에너지 자산 관리(EAM)에는 조직의 에너지 관련 자산을 관리하고 모니터링하며 최적화하는 작업이 포함됩니다. EAM은 운영 효율성을 높이고 운영 비용을 낮추는 동시에 자산 성능을 확장합니다.
EAM 자산은 발전소, 재생 에너지 시설, 전력망, 발전기 및 터빈, 변압기, 전력선 및 변전소, 배터리 시스템 등을 포함한 광범위한 인프라를 포함할 수 있습니다.
모든 기업이 어느 정도 에너지에 의존하고 있지만, EAM은 주로 상업 또는 산업 수준에서 에너지를 다루는 기업의 영역입니다.
전기를 생산하여 방대한 사용자 네트워크에 공급하는 유틸리티 회사, 새로운 구조물을 위한 에너지 인프라 설계 초안을 신중하게 작성하는 엔지니어링 회사, 풍력 터빈의 대규모 운영을 통해 지속가능성 목표를 추구하는 재생 에너지 개발업체 등의 기업에게 에너지는 곧 비즈니스입니다.
에너지의 효과적인 자산 관리는 에너지 관련 물리적 자산을 최초 구매 및 구현부터 최종 교체 및 제거에 이르기까지 전체 수명 기간 동안 성공적으로 보존하는 데 달려 있습니다.
EAM은 포괄적이고 엔드투엔드 수준의 자산 제어를 달성하기 위해 많은 활동을 통합합니다.
모든 에너지 인프라의 상세한 재고 및 사양을 유지 관리합니다.
자산이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 자산을 지속적으로 모니터링하여 최고의 운영 효율성을 확립하고 유지합니다. 기업은 자산 성능에 대한 실시간 데이터를 제공하기 위해 센서 형태의 사물인터넷(IoT) 기술을 도입합니다.
데이터 관리를 활용하여 비즈니스 프로세스의 일상적인 운영, 유지보수 일정, 자산의 계획된 업그레이드에 관한 의사 결정을 개선합니다. 목표는 가동 시간을 극대화하고 중단을 최소화하는 것입니다.
재무 관리를 통해 자산 라이프사이클 관리를 수행합니다. 두 가지 형태의 관리 모두 자산의 전체 엔드투엔드 라이프사이클을 다루며 에너지 자산에 대한 투자 수익률(ROI)을 높이는 방법에 중점을 둡니다.
전기는 현대 생활의 핵심입니다. 믿지 못하시겠다면 전기 요금 청구서를 무시해도 좋습니다. 그러면 전기가 끊기는 순간 순식간에 중세 시대로 되돌아가는 모습을 발견하게 될 것입니다.
이제 전기는 산소와 물만큼이나 인간의 생명을 유지하는 데 필수적인 요소라고 해도 과언이 아닙니다. 에너지 부문은 세계가 계속 돌아가게 하는 핵심 요소이기 때문에 부인할 수 없이 수익성이 높고 재정적으로 건실합니다.
얼마나 수익성이 있을까요? 2025년 6월, 국제에너지기구(IEA)는 최신 세계 에너지 투자 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 에너지 산업에 대한 자본 투자가 2025년에 3조 3,000억 달러에 달하거나 이를 초과할 것으로 예측했습니다. 또한 이러한 자금 중 약 2조 2천억 달러가 청정 에너지원 및 재생 에너지 자산, 전력망 및 전기 저장 솔루션에 대한 투자에 배정될 것입니다.
IEA 전문가들은 그 중 절반(1조 1,000억 달러)이 석유, 석탄, 천연가스 등 화석 연료에 투자될 것으로 예상했습니다.
수조 달러 규모의 투자를 유치할 수 있는 산업이라면 그 산업은 분명한 재정적 가능성을 입증한 것입니다. 그러나 에너지 산업은 투자와 수익으로 넘쳐날 수 있지만, 시급하고 심각한 도전에서 자유롭지는 않습니다. 그 중 몇 가지는 에너지 산업에 근본적으로 변화를 가져올 수 있습니다.
이러한 과제는 부지런한 에너지 자산 관리의 중요성을 보여줍니다.
인간이 전기를 필요로 하는 장비, 장치 및 기기를 더 많이 만들면서 에너지 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. IEA 보고서에 따르면 전력 수요는 매년 약 4%씩 증가하고 있습니다.
전기는 사무실, 가정, 통신 기기, 그리고 점점 더 많은 차량에 동력을 공급하고 있습니다. 이 문제를 더욱 악화시키는 것은 전 세계 인구의 급증으로 인해 새로운 세대의 전기 사용자가 계속 유입되고 있다는 점입니다. 유틸리티 제공업체는 계속 증가하는 수요를 충족하기 위해 지속적으로 에너지 생산 노력을 강화해야 할 것입니다.
전력망과 같은 견고한 물리적 자산도 시간의 공세로부터 보호할 수 없습니다. 대부분의 장비는 자산 라이프사이클 동안 기능이 저하됩니다. 또한 장비가 노후화됨에 따라 자동화와 같은 새롭고 상호 보완적인 기술이 등장합니다.
유틸리티 회사는 전력망의 전반적인 운영을 최적화하고 이러한 새로운 기술을 활용하기 위해 노후화된 발전 장비를 정기적으로 업그레이드해야 합니다. 자산을 업데이트하면 계획되지 않은 다운타임을 줄이면서 비용 효율적으로 운영할 수 있습니다.
진보적인 유틸리티 회사는 이제 드론과 같은 새로운 기술을 사용하여 전력선 상태에 대한 데이터를 캡처 및 분석하고 정전이 발생하기 전에 가능한 장애 지점을 예측합니다.
지속가능성은 에너지 비용 문제를 넘어 에너지 산업과 관련된 매우 시급한 현안입니다. 일부에서는 여전히 논란의 여지가 있는 주제이기는 하지만, 인간이 만든 화석 연료에 대한 의존이 오존층 파괴와 그에 따른 기후 온난화를 초래했다는 과학적 근거가 상당 부분 확보된 것으로 보입니다.
국가는 탄소 배출량을 크게 줄이는 청정 에너지 솔루션을 통해 지속가능성 목표를 달성할 수 있습니다. 천연 전력원(예: 태양열 및 풍력)을 기반으로 하는 재생 에너지 자산은 에너지 효율성을 높일 수 있습니다. 하지만 이러한 자산은 정부 기관이 자산의 사용과 비즈니스 이익을 지원하고 관련 이해관계자가 이를 수용하는 경우에만 효율성을 높일 수 있습니다.
세상에는 많은 악의적 행위자들이 존재하는데, 이들은 단독으로 또는 다른 범죄 조직이나 심지어 국가의 지원을 받는 테러리스트들과 결탁하여 활동합니다. 사회 내에서 혼란과 대규모 혼란을 야기하는 효과적인 방법은 국가의 전력 시스템을 공격하는 것이라는 사실은 널리 알려져 있습니다. 이러한 공격은 직접적인 방해 행위나 기물 파손 행위부터 컴퓨터 기술을 사용하여 전력망을 장악하고 즉시 무력화시키는 것까지 다양합니다.
앞으로 에너지 자산을 중단과 유해한 간섭으로부터 안전하게 보호하려면 지속적인 실시간 모니터링과 사이버 보안 강화는 물론, 이러한 자산을 보호하는 물리적 보안도 개선해야 합니다.
에너지 시장은 세계에서 가장 수익성이 높은 시장이지만, 막대한 수익을 얻을 수 있는 잠재력이 있는 만큼이나 깊은 금융의 바다에서 헤엄치는 것과 관련된 위험이 뒤따릅니다.
에너지 시장은 갑작스럽게 변화하여 순식간에 큰돈을 벌거나 잃을 수 있습니다. 또한 전쟁과 같은 지정학적 사건과 공급망 중단과 같은 경제 상황은 에너지 가격에 지속적으로 영향을 미칩니다. 이러한 급격한 시장 변동성은 정확한 시장 예측을 하거나 자산에 대해 충분한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내리려는 노력을 좌절시키는 경우가 많습니다.
전 세계 에너지 수요가 천장 없이 계속 증가함에 따라 우리는 에너지 수요를 충족하기 위해 사용할 수 있는 옵션을 평가해야 합니다. 그와 동시에 진보적인 국가들도 청정 에너지의 사용을 장려하기 위해 노력하고 있습니다. 하지만 필요한 양의 전기를 생산할 수 있는 청정 에너지원은 단 하나뿐입니다. 바로 원자력입니다.
원자력 발전소의 발전량을 맞추려면 풍력 발전소나 태양광 발전소를 여러 개 묶고 자산을 유지할 수 있는 충분한 저장소를 만들어야 합니다. 이러한 자산은 바람이나 햇빛이 충분하지 않을 때 사용할 수 있습니다.
원자력 발전의 핵심 문제는 미국, 러시아, 일본의 치명적인 원자력 재해에서 입증된 바와 같이 전반적인 안전성이 부족하다는 점입니다. 원자력은 많은 보상을 제공하지만 그에 따른 위험도 큽니다.
에너지는 전 세계 공장을 가동하고, 한밤중에 세상을 밝히며, 제국에 동력을 제공합니다. 모든 것은 에너지로 운영됩니다. 에너지 없이 작동할 수 있는 것이 거의 없습니다. 국가들은 에너지 자원의 통제권을 두고 다투고 있습니다. 에너지가 없는 국가는 전쟁에서 패배합니다. 이는 과장이 아니라 역사입니다.
에너지가 세계의 운명을 결정한 것은 실화입니다. 제2차 세계대전 후반, 독일은 연합군의 폭격으로 정유 공장과 휘발유 생산 시설이 마비된 후 말 그대로 휘발유가 바닥났습니다. 얼마 지나지 않아 장갑차를 운영할 수 있는 역량이 부족해졌고, 강력한 독일 전쟁 기계는 멈춰버린 전차 궤도에서 고철덩이가 되고 말았습니다.
그러던 중 세계 반대편에서는 최초의 핵무기가 폭발하면서 태평양 전쟁이 절정에 달했고, 이는 역사상 가장 강력한 에너지 방출을 의미했습니다. (일본에 투하된 원자폭탄은 엄청난 폭발력을 지니고 있었습니다. 히로시마에서는 15킬로톤, 나가사키에서는 21킬로톤의 TNT가 투하되었습니다.)
에너지는 매우 다른 두 가지 방식으로 역사상 가장 피비린내 나는 분쟁을 종식시켰습니다. 첫 번째 사례는 에너지가 충분하지 않을 때 어떤 일이 발생할 수 있는지 설명했습니다. 두 번째 사례는 거의 헤아릴 수 없는 양의 에너지를 방출할 수 있을 때 어떤 일이 일어나는지 잘 보여주었습니다.
80년이 지난 지금은 어떨까요? 오늘날에도 에너지는 많은 국제 분쟁의 원인으로 남아 있으며, 대부분 에너지 매장량이 풍부한 땅을 둘러싼 영토 분쟁과 관련이 있습니다. 그리고 이러한 상황은 계속될 가능성이 높습니다.
왜 그럴까요? 청정 에너지 대체재가 있음에도 불구하고 현대 사회는 충분한 에너지를 확보할 수 없기 때문입니다. 더욱이 일부 국가는 청정 에너지 사용자로 전환되는 것을 원하지 않으며, 아직 준비되어 있지도 않습니다. 이러한 국가들은 청정 에너지 사용에 필요한 비용이 많이 드는 인프라 변경을 강요받고 싶지 않습니다.
한편, 전력 수요는 매년 4%씩 계속 증가하고 있으며, 이러한 세계적인 추세는 당분간 변하지 않을 것으로 보입니다.
효과적인 에너지 자산 관리는 안정적인 에너지 공급을 보장하고, 비용을 절감하고, 지속가능성을 개선하고 유틸리티, 산업 시설, 상업용 건물 등 값비싼 인프라의 유효 수명을 연장합니다.
IBM의 통합 자산 관리 솔루션으로 가동 시간을 늘리고, 생산성을 개선하고, 유지보수 비용을 절감하고, 더욱 탄력적인 운영을 구축하세요.
AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.
생성형 AI의 힘을 활용한 인사이트 기반 의사 결정을 통해 자산 유지보수 성과를 극대화하세요.
AI와 분석이 뒷받침되는 통합 자산 관리 솔루션으로 유지보수 및 지원 업무에서 복잡성을 완화하세요.
지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.