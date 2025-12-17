에너지는 전 세계 공장을 가동하고, 한밤중에 세상을 밝히며, 제국에 동력을 제공합니다. 모든 것은 에너지로 운영됩니다. 에너지 없이 작동할 수 있는 것이 거의 없습니다. 국가들은 에너지 자원의 통제권을 두고 다투고 있습니다. 에너지가 없는 국가는 전쟁에서 패배합니다. 이는 과장이 아니라 역사입니다.

에너지가 세계의 운명을 결정한 것은 실화입니다. 제2차 세계대전 후반, 독일은 연합군의 폭격으로 정유 공장과 휘발유 생산 시설이 마비된 후 말 그대로 휘발유가 바닥났습니다. 얼마 지나지 않아 장갑차를 운영할 수 있는 역량이 부족해졌고, 강력한 독일 전쟁 기계는 멈춰버린 전차 궤도에서 고철덩이가 되고 말았습니다.

그러던 중 세계 반대편에서는 최초의 핵무기가 폭발하면서 태평양 전쟁이 절정에 달했고, 이는 역사상 가장 강력한 에너지 방출을 의미했습니다. (일본에 투하된 원자폭탄은 엄청난 폭발력을 지니고 있었습니다. 히로시마에서는 15킬로톤, 나가사키에서는 21킬로톤의 TNT가 투하되었습니다.)

에너지는 매우 다른 두 가지 방식으로 역사상 가장 피비린내 나는 분쟁을 종식시켰습니다. 첫 번째 사례는 에너지가 충분하지 않을 때 어떤 일이 발생할 수 있는지 설명했습니다. 두 번째 사례는 거의 헤아릴 수 없는 양의 에너지를 방출할 수 있을 때 어떤 일이 일어나는지 잘 보여주었습니다.

80년이 지난 지금은 어떨까요? 오늘날에도 에너지는 많은 국제 분쟁의 원인으로 남아 있으며, 대부분 에너지 매장량이 풍부한 땅을 둘러싼 영토 분쟁과 관련이 있습니다. 그리고 이러한 상황은 계속될 가능성이 높습니다.

왜 그럴까요? 청정 에너지 대체재가 있음에도 불구하고 현대 사회는 충분한 에너지를 확보할 수 없기 때문입니다. 더욱이 일부 국가는 청정 에너지 사용자로 전환되는 것을 원하지 않으며, 아직 준비되어 있지도 않습니다. 이러한 국가들은 청정 에너지 사용에 필요한 비용이 많이 드는 인프라 변경을 강요받고 싶지 않습니다.

한편, 전력 수요는 매년 4%씩 계속 증가하고 있으며, 이러한 세계적인 추세는 당분간 변하지 않을 것으로 보입니다.

효과적인 에너지 자산 관리는 안정적인 에너지 공급을 보장하고, 비용을 절감하고, 지속가능성을 개선하고 유틸리티, 산업 시설, 상업용 건물 등 값비싼 인프라의 유효 수명을 연장합니다.