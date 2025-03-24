복원력 있는 미래 구축: 그리드 현대화가 산업 전기화에 중요한 이유

이번 설문조사에서는 그리드 현대화 전략을 기반으로 유틸리티 업계에서 떠오르는 네 가지 그룹을 확인했습니다.

· 선도적 통합 그룹은 전체 조사 대상의 14%를 차지하며 그리드 현대화 분야에서 가장 앞서 나가고 있습니다. 이들은 그리드 성능 시뮬레이션, 양방향 네트워크 오케스트레이션, 통합 표준 설정과 같은 기능에서 탁월하며, 이는 현대 에너지 수요에 대한 적응력을 명확하게 구분합니다. 이들은 정전 및 자산 손상을 제한하기 위해 자체 모니터링 자산을 사용하고 있으며, 자동화된 정전 관리 고객 통신 시스템과 첨단 계량 인프라 2.0(AMI)을 통합하는 데는 다소 미흡합니다.

· 에너지 최적화 그룹은 전체 조사 대상의 21%를 차지하며, 첨단 기술을 통한 에너지 사용 관리 및 최적화를 우선시합니다. 이들은 고급 계량 인프라 통합에 대한 이해도가 높으며 수요 대응에 대한 강한 의지를 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 양방향 네트워크 구현에 있어서는 덜 발전되어 있어 기술적 정교함의 격차를 반영합니다.

· 전력 연결 그룹은 전체 조사 대상의 35%로 가장 큰 그룹을 구성합니다. 에너지 네트워크 내에서 연결 및 운영 기능을 구축하는 데 탁월하며, DER을 그리드 시스템과 연결하는 데 강점이 있습니다. 그러나 디지털 및 자동화 인프라의 개선이 필요합니다. 스마트 자산의 통합은 스마트 그리드의 통신 및 데이터 관리 측면을 수용하는 데 있어 채택 속도가 느려지고 있음을 보여줍니다.

· 중간 성취 그룹은 전체 조사 대상의 29%를 차지하며 수요 유연성 충족에 있어서는 견고한 진전을 보이고 있지만 첨단 에너지 기술의 채택과 통합에 있어서는 동종 업계가 이들을 앞지르고 있는 것으로 나타났습니다.

유틸리티 기업은 자신과 가장 유사한 그룹을 식별하고 각각의 행동, 전략 및 행동을 이해함으로써 더 나은 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 그에 따라 전략을 조정할 수 있습니다.

이러한 변화무쌍한 환경에도 불구하고 미래에 대비하기 위해 추구해야 할 세 가지 핵심 목표가 있습니다.

1. 복원력 및 안정성 강화

그리드 복원력을 구축하려면 장애나 중단을 예방, 감지하고 복구하는 능력을 강화하는 포괄적인 접근 방식이 필요합니다. 주요 전략에는 그리드 자체 제어 및 최적화, 상호 연결 및 통합, 동적 가격 책정 또는 수요 반응과 같은 도구를 사용한 유연한 부하 관리가 포함됩니다. 예를 들어, 예측 분석 및 전압/VAR 최적화(VVO)에 대한 투자는 그리드 안정성과 효율성을 위해 필수적인 것으로 입증되고 있습니다. 고급 배전 관리 시스템(ADMS)과 고장 감지 기능이 지원하는 상호 연결은 실시간 모니터링 및 제어의 비약적인 발전을 가능하게 하고 있습니다. 마지막으로, 동적 가격 책정 및 수요 대응 프로그램은 에너지 사용을 규제하는 데 효과적입니다. 특히 선도적 통합 그룹의 82%가 실시간 가격 책정을 사용하는 반면, 동종 업체는 절반에 불과합니다.

2. 청정 에너지 전환 가속화

한편, 청정 에너지 전환을 가속화하려면 유틸리티 기업은 재생 에너지의 간헐성을 관리할 수 있어야 합니다. 변동성을 해결하기 위한 다양한 기술이 등장하고 있습니다. 예를 들어, 유연한 발전 관리는 안정성을 위해 빠른 응답 소스와 에너지 저장 장치를 사용하여 변동에 적응합니다. 대규모 재생 에너지 통합에는 향상된 그리드 용량, 실시간 데이터 분석 및 지속적인 모니터링도 필요합니다. 분산 에너지 자원(DER) 통합은 그리드 유연성을 높이는 데 도움이 되며, 유틸리티 기업의 약 60%가 표준화된 연계 방식을 채택하고 있습니다. 블록체인 기술도 배전 단계에서 에너지 거래를 가능하게 하는 새로운 기술로 떠오르고 있습니다.

3. 운영 우수성 향상

기본 운영 우수성은 그리드 효율성, 자산 사용 및 전체적인 시스템 성능을 최적화하는 데 핵심입니다. 전략적 계획과 수요 모델링 도구는 그리드 혼잡을 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. 한편 기후 및 일기 예보를 통합하면 재생 에너지 자원의 관리가 향상됩니다. 지속적인 자산 모니터링, 자동화 및 유지 관리는 그리드 인프라를 유지 관리하는 데 매우 중요하며, 실시간 추적 및 자동화된 알림을 통해 비용이 많이 드는 장애를 방지할 수 있습니다. 이 설문조사에 따르면 유틸리티 기업의 약 3분의 2가 이미 자산 장애 예측을 생성하여 장애가 네트워크 성능에 미치는 영향을 평가하고 있는 것으로 나타났습니다.