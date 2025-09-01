서버 모니터링이란 무엇인가요?

서버 모니터링은 기능과 가용성을 보장하기 위해 서버의 상태, 성능, 가동 시간 및 리소스 사용을 지속적으로 추적하는 것을 의미합니다.
이는 물리적, 가상 및 클라우드 기반 환경 전반에서 지표(예: CPU사용량, 메모리 소비, 디스크 공간)를 수집하고 분석하는 모니터링 시스템으로 구성됩니다.
ITIC의 시간당 가동 중지 시간 비용 설문조사에 따르면, 대기업의 97%가 평균적으로 1시간의 서버 가동 중지 시간으로 인해 회사에 미화 100,000달러 이상의 비용이 발생한다고 보고했습니다. 응답자의 41%는 시간당 100~500만 달러 이상의 비용이 든다고 보고했습니다.1 따라서 최적의 사용자 경험(UX)과 전반적인 비즈니스 성과를 달성하려면 서버 모니터링이 필수적입니다.
조직은 서버 모니터링을 사용하여 문제를 조기에 발견하고 리소스를 최적화하며 고가용성을 유지합니다. 하이브리드 클라우드 환경 및 분산 아키텍처와 관련된 IT 인프라가 점점 더 복잡해짐에 따라 효과적인 모니터링은 IT 팀이 안정적인 운영을 유지하고 끝없는 문제 해결을 방지하는 데 도움이 됩니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
서버 모니터링은 서버 데이터를 수집 및 분석하고 사용자에게 성능 변화를 경고하는 다계층 시스템을 통해 작동합니다. 모니터링 소프트웨어 또는 원격 프로토콜(예: SNMP)은 서버에서 지표를 수집하고 처리 및 시각화를 위해 데이터를 중앙 시스템으로 보냅니다.
오늘날의 모니터링 아키텍처는 다음과 같은 네 가지 주요 기능으로 구성됩니다.
서버 모니터링에는 세 가지 주요 유형이 있으며, 각 유형은 서로 다른 인프라 환경에 맞게 설계되었습니다.
오늘날의 모니터링 전략은 일반적으로 세 가지 접근 방식을 모두 결합합니다. 온프레미스 전용 서버, 클라우드 서버 및 가상 서버는 각각 특정 요구 사항에 따라 다른 워크로드를 처리하며, 컨테이너는 신속한 배포와 확장을 가능하게 합니다. 최신 모니터링 플랫폼은 AI와 자동화를 사용하여 이러한 복잡성을 처리하고, 인프라가 변경되면 자동으로 새로운 리소스를 발견하고 모니터링을 조정합니다.
서버 인프라 모니터링, 서버 성능 모니터링 및 애플리케이션 모니터링 간의 차이가 크게 사라졌다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이제 포괄적인 서버 환경 모니터링이 통합 플랫폼의 서버 상태와 애플리케이션 성능을 모두 포함합니다.
서버 모니터링은 포괄적인 인프라 가시성을 제공하기 위해 함께 작동하는 5가지 필수 구성 요소를 사용합니다.
자동화된 에이전트 또는 원격 프로토콜은 성능 지표, 리소스 사용률 데이터 및 애플리케이션 상태 정보를 포함한 성능 지표를 수집합니다. 최신 수집기는 실시간 데이터 전송을 제공하면서 최소한의 시스템 리소스를 사용합니다.
데이터 모니터링에 최적화된 Time Series Database는 빠른 쿼리 성능을 유지하는 동시에 정보를 크게 압축합니다. 이러한 시스템에는 과거 분석 요구 사항과 스토리지 비용의 균형을 맞추는 자동화된 보존 정책이 포함되어 있습니다.
최첨단 분석 엔진은 기존의 규칙 기반 모니터링과 AI 패턴 인식을 함께 활용합니다. 이러한 엔진은 정적 임계값과 과거 데이터에서 학습한 동적 기준선 모두에 대해 지표를 평가하는 동시에 시스템 간의 종속성을 추적합니다. 이 접근 방식을 사용하면 상호 연결된 인프라 전체에서 보다 정확한 이상 징후 검색이 가능합니다.
지능적 경보 시스템은 사전 정의된 규칙을 사용하여 수많은 관련 경고로 IT 팀이 압도되는 일을 방지하고 AI를 사용하여 오탐을 줄입니다. 여기에는 신속한 대응 시간을 위한 통신 플랫폼 및 DNS 모니터링과의 통합이 포함됩니다.
시각화 플랫폼은 실시간 대시보드와 자동화된 보고를 통해 지표를 실행 가능한 인사이트로 변환합니다. 통합 기능은 모니터링을 기존 IT 인프라와 자동화 능력과 연결합니다.
서버 모니터링 솔루션은 오픈 소스 솔루션부터 상용 플랫폼, 클라우드 공급업체 서비스까지 다양합니다. 조직은 일반적으로 여러 도구를 결합하여 인프라, 앱 및 SaaS 플랫폼 전반에 걸친 포괄적인 모니터링 전략을 수립합니다.
이러한 도구에는 다음이 포함됩니다.
조직은 서버 모니터링을 사용하여 여러 운영 컨텍스트에서 실질적인 비즈니스 가치를 제공합니다.
최신 모니터링은 팀이 사용자에게 영향을 미치기 전에 병목 현상, 용량 제한 및 잠재적 오류를 식별하는 데 도움이 됩니다. 이 접근 방식은 비상 대응 상황이 아닌 계획된 유지 관리 기간 동안 성능 문제를 해결하여 IT 운영을 최적화합니다. 또한 시스템과 팀 모두의 스트레스를 줄이는 동시에 전반적인 서비스 안정성을 향상시킵니다.
서버 모니터링은 정확한 용량 계획을 위한 기록 분석을 제공하고 재할당을 위해 활용도가 낮은 리소스를 식별합니다.
조직은 최대의 수요가 발생하는 기간에 적절한 리소스를 확보하면서 과도한 프로비저닝을 방지할 수 있습니다.
자동화된 서버 모니터링은 수동 시스템 검사에서 기술 리소스를 해방시키고 인프라 의사 결정을 위한 데이터 기반 통찰력을 제공합니다. 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하면 기존 비즈니스 시스템과 통합하여 팀이 모니터링 능력을 확장하여 비즈니스 성장을 지원할 수 있습니다.
모니터링 기술은 현대 IT 운영의 세 가지 중요한 변화를 해결하기 위해 빠르게 발전하고 있습니다.
AI 통합은 미션 크리티컬 환경에서 채택이 가속화되면서 모니터링 플랫폼 전반에 걸쳐 표준이 되고 있습니다. IBM의 비즈니스 가치 연구소의 연구에 따르면, IT 경영진의 78%가 메인프레임 애플리케이션에서 AI 기능을 시범 운영하거나 운영하고 있습니다.
AI는 시스템 동작을 분석하고 상황 인식 경고를 제공하는 패턴 인식을 가능하게 합니다. 머신 러닝(ML)은 과거 패턴을 고려하여 오탐을 줄이며, 최신 모니터링 능력에는 예측 분석 및 자동화된 근본 원인 분석 기준선이 포함됩니다.
하이브리드 클라우드 인프라로 AI 전략을 강화하는 방법을 알아보세요. IBM 전문가로부터 기존 기술을 민첩한 AI 지원 시스템으로 전환하여 비즈니스 운영 전반에 걸쳐 혁신과 효율성을 촉진하는 방법을 알아보세요.
하이브리드 클라우드 솔루션으로 AI 기반 비즈니스 운영을 최적화하는 방법을 알아보세요. 사례 연구와 주요 솔루션을 살펴보고 기업이 IBM의 하이브리드 클라우드를 사용하여 효율성, 확장성, 보안을 향상하는 방법을 알아보세요.
서비스형 인프라(IaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS), 서비스형 소프트웨어(SaaS)의 주요 차이점을 알아보세요. 각 클라우드 모델이 다양한 수준의 제어, 확장성 및 관리 기능을 제공하여 여러 가지 비즈니스 요구를 충족하는 방법을 살펴보세요.
IBM Cloud Infrastructure Center는 IBM zSystems 및 IBM LinuxONE에서 프라이빗 클라우드의 인프라를 관리하기 위한 OpenStack 호환 소프트웨어 플랫폼입니다.
엔터프라이즈 하이브리드 클라우드 및 AI 전략을 위해 설계된 서버, 스토리지 및 소프트웨어를 살펴보세요.
비즈니스 요구에 적합한 클라우드 인프라 솔루션을 찾고 필요에 따라 리소스를 확장하세요.
IBM의 하이브리드 클라우드 및 AI 지원 솔루션으로 기업 인프라에 혁신을 일으키세요. 비즈니스를 보호, 확장 및 현대화하도록 설계된 서버, 스토리지 및 소프트웨어를 살펴보거나 전문가 인사이트에 액세스하여 생성형 AI 전략을 강화하세요.