기후 위험을 비즈니스 기회로 전환

조직이 저탄소 경제로 전환함에 따라 에너지, 자재 및 물 사용을 줄여 비용을 절감할 수 있습니다. 새로운 저탄소 배출 제품과 서비스는 환경을 중시하는 소비자들의 구매를 더 많이 이끌어냄으로써, 기업이 경쟁에서 우위를 확보하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 기후 위험에 대한 복원력을 강화함으로써(예: 공급망에 중복성 도입) 조직은 다른 위험에 대한 복원력도 높일 수 있습니다.

인공 지능(AI)은 기후 위험에 대처하기 위한 다양한 솔루션에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어 인도의 우타르 프라데시 주와 비하르 주는 여름과 겨울의 기후가 극심한 지역입니다. 주 정부는 시민들에게 필요한 전력을 미리 주문해야 하는데, 스프레드시트를 사용하여 수작업으로 수요를 예측하곤 했습니다. 에너지 소비 예측은 날씨 패턴과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 주 정부는 에너지 부문 전문 컨설팅 회사인 Mercados EMI와 협력하여 날씨 패턴 데이터와 전력 수요 데이터를 사용하는 AI 기반 수요 예측 시스템을 구축했습니다.

미국에서 텍사스 농무부는 기후 변화를 주 식량 공급에 대한 잠재적 위협으로 지목했습니다. 이 주는 2022년에 역사상 가장 건조한 한 해를 경험했습니다. 소규모 농가 농부들은 특정 작물에 얼마나 많은 물을 사용해야 하는지 몰랐습니다. IBM과 Texas A&M AgriLife는 저비용 토양 센서와 IBM® Environmental Intelligence의 날씨 예보 데이터를 작물별 정보와 함께 사용하는 도구를 개발했습니다. 이 솔루션은 농부들이 과습과 물 부족을 피할 수 있도록 돕습니다.

코스타리카, 에콰도르, 콜롬비아, 칠레, 아르헨티나에서 1,300명 이상의 농부들이 날씨 데이터, 농업 데이터, 탄소 발자국 계산을 활용해 기후 변화에 적응하는 교육을 제공하는 모바일 앱을 시범 운영 중입니다.

이러한 사례는 조직이 기후 데이터와 AI를 사용하여 의사 결정과 기후 위험에 대한 복원력을 향상할 수 있음을 보여 줍니다.

기후 변화가 많은 기업에 심각한 위협이 되고 규제 변화로 인해 이러한 위험을 완화해야 한다는 압박이 가중되고 있는 지금이야말로 조직이 기후 위험 적응 전략을 수립해야 할 때입니다. 자세한 내용은 기후 위험 인사이트 페이지에서 확인하세요.

기후 데이터 활용 자세히 알아보기