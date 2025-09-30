인프라 자산 관리란 무엇인가요?

인프라 자산 관리(IAM)는 폐수 처리장, 통신 네트워크, 하수관, 도로, 유틸리티 그리드, 교량, 철도와 같은 공공 인프라 시스템을 유지하기 위한 통합적이고 다각적인 자산 관리 시스템입니다. IAM은 중요 인프라 및 물리적 자산의 설계부터 폐기에 이르는 전체 수명 주기를 관리하는 프로세스입니다.

2022년에만 미국은 인프라 프로젝트에 360억 달러 이상을 지출했으며, 주 정부에 945억 달러를 추가로 이전했습니다.1 우리가 운전하는 도로와 교량부터 가정과 직장에 전력을 공급하는 전력망까지 인프라는 일상 생활에 필수적인 요소입니다. 인프라를 제대로 관리하지 않으면 서비스 중단부터 인명 손실 및/또는 재산 피해를 초래하는 치명적인 장애에 이르기까지 막대한 비용과 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

하지만 IAM은 단순히 자산을 유지 관리하고 수리하는 것만이 아닙니다. 조직은 전략적 의사 결정과 목표에 따른 위험 관리 관행을 촉진하여 자산과 제공 서비스를 최적화할 수도 있습니다. 조직은 인프라 자산을 전략적이고 체계적으로 관리함으로써 서비스 제공을 개선하고, 자산 수명을 연장하며, 수명 주기 비용을 절감하고, 자산 장애와 관련된 위험을 최소화할 수 있습니다.