스 유틸리티는 에너지 산업에서 큰 비중을 차지하며, 가스 공급의 안전성과 규제 준수에 중점을 둡니다.

가스는 배관망이 일상생활에 필수적인 기반 시설이기 때문에 관리가 특히 중요한 유틸리티입니다. 자산 관리 프로세스는 종합적인 공급 및 관리 시스템을 통해 가스의 공급과 수요가 균형을 이루도록 지원합니다.
폐기물 관리

폐기물 관리 부문은 일상생활과 밀접하게 관련된 필수 분야입니다. 대부분의 사람들은 쓰레기 수거일을 잘 알고 있거나 가정에서 발생한 폐기물을 배출하는 방법을 이용하고 있습니다.

폐기물 관리 부문은 환경 보호, 공중 보건 및 대도시의 도시 관리에 매우 중요한 역할을 합니다. 이 부문에는 폐기물의 수거, 운반, 재활용 및 처리가 포함됩니다. 규제 기관이 환경 기준을 강화하고 매립지 관리가 더욱 복잡해짐에 따라, 체계적인 예방 유지보수 접근 방식이 요구되고 있습니다.
재생 에너지

재생 에너지 유틸리티는 기존 에너지 공급 체계에 포함된 풍력 터빈이나 태양광 패널과 같은 물리적 에너지 설비를 의미합니다. 이러한 재생 에너지 설비는 태양광, 풍력 및 수력과 같은 자연 에너지원으로부터 에너지를 생산합니다.

재생 에너지 설비는 외딴 지역에 설치되는 경우가 많고 기상 환경에 지속적으로 노출되므로 이를 고려한 유지보수 전략이 필요합니다. 이 분야는 자산 성능 최적화, 용량 계획 및 에너지 생산량 예측에 크게 의존합니다.

유틸리티 자산 관리의 주요 과제

유틸리티는 일상생활에 필수적인 기반입니다. 대부분의 사람들은 정전이 발생하면 바로 이를 인지합니다. 대부분의 사람들은 정전이 발생하면 바로 이를 인지하며, 가스레인지에 불이 붙지 않을 때 나는 소리만 들어도 이상이 있다는 것을 알아챕니다. 유틸리티 인프라는 전기를 안정적으로 공급하는 것은 물론, 폐기물이 제때 수거되고 가정에 안전한 식수가 공급되도록 하는 데에도 필수적입니다.

Oak Ridge National Laboratory의 연구에 따르면, 대규모 정전으로 인해 미국의 전력 소비자가 2024년 한 해에만 1,210억 달러의 손실을 입은 것으로 나타났습니다. 이는 해당 연구에서 보고된 이전 연도와 비교해 크게 증가한 수치입니다.

또한 Siemens의 2024 True Cost of Downtime 보고서는 전 세계 500대 기업이 계획되지 않은 가동 중단으로 인해 매년 약 1조 4천억 달러의 손실을 입는 것으로 추산했습니다. 이는 연간 매출의 11%에 해당하는 규모입니다.

유틸리티의 중요성이 큰 만큼 해결해야 할 과제도 적지 않습니다. 포괄적인 유틸리티 자산 관리 전략은 이러한 지속적인 과제를 완화하는 데 도움이 됩니다.

  • 노후화된 인프라: 많은 유틸리티 자산이 노후화되어 있어 신속한 현대화가 필요합니다. 노후화된 인프라는 심각한 고장과 운영 중단을 초래하여 시간과 비용 측면에서 큰 손실을 발생시킬 수 있습니다. 유틸리티 자산 관리 솔루션은 유지보수 전략을 사후 대응 방식에서 예측 기반 방식으로 전환하여 고장이 발생하기 전에 문제를 감지할 수 있도록 지원합니다.
  • 제한된 예산: 예산 제약으로 인해 조직은 노후 인프라 보수, 유지보수 비용 및 규제 준수와 같이 서로 경쟁하는 여러 요구 사항의 우선순위를 정해야 합니다. 긴급 수리는 비용이 매우 많이 들며 운영에 사용할 수 있는 제한된 예산을 다른 용도로 전용하게 만들 수 있습니다. 유틸리티 자산 관리는 데이터 기반 유지보수 접근 방식을 통해 이러한 예산을 보다 효율적으로 활용할 수 있도록 지원합니다.
  • 복잡한 규제 준수: 조직은 유틸리티 자산의 유형에 따라 서로 다른 요구 사항을 가진 여러 규제 체계를 준수해야 합니다. 이러한 문제는 의무 보고서 제출 과정에서 상당한 비효율과 지연을 초래하여 조직을 위험에 노출시킬 수 있습니다. 유틸리티 자산 관리 솔루션은 통합 데이터 분석과 자동 규정 준수 트리거를 갖춘 중앙 집중식 데이터 시스템을 구축하는 데 도움이 됩니다.
  • 분산된 데이터 시스템: GIS, SCADA 및 정전 관리 시스템의 핵심 데이터는 서로 분리되어 있는 경우가 많아 운영 현황을 통합적으로 파악하기 어렵습니다. 자산 관리자는 데이터를 수작업으로 통합해야 하는 경우가 많으며, 이는 비효율적인 의사 결정으로 이어집니다. 유틸리티 자산 관리는 데이터를 단일 화면 또는 에이전틱 워크플로로 통합할 수 있는 통합 데이터 플랫폼을 제공합니다.
  • 증가하는 환경 규제 압력: 보다 지속 가능한 사회로의 전환과 함께 탄소 배출을 줄이고 '영원한 화학물질'로도 알려진 과불화화합물(PFAS)과 같은 오염 물질을 관리하기 위한 엄격한 규제가 시행되고 있습니다. 유틸리티 관리에는 유지보수를 체계적으로 관리할 수 있는 시스템이 필요하며, 그렇지 않으면 기업은 막대한 벌금과 소송 비용을 부담할 수 있습니다. 유틸리티 자산 관리 솔루션은 AI 기반 플랫폼을 통해 자산의 수명 주기를 모니터링하고 예측 유지보수 인사이트를 활용하여 자산을 원격으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

유틸리티 자산 관리 모범 사례

유틸리티 자산과 그 관리 방식은 자산의 유형, 규모 및 범위에 따라 달라집니다. 그러나 일반적으로 따를 수 있는 모범 사례도 있습니다.

  1. 포괄적인 자산 목록 구축: 모든 자산 데이터를 하나의 데이터베이스에 통합합니다. 자산의 위치, 사용 연수, 제조업체, 현재 상태 및 유지보수 이력을 포함합니다. 명명 규칙을 표준화하고 현장팀과 관리팀 전반에서 일관된 분류 체계를 마련합니다.
  2. 중요도 및 위험 평가: 핵심 자산의 우선순위를 정하고 운영에 미치는 중요도를 기준으로 점수를 부여합니다. 자산 고장의 영향을 평가하고 그 결과를 전략적 의사 결정에 활용합니다. 가장 중요한 유틸리티 자산을 기준으로 예산을 배분합니다.
  3. 전략적인 자산 관리 계획 수립: 우선순위를 명확히 설정하고 사후 유지보수보다 선제적 유지보수에 중점을 두는 유틸리티 자산 관리 계획을 수립합니다. 조직의 목표와 방향에 부합하는 적절한 툴과 기술을 선택합니다.
  4. 적합한 기술 스택 구축: 자산의 특성과 요구 사항에 가장 적합한 기술과 툴을 선택합니다. 유틸리티 자산 관리 솔루션은 다양한 유형의 자산을 관리하는 동시에 대량으로 유입되는 정보를 효율적으로 처리할 수 있어야 합니다. 자산 데이터를 수집하고 자산 수명 주기 비용을 관리하며 자산의 수명을 연장하기 위해 CMMS와 같은 AI 기반 기술과 툴의 도입을 고려해 보세요.
  5. 사후 유지보수에서 예측 유지보수로 전환: 고장이 발생할 때까지 사용하는 기존의 운영 방식을 벗어나 예방 유지보수와 예측 유지보수 전략으로 전환합니다. CMMS 플랫폼은 작업 지시서를 자동화하고 문제가 발생하기 전에 점검 및 유지보수 작업을 생성합니다.
  6. KPI 및 지속적인 개선 체계 구축: 평균 수리 시간(MTTR), 평균 고장 간격(MTBF) 및 자산 가용성과 같은 핵심 성과 지표(KPI)를 지속적으로 모니터링합니다. 자산 관리 활동을 정기적으로 평가하여 전략이 얼마나 효과적으로 작동하는지와 여전히 조직의 요구를 충족하는지 확인합니다.

유틸리티 자산 관리를 지원하는 툴과 기술

유틸리티 자산 관리를 지원하는 다양한 툴과 기술이 있습니다. 필요한 툴과 기술은 자산의 특성과 운영 환경에 따라 달라집니다.

  • AI 및 예측 분석: AI와 머신 러닝(ML)은 현장 서비스 관리에서 장비의 이상 징후를 감지하고 자산의 고장을 예측합니다. AI 기반 소프트웨어는 드론이나 위성 영상을 분석하여 배관 부식이나 절연체 손상과 같은 이상 징후와 결함을 탐지할 수 있습니다.
  • CMMS 및 EAM 시스템: CMMS와 EAM 시스템은 다양한 조직에서 사용하는 유지보수 관리 소프트웨어입니다. 이러한 시스템은 자산 이력과 유지보수 기록을 하나의 통합 대시보드로 통합하여 모든 팀이 활용할 수 있도록 합니다.
  • 디지털 트윈: 디지털 트윈은 자산 또는 시스템을 가상으로 구현한 모델입니다. 디지털 트윈은 물리적 자산의 가상 복제본을 생성하고 해당 자산의 상태와 영향을 보다 잘 이해하는 데 활용됩니다. 이러한 접근 방식은 자산 성능을 최적화하고 의사 결정자가 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
  • IoT 및 센서 네트워크: IoT 장치와 상태 모니터링 센서는 자산의 상태를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 스마트 계량기는 실시간 데이터를 생성하고 문제가 발생하기 전에 잠재적인 이상을 예측하는 대표적인 첨단 디지털 장치입니다.

작성자

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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