새로운 IBV 연구: 메인프레임 혁신을 주도하는 AI

AI와 하이브리드 클라우드 시대에 IT 리더들이 메인프레임을 어떻게 활용하고 있고 어떻게 미래를 구상하고 있는지 더 잘 이해하기 위해 IBM 기업가치연구소(IBV)는 Oxford Economics와 협력하여 전 세계 IT 임원 2,551명을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 연구 결과에 따르면 메인프레임은 이미 AI 혁신, 하이브리드 클라우드 전략, 디지털 전환 가속화를 지원하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 타의 추종을 불허하는 보안 및 기능을 갖춘 메인프레임은 가치 기준으로 글로벌 트랜잭션의 70%를 처리합니다.

메인프레임은 방대한 양의 데이터를 빠르고 안정적이며 안전하게 처리할 수 있는 능력을 통해 그 생명력을 입증했으며, 데이터 기반 혁신의 잠재력을 최대한 활용하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.