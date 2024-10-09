새로운 IBV 연구: 메인프레임 혁신을 주도하는 AI

AI와 하이브리드 클라우드 시대에 IT 리더들이 메인프레임을 어떻게 활용하고 있고 어떻게 미래를 구상하고 있는지 더 잘 이해하기 위해 IBM 기업가치연구소(IBV)는 Oxford Economics와 협력하여 전 세계 IT 임원 2,551명을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 연구 결과에 따르면 메인프레임은 이미 AI 혁신, 하이브리드 클라우드 전략, 디지털 전환 가속화를 지원하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 타의 추종을 불허하는 보안 및 기능을 갖춘 메인프레임은 가치 기준으로 글로벌 트랜잭션의 70%를 처리합니다.
메인프레임은 방대한 양의 데이터를 빠르고 안정적이며 안전하게 처리할 수 있는 능력을 통해 그 생명력을 입증했으며, 데이터 기반 혁신의 잠재력을 최대한 활용하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.
이 연구에 따르면 설문조사에 참여한 IT 경영진의 78%는 자신의 조직이 AI 기능을 메인프레임 애플리케이션 및 트랜잭션에 통합하는 프로젝트를 시범 운영하거나 이니셔티브를 운영하고 있다고 답했습니다. 이 연구에 따르면 조직들은 메인프레임을 혁신 추진, 사이버 보안 강화, 운영 간소화, 애플리케이션 현대화 등 다양한 직무를 위해 엔터프라이즈 AI를 배포하는 데 중요한 플랫폼으로 간주하고 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
또한 메인프레임은 성공적인 하이브리드 클라우드 전략에 중요한 역할을 하여 조직이 가장 적합한 컴퓨팅 환경에 애플리케이션 워크로드를 배포할 수 있도록 지원합니다. 금융 거래, 의료 기록, 정부 서비스와 같은 중요한 워크로드에는 고급 보안, 안정성 및 확장성이 필요합니다. 이러한 워크로드에 메인프레임을 사용함으로써 조직은 탁월한 성능과 효율성을 위해 최적화된 아키텍처를 활용하여 IT 에코시스템 전반에서 비용과 위험을 최소화할 수 있습니다.
이러한 접근 방식은 상당한 투자 수익률을 제공하는 것으로 입증되었으며, 설계 단계부터 하이브리드 도입 회사는 디지털 혁신 노력에서 3배 이상 높은 수익을 달성했습니다. 그러나 이러한 이점을 완전히 실현하려면 조직은 메인프레임 시스템을 유지 관리하여 최신성을 보장하고, 애플리케이션을 현대화하고, 분산 데이터, 애플리케이션, 클라우드 및 최신 개발 관행과 통합해야 합니다.
조직이 디지털 혁신 여정을 진행함에 따라 메인프레임에 대한 기존 투자를 활용하여 하이브리드 클라우드 및 AI 기술을 통해 데이터의 잠재력을 최대한 활용해야 합니다.
메인프레임 전략을 활성화하고자 하는 IT 리더는 지금 다음과 같은 몇 가지 중요한 조치를 고려해야 합니다.
견고한 IT 기반을 구축하기 위해 조직은 하이브리드 설계 전략에 전념하고, 메인프레임 애플리케이션을 현대화하며, 명확한 통합 및 데이터 공유 전략을 개발해야 합니다. 여기에는 기술 자산 전반에 걸쳐 비즈니스 가치를 최적화하고, 비즈니스 목표에 맞는 애플리케이션 현대화 전략을 수립하고, 원활한 데이터 교환 및 API 연결을 위해 메인프레임과 기타 기술 간의 통합에 우선순위를 두는 것이 포함됩니다. 이를 통해 조직은 전반적인 경쟁력을 향상하고 비용을 절감하며 변화하는 비즈니스 요구 사항에 대응하는 능력을 향상시킬 수 있습니다.
조직은 AI를 활용하여 DevOps 팀의 역량을 강화하고 메인프레임 운영을 개선하며 비즈니스 트랜잭션에 AI를 도입해야 합니다. 이를 달성하기 위해서는 개발자에게 애플리케이션 탐색, 분석 및 현대화를 가속화하는 생성형 AI 지원 도구를 제공하고, 스마트 보조 도구와 차세대 챗봇 어시스턴트로 운영 기능을 개선하고, 트랜잭션 내 인사이트를 위한 AI를 활용하여 비즈니스 사용 사례를 강화해야 합니다. 조직은 AI 혁신을 수용함으로써 하이브리드 클라우드 및 AI 기반 환경에서 현대화를 간소화하고, 운영 효율성을 개선하고, 비즈니스 성공을 촉진할 수 있습니다.
조직은 오늘날의 메인프레임 기능을 활용하고, 다양하고 숙련된 메인프레임 인력을 양성하며, AI 툴 및 협업 이니셔티브를 통해 메인프레임 전문가의 역량을 강화해야 합니다. 여기에는 고급 암호화 및 인증과 같은 새로운 메인프레임 기능, 고급 프로세서 칩 및 전용 AI 가속기를 활용하고, 맞춤형 기술 교육 프로그램과 멘토링 프로그램을 통해 기술 격차를 해소하고, AI 도구, 보조 시스템 및 협업 이니셔티브(예: Mainframe Skills Council)를 통해 메인프레임 전문가들의 역량을 강화하는 것이 포함합니다.
하이브리드 클라우드 및 AI의 시대가 열리면서 메인프레임의 지속력이 그 어느 때보다 분명해졌습니다. 보안, 데이터 프라이버시 및 운영 효율성을 보장하는 전략적 자산으로서의 역할로 인해 메인프레임은 조직에 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 조직은 메인프레임의 강점을 활용하는 현대화 전략을 수용함으로써 디지털 혁신 여정을 가속화하고 성장과 혁신을 위한 새로운 기회를 창출할 수 있습니다.
IBM Z는 엔터프라이즈 운영 체제 및 더 높은 AI 정확도, 생산성 및 민첩성을 제공하는 IBM Z 소프트웨어를 실행하는 IBM Telum 프로세서를 기반으로 하는 현대적인 인프라 제품군입니다.
IBM zSystems는 z/OS, Linux, z/VSE, z/TPF, z/VM 및 zSystems 소프트웨어를 실행하는 최신 z/Architecture 하드웨어 제품군입니다.
미션 크리티컬 워크로드를 처리하는 동시에 전체 IT 인프라의 보안, 안정성 및 제어를 유지하도록 설계되었습니다.
IBM으로 메인프레임 애플리케이션을 현대화하여 디지털 혁신을 가속화하세요.
IBM Z와 Telum을 활용해 데이터를 보호하고 성능을 최적화하며 실시간 AI 인사이트를 확보하세요. 속도, 확장성, 보안을 고려하여 설계된 업계 최고의 메인프레임 솔루션과 프로세서로 기업의 미래를 구축하세요.