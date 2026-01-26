전력망 회복력이란 무엇인가요?

2026년은 여러 요인이 동시에 작용하면서 전력망 회복력 측면에서 중요한 전환점이 되는 해입니다. 급증하는 수요는 전기화 확대, 데이터 센터 건설 증가 및 경제 성장에서 비롯됩니다. 한편, 노후화된 인프라와 기후 변화로 인한 자연재해의 빈도 증가는 전력망이 증가하는 수요를 충족하는 능력을 저해합니다.

재생 에너지와 원자력을 활용하는 지속가능성 이니셔티브와 같은 첨단 기술 업그레이드를 통해 전력망을 개선하는 것 역시 자체적인 과제를 동반합니다. 이 두 방식 모두 자본 집약적이며 재생 에너지를 기존 인프라에 통합하는 과정은 물류적으로 매우 복잡합니다.

간헐적으로 생산되는 재생 에너지와 달리 원자력 발전소는 지속적으로 운영될 수 있으며 단기적인 기상 변화에 덜 민감합니다. 그러나 원자력 발전은 안전성과 기타 문제와 관련해 지속적인 논쟁의 대상이 되고 있습니다.

장기적인 에너지 공급원이 본격적으로 가동되기 전에 2026년의 과제를 해결하기 위해서는 보다 단기적인 회복력 대응 방안이 필요합니다.