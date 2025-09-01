서버 모니터링이란 무엇인가요?

이는 물리적, 가상 및 클라우드 기반 환경 전반에서 지표(예: CPU사용량, 메모리 소비, 디스크 공간)를 수집하고 분석하는 모니터링 시스템으로 구성됩니다.

ITIC의 시간당 가동 중지 시간 비용 설문조사에 따르면, 대기업의 97%가 평균적으로 1시간의 서버 가동 중지 시간으로 인해 회사에 미화 100,000달러 이상의 비용이 발생한다고 보고했습니다. 응답자의 41%는 시간당 100~500만 달러 이상의 비용이 든다고 보고했습니다.1 따라서 최적의 사용자 경험(UX)과 전반적인 비즈니스 성과를 달성하려면 서버 모니터링이 필수적입니다.

조직은 서버 모니터링을 사용하여 문제를 조기에 발견하고 리소스를 최적화하며 고가용성을 유지합니다. 하이브리드 클라우드 환경 및 분산 아키텍처와 관련된 IT 인프라가 점점 더 복잡해짐에 따라 효과적인 모니터링은 IT 팀이 안정적인 운영을 유지하고 끝없는 문제 해결을 방지하는 데 도움이 됩니다.