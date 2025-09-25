첨단 계랑 인프라란?

효율적이고 비용 효율적이며 환경적으로 지속 가능한 에너지에 대한 요구가 증가하고 스마트 기술이 확산을 고려할 때, 첨단 계량 인프라(AMI)가 더욱 진화하는 핵심 기술이 된 것은 당연한 결과입니다.

AMI는 에너지 회사와 고객 간의 양방향 통신을 가능하게 하는 통합 고정 네트워크 시스템입니다. 이 시스템은 에너지 사용 데이터를 수집, 저장, 분석 및 표시하여 에너지 회사가 전기, 가스 및 수도 사용량을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기능을 제공합니다.

AMI를 사용하면 변조 표시, 구간 데이터, 정전 세부 정보 및 전력 품질은 물론 전기 계량 엔드포인트에 대한 특정 고급 기능을 포함한 광범위한 데이터를 수집할 수 있습니다.

예를 들어, 수도 회사에서는 AMI 계량기를 사용하여 종합적인 유량 데이터를 확보합니다. 누수가 의심되는 과도한 물 사용 패턴이 데이터에서 감지되는 경우 회사는 고객에게 통지하거나 수리를 시작할 수 있습니다.

기존 AMR(자동 검침)과 달리 AMI의 양방향 통신 모델은 더욱 포괄적인 데이터를 수집할 수 있고, 기업이 원격으로 검침 기능을 관리할 수 있습니다. 여기에서는 AMI 시스템의 작동 방식과 기업이 이를 활용하여 더 효율적이고 지속 가능한 운영을 실현할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.