오늘날 조직은 가치를 창출하기 위해 모든 직원, 애플리케이션, 프로세스가 협력해야 합니다. 조직은 최종 사용자에게 일관된 서비스를 제공하기 위해 네트워크 인터페이스, CPU, 가상 머신, 운영 체제 정보 및 설치된 애플리케이션으로 구성된 기술 스택에 점점 더 의존하고 있습니다. 즉, 기업은 특히 소프트웨어 애플리케이션이 경쟁 우위의 원천이 되는 경우가 많기 때문에 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 해야 합니다.
이것이 바로 애플리케이션 상황 모니터링이 현대 조직에 매우 중요한 이유이기도 합니다. 애플리케이션 상황 모니터링은 애플리케이션 상황 문제를 식별하고 조직에 더 큰 문제로 발전하기 전에 해결 계획을 수립하는 것을 포함하는 진단 프로세스입니다.
조직은 애플리케이션이 실패하거나 성능이 저하되어 불필요한 계획되지 않은 다운타임이나 지연 시간의 증가 위험을 감수해서는 안 됩니다. 애플리케이션에 내재된 종속성으로 인해 하나의 장애가 전체 서비스 제공에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 애플리케이션 상황 모니터링에 투자하고 앱이 조직의 일상적인 요구 사항을 처리할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 이러한 흐름이 중단되면 회사의 수익과 고객 관계에 심각한 결과를 초래할 수 있으므로 최신 조직에서는 애플리케이션 모니터링의 우선순위를 정하는 것이 중요합니다.
애플리케이션 상황 모니터링은 로드 시간, 응답 시간, 가동 시간 및 가용성과 같은 디지털 경험을 모니터링하는 애플리케이션 성능 모니터링과 몇 가지 유사점이 있습니다. 둘 다 최종 사용자를 위해 애플리케이션이 작동하는 방식을 개선하지만, 애플리케이션 상황 모니터링은 주로 애플리케이션의 작동에 관한 것이고 애플리케이션 성능 모니터링은 사용자 경험을 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
조직은 애플리케이션의 상황을 보장하기 위한 포괄적인 계획을 수립해야 하지만, 모든 애플리케이션 상황 모니터링 프로세스의 핵심 구성 요소 중 하나는 데이터 수집입니다. 애플리케이션은 여러 가지 이유로 실패하거나 성능이 저하됩니다. 따라서 성능 문제를 너무 늦게 발견하지 않도록 주요 상황 상태와 성능 지표를 추적하는 것이 중요합니다. 따라서 많은 조직은 고급 상태 보고서를 통해 애플리케이션 상황을 관리하고 주요 지표를 추적하려고 합니다.
다음은 애플리케이션 상황 모니터링 프로세스의 상대적인 성공 여부를 파악할 수 있는 7가지 중요한 지표입니다.
조직은 운영의 효율성을 높이고 고객에게 서비스를 제공하기 위해 애플리케이션에 의존합니다. 애플리케이션 상황을 개선하는 가장 좋은 방법은 개별 애플리케이션의 성능을 조명하고 전체 시스템에 대한 전체적인 관점을 제공하는 주요 지표를 식별 및 추적하는 일관된 프로세스를 통해 개선하는 것입니다.
