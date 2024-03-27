기후 위험을 비즈니스 기회로 전환

기후 변화는 전 세계적으로 사람들의 생명을 위험에 빠뜨리고 사람들이 의존하는 비즈니스에 지장을 초래하는 기상 이변을 유발합니다. 예를 들어 아프리카에서는 기후 변화로 인해 반복적인 가뭄, 홍수 및 사이클론이 발생하여 작물 흉작과 식량 불안을 초래할 수 있습니다. 기업은 기상 이변과 같은 기후 위험을 완화하기 위한 계획을 세우면서, 새로운 비즈니스 모델을 통해 혁신할 기회와 더 지속 가능한 관행을 실행함으로써 리더십을 보여 줄 수 있습니다.
간단히 말해, 기후 위험은 기후 변화가 현재의 경제 및 사회 구조를 혼란에 빠뜨릴 수 있는 가능성을 말합니다.
미국에서는 2023년에 25건의 기후 재해가 발생하여 각각 미화 10억 달러 이상의 손실이 발생했습니다. 이러한 사건으로는 홍수, 심한 폭풍, 가뭄이 있습니다.
이런 종류의 파괴적인 사건은 일시적일 수도 있고, 인프라나 건물에 장기적인 피해를 입힐 수도 있습니다. 전력망 전체에서 전력 차단이 발생할 수 있으며 공급망이 중단될 수 있습니다. 상당한 수리 비용이 발생할 수 있으며, 특히 보험 회사에 영향을 미칠 수 있습니다.
극한 기상 위험 외에도 해수면 상승, 지속적인 고온 현상과 같은 만성적인 기후 위험이 있을 수 있습니다. 이러한 위험으로 인해 기후 영향을 받는 지역의 조직은 운영이 어렵거나 불가능해질 수 있습니다.
기후 변화는 다양한 분야의 조직을 운영 및 재정적 위험에 노출시킵니다. 자산 및 인프라 손상, 운영 영향, 이동 또는 물류 지연 등 기후 리스크는 본질적으로 모든 비즈니스를 위협합니다.
이러한 문제를 해결하는 것은 어렵고 비용이 많이 듭니다. 기상 이변이 발생하면 기업은 단기적 또는 영구적으로 인프라와 프로세스를 갑자기 변경해야 할 수 있습니다. 직접적인 비용과 함께 기회 손실 및 비즈니스 손실이 발생할 수 있습니다. 최적의 대비를 위해 조직은 기후 위험 전략을 개발해야 합니다.
또한 기업은 고객, 직원 및 주주로부터 지속 가능성을 높여야 한다는 압박을 받고 있습니다. 점점 더 많은 사람들이 지속가능성을 기업 및 사회적 책임 이니셔티브의 중요한 요소로 간주하고 있습니다. 조직은 에너지 소비와 낭비를 줄임으로써 지구에 미치는 영향을 줄여야 합니다. 또한 기후 위험에 직면해도 계속해서 사업을 운영할 수 있도록 해야 합니다. 금융 서비스, 빠르게 변화하는 소비재, 의료와 같은 일부 사업 부문에서는 업무 중단이 일상 생활에 큰 악영향을 미칠 수 있습니다.
규제는 주주, 직원 및 비즈니스 파트너가 한 기업이 환경에 미치는 영향을 이해하도록 돕습니다.
리더는 조직이 대비해야 하는 기후 위험 유형을 평가하고 기후 변화 위험이 가장 높은 지역을 식별해야 합니다. 또한 이러한 기후 위험이 조직에 미칠 수 있는 재정적 영향이 얼마나 심각한지 평가해야 합니다.
운영 및 재정적 고려 사항 외에도 도덕적 의무가 있습니다. 기후 비상 사태 해결을 도울 수 있는 역량을 가진 기업들은 도덕적 의무를 실천해야 합니다.
조직이 저탄소 경제로 전환함에 따라 에너지, 자재 및 물 사용을 줄여 비용을 절감할 수 있습니다. 새로운 저탄소 배출 제품과 서비스는 환경을 중시하는 소비자들의 구매를 더 많이 이끌어냄으로써, 기업이 경쟁에서 우위를 확보하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 기후 위험에 대한 복원력을 강화함으로써(예: 공급망에 중복성 도입) 조직은 다른 위험에 대한 복원력도 높일 수 있습니다.
인공 지능(AI)은 기후 위험에 대처하기 위한 다양한 솔루션에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어 인도의 우타르 프라데시 주와 비하르 주는 여름과 겨울의 기후가 극심한 지역입니다. 주 정부는 시민들에게 필요한 전력을 미리 주문해야 하는데, 스프레드시트를 사용하여 수작업으로 수요를 예측하곤 했습니다. 에너지 소비 예측은 날씨 패턴과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 주 정부는 에너지 부문 전문 컨설팅 회사인 Mercados EMI와 협력하여 날씨 패턴 데이터와 전력 수요 데이터를 사용하는 AI 기반 수요 예측 시스템을 구축했습니다.
미국에서 텍사스 농무부는 기후 변화를 주 식량 공급에 대한 잠재적 위협으로 지목했습니다. 이 주는 2022년에 역사상 가장 건조한 한 해를 경험했습니다. 소규모 농가 농부들은 특정 작물에 얼마나 많은 물을 사용해야 하는지 몰랐습니다. IBM과 Texas A&M AgriLife는 저비용 토양 센서와 IBM® Environmental Intelligence의 날씨 예보 데이터를 작물별 정보와 함께 사용하는 도구를 개발했습니다. 이 솔루션은 농부들이 과습과 물 부족을 피할 수 있도록 돕습니다.
코스타리카, 에콰도르, 콜롬비아, 칠레, 아르헨티나에서 1,300명 이상의 농부들이 날씨 데이터, 농업 데이터, 탄소 발자국 계산을 활용해 기후 변화에 적응하는 교육을 제공하는 모바일 앱을 시범 운영 중입니다.
이러한 사례는 조직이 기후 데이터와 AI를 사용하여 의사 결정과 기후 위험에 대한 복원력을 향상할 수 있음을 보여 줍니다.
기후 변화가 많은 기업에 심각한 위협이 되고 규제 변화로 인해 이러한 위험을 완화해야 한다는 압박이 가중되고 있는 지금이야말로 조직이 기후 위험 적응 전략을 수립해야 할 때입니다. 자세한 내용은 기후 위험 인사이트 페이지에서 확인하세요.
