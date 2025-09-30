인프라 자산 관리란 무엇인가요?

인프라 자산 관리(IAM)는 폐수 처리장, 통신 네트워크, 하수관, 도로, 유틸리티 그리드, 교량, 철도와 같은 공공 인프라 시스템을 유지하기 위한 통합적이고 다각적인 자산 관리 시스템입니다. IAM은 중요 인프라 및 물리적 자산의 설계부터 폐기에 이르는 전체 수명 주기를 관리하는 프로세스입니다.
2022년에만 미국은 인프라 프로젝트에 360억 달러 이상을 지출했으며, 주 정부에 945억 달러를 추가로 이전했습니다.1 우리가 운전하는 도로와 교량부터 가정과 직장에 전력을 공급하는 전력망까지 인프라는 일상 생활에 필수적인 요소입니다. 인프라를 제대로 관리하지 않으면 서비스 중단부터 인명 손실 및/또는 재산 피해를 초래하는 치명적인 장애에 이르기까지 막대한 비용과 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
하지만 IAM은 단순히 자산을 유지 관리하고 수리하는 것만이 아닙니다. 조직은 전략적 의사 결정과 목표에 따른 위험 관리 관행을 촉진하여 자산과 제공 서비스를 최적화할 수도 있습니다. 조직은 인프라 자산을 전략적이고 체계적으로 관리함으로써 서비스 제공을 개선하고, 자산 수명을 연장하며, 수명 주기 비용을 절감하고, 자산 장애와 관련된 위험을 최소화할 수 있습니다.
인프라 자산 관리 프로세스는 다음과 같은 구성 요소 및 관행으로 이루어진 복잡한 생태계입니다.
물론 자산 관리 전략은 각 시설의 고유한 요구사항에 따라 조직마다 다를 수 있습니다. 다만 IAM 수명 주기는 일반적으로 다음과 같이 약 7단계로 구성됩니다.
IAM 프로세스는 조직의 전략적 목표와 자산이 그 목표를 달성하는 데 어떻게 기여할 것인지를 고려하여 자산 요구 사항(예: 새 자산 요구 사항 및/또는 자산 교체)을 식별하는 것에서 시작됩니다. 계획 단계에는 비용 편익 분석, 타당성 조사, 초기 자산 설계 개발도 포함됩니다.
IAM 수명 주기의 다음 단계는 자산을 설계하고 이를 구축하는 데 필요한 리소스를 조달하는 것입니다. 여기에는 세부 설계 및 사양을 작성하고, 필요한 모든 재료와 리소스를 결정하고, 해당 리소스를 찾고, 세부적인 비용 견적을 개발하는 것이 포함되어야 합니다.
이 단계에서는 조직이 이전 단계의 설계 계획과 사양을 구현하여 자산을 구축하거나 인수하며, 자산이 설계 사양과 조직의 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 자산을 테스트하는 작업도 포함됩니다.
자산이 구축 및 설치되면 의도한 목적에 맞게 사용되는 운영 단계로 이동합니다. 조직은 정기적인 자산 모니터링을 수행하여 자산이 수명 기간 동안 예상대로 작동하는지 확인해야 합니다.
자산 유지보수는 IAM 수명 주기에서 매우 중요한 부분입니다. 유지보수는 지속적으로 진행되는 프로세스로, 자산을 효율적이고 효과적으로 운영하기 위한 정기적인 예방 유지보수와 예기치 않게 발생하는 문제를 복구하는 사후 대응 유지보수, 자산 성능을 향상시키거나 자산 수명을 연장하기 위한 업그레이드 및 개선 작업이 포함됩니다.
모든 자산은 결국 수명이 다하게 됩니다. 또한 시간이 지남에 따라 자산의 효율성이 떨어지거나 쓸모없게 될 수도 있습니다. 이 경우 자산의 수명을 연장하기 위해 자산을 대대적으로 수리하거나 개보수하는 리뉴얼 작업 또는 기존 자산을 안전하게 해체 및 폐기하고 새 자산을 설치하는 교체 작업을 진행합니다.
IAM 프로세스의 마지막 단계는 전체 프로세스를 검토하고 감사하여 개선이 필요한 부분을 파악해 지속적인 IAM 수명 주기 최적화를 보장하는 것입니다.
공공 및 민간 부문의 다양한 산업에 속한 조직은 인프라 자산을 최대한 활용하기 위해 IAM을 사용하고 있습니다. 대표적인 IAM 사용 사례들은 다음과 같습니다.
도시와 지방자치단체는 도로, 교량, 공공 부동산, 공원, 상하수도 시스템 등을 포함한 수많은 공공 사업 자산을 책임지고 있으며, 이러한 자산을 체계적으로 관리하기 위해 IAM을 사용합니다. 예를 들어, 어떤 도시에서는 도로 상태, 교통량, 가용 예산 등의 요소를 기반으로 도로 수리의 우선순위를 지정하여 가장 시급한 수리를 먼저 완료할 수 있도록 하는 데 IAM을 사용할 수 있습니다. 또한 기후 변화로 인해 인구가 이동하고 이주하기 시작하면서 주 및 지방 정부가 지속 가능한 개발 이니셔티브를 구현하는 데에도 IAM이 도움이 될 수 있습니다.
유틸리티 회사는 전기, 가스, 수도와 같은 필수 서비스를 제공하는 광범위한 인프라 네트워크를 관리하며, 안정적인 유틸리티 서비스를 보장하고 중단과 다운타임을 최소화하기 위해 IAM을 사용합니다. 수도 유틸리티는 IAM을 사용하여 수도관이 고장날 가능성이 높은 시기를 예측하고 예방 유지보수를 계획하여 수도관 고장으로 인한 혼란과 막대한 비용이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.
교통 기관은 고속도로, 철도, 공항, 항구를 관리하며, 자산을 유지보수하고 안전하고 효율적인 운송을 보장하기 위해 IAM을 사용합니다. 예를 들어 고속도로 시스템의 경우 IAM은 포장 상태부터 표지판, 안전 장벽 기능, 휴게소 효율성에 이르기까지 모든 것을 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
에너지 분야에서 IAM은 발전소, 풍력 터빈, 태양광 패널, 송전 및 배전 네트워크와 같은 자산을 관리하는 데 필수적인 역할을 합니다. 예를 들어, IAM의 핵심 구성 요소인 예측 유지보수를 통해 에너지 기업은 에너지 생산 및 송전 인프라의 장애를 예측하고 완화할 수 있습니다. 잠재적인 문제를 사전에 파악함으로써 기업은 정전을 방지하고 이해 관계자에게 안정적인 에너지 공급을 보장할 수 있습니다.
병원 및 진료소와 같은 의료 시설은 인프라에 기반을 두고 중요한 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 인프라에는 건물 자체뿐 아니라 의료진 및 관리 직원이 사용하는 복잡한 의료 장비, HVAC 시스템, IT 네트워크도 포함됩니다. 의료 시설은 IAM을 사용하여 자산의 안전성과 가용성을 보장함으로써 환자의 치료와 건강 결과를 개선할 수 있습니다.
초중고등학교와 대학교는 강의실, 실험실, 도서관, 스포츠 시설 등 다양한 자산을 소유하고 운영하며, IAM을 사용해 이러한 시설들을 안전하고 적절하게 유지 관리하여 학습과 활동에 도움이 되는 환경을 제공합니다. 효과적인 IAM을 통해 학교는 향후 필요한 공간을 계획하고, 유지보수 및 수리 일정을 관리하여 운영 중단을 최소화하며, 안전 및 기타 규제 표준을 준수할 수 있습니다.
IAM 프로그램을 구현하면 기업의 IT 인프라가 있는 데이터 센터에서도 큰 성과를 거둘 수 있습니다. 서버, 스토리지 장치, 네트워크 장비, 전력 및 냉각 시스템과 같은 자산을 관리하는 것은 데이터 센터의 성능을 좌우합니다. 데이터 센터는 IAM을 활용하여 데이터 자산의 상태를 실시간으로 모니터링하고 관리자가 연결 및 자산 사용을 최적화하도록 지원할 수 있습니다.
폐기물 관리 시설(예: 매립지, 재활용 센터, 폐기물 에너지화 시설)은 인프라 자산을 사용하여 폐기물을 취급 및 처리합니다. IAM은 폐기물 관리 시설이 자산을 최적화하고, 위험을 관리하며, 규정을 준수하고, 폐기물 관리 관행의 지속가능성과 환경 안전을 보장할 수 있도록 지원합니다.
미래에는 AI, 머신 러닝, 사물인터넷과 같은 Industry 4.0 기술은 프로세스 혁신과 함께 자산 관리 관행에 큰 영향을 미쳐 프로세스 자동화 및 표준화가 업계 표준으로 자리잡게 될 것입니다.
첨단 기술을 통해 IAM의 다양한 측면을 자동화하고 개선할 수 있습니다. 예를 들어 지리 정보 시스템(GIS)은 지리 공간 데이터(예: 지도, 위성 이미지, 항공사진, 측량 데이터 등)를 캡처, 저장, 분석 및 시각화합니다. GIS를 IAM 시스템과 통합하면 자산 데이터에 공간적 컨텍스트가 추가되어 관리자가 자산, 자산의 위치, 주변 환경 간의 관계를 더 잘 이해할 수 있게 됩니다.
또한 전 세계 국가(예: 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 영국 등) 및 지역에서는 효과적인 자산 관리를 위해 국제 표준과 우수 사례를 채택하기 시작했습니다. 예를 들어 ISO 55000 시리즈는 자산 관리 프로세스에 대한 지침과 프레임워크를 제공하여 전 세계 조직이 일관되게 효과적인 IAM 관행을 구축할 수 있도록 지원합니다.
IAM은 인프라 자산을 지속 가능하고 효율적으로 사용하기 위한 핵심 요소입니다. 그리고 인프라 자산 관리 분야는 더욱 정교해져 미래에도 더 스마트하고 탄력적인 유용한 인프라 시스템을 구축할 수 있는 기반을 마련할 수 있게 될 것입니다.
