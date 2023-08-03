태그
IT 자동화

조직이 애플리케이션 상황 모니터링 프로세스를 성공적으로 측정하는 방법

기계 앞에 서서 태블릿을 분석하는 여성 엔지니어

오늘날 조직은 가치를 창출하기 위해 모든 직원, 애플리케이션, 프로세스가 협력해야 합니다. 조직은 최종 사용자에게 일관된 서비스를 제공하기 위해 네트워크 인터페이스, CPU, 가상 머신, 운영 체제 정보 및 설치된 애플리케이션으로 구성된 기술 스택에 점점 더 의존하고 있습니다. 즉, 기업은 특히 소프트웨어 애플리케이션이 경쟁 우위의 원천이 되는 경우가 많기 때문에 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 해야 합니다.

애플리케이션 상황 모니터링이란 무엇인가요?

이것이 바로 애플리케이션 상황 모니터링이 현대 조직에 매우 중요한 이유이기도 합니다. 애플리케이션 상황 모니터링은 애플리케이션 상황 문제를 식별하고 조직에 더 큰 문제로 발전하기 전에 해결 계획을 수립하는 것을 포함하는 진단 프로세스입니다.

조직은 애플리케이션이 실패하거나 성능이 저하되어 불필요한 계획되지 않은 다운타임이나 지연 시간의 증가 위험을 감수해서는 안 됩니다. 애플리케이션에 내재된 종속성으로 인해 하나의 장애가 전체 서비스 제공에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 애플리케이션 상황 모니터링에 투자하고 앱이 조직의 일상적인 요구 사항을 처리할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 이러한 흐름이 중단되면 회사의 수익과 고객 관계에 심각한 결과를 초래할 수 있으므로 최신 조직에서는 애플리케이션 모니터링의 우선순위를 정하는 것이 중요합니다.

애플리케이션 상황 모니터링은 로드 시간, 응답 시간, 가동 시간 및 가용성과 같은 디지털 경험을 모니터링하는 애플리케이션 성능 모니터링과 몇 가지 유사점이 있습니다. 둘 다 최종 사용자를 위해 애플리케이션이 작동하는 방식을 개선하지만, 애플리케이션 상황 모니터링은 주로 애플리케이션의 작동에 관한 것이고 애플리케이션 성능 모니터링은 사용자 경험을 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

애플리케이션 상황 모니터링 프로세스의 상대적 성공 여부를 파악하는 7가지 지표

조직은 애플리케이션의 상황을 보장하기 위한 포괄적인 계획을 수립해야 하지만, 모든 애플리케이션 상황 모니터링 프로세스의 핵심 구성 요소 중 하나는 데이터 수집입니다. 애플리케이션은 여러 가지 이유로 실패하거나 성능이 저하됩니다. 따라서 성능 문제를 너무 늦게 발견하지 않도록 주요 상황 상태와 성능 지표를 추적하는 것이 중요합니다. 따라서 많은 조직은 고급 상태 보고서를 통해 애플리케이션 상황을 관리하고 주요 지표를 추적하려고 합니다.

다음은 애플리케이션 상황 모니터링 프로세스의 상대적인 성공 여부를 파악할 수 있는 7가지 중요한 지표입니다.

  1. 애플리케이션 가용성 및 가동 시간: 엔드포인트(모바일 디바이스, 컴퓨터 또는 가상 머신 등)가 애플리케이션에 액세스하여 사용할 수 있는 시간입니다. 소프트웨어 다운타임은 고객 만족도를 떨어뜨리고 최종 사용자와의 SLA(서비스 수준 계약)를 위반할 가능성이 있기 때문에 조직에 큰 위험을 초래합니다. 최근 여러 애플리케이션이 연결되고 많은 애플리케이션이 외부 리소스를 가져오기 위해 공급자 API를 사용하기 때문에 애플리케이션 가동 시간을 유지하는 것이 더욱 어려워지고 있습니다. 조직은 성능 문제가 발생하는 시기와 해결 방법을 알아야 합니다.
  2. 앱 시작 시간 및 응답 시간: 이는 초기 애플리케이션 로드 시간 및 요청 또는 사용자 쿼리에 대한 응답 시간과 관련이 있습니다. 예를 들어, 사용자가 애플리케이션을 열면 애플리케이션의 홈 화면을 표시하도록 서버를 쿼리합니다. 앱을 여는 데 시간이 오래 걸리면 고객 만족도가 떨어지고 더 큰 문제가 있다는 신호일 수 있습니다. 따라서 조직은 앱 응답 임계값이 허용 가능한 속도보다 낮을 경우 기능을 적절히 변경할 수 있도록 앱이 작동하는 데 걸리는 시간을 실시간으로 자동 점검해야 합니다. 응답 시간을 파악하고 있는 조직은 애플리케이션이 실패하기 전에 사전 예방적인 문제 해결 전략을 세울 수 있습니다.
  3. 리소스 사용량: 특정 시간에 애플리케이션이 사용 중인 가용 리소스의 비율을 측정합니다 . 리소스 집약적인 특정 애플리케이션은 다른 곳의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 여러 개의 애플리케이션이 열려 있거나 과부하가 걸린 애플리케이션(예: 수십 개의 탭이 열려 있는 브라우저)으로 인해 컴퓨터가 느려지는 경우와 같은 경험을 한 적이 있을 것입니다.
  4. 인스턴스 및 문제의 수와 심각도: 각 사고의 심각도와 장애 또는 성능 저하가 전체 시스템에 어떤 영향을 미치는지 파악하는 것도 중요합니다. 애플리케이션 상황 모니터링은 종종 애플리케이션 상황 모니터링을 통해 발견된 문제를 해결하는 사고 관리 및 문제 관리에 영향을 미칩니다.
  5. 평균 탐지 시간(MTTD): 애플리케이션이 실패했거나 허용 가능한 마진을 초과하여 성능이 저하되기 시작했음을 확인하는 데 밀리초에서 며칠이 걸릴 수 있습니다. MTTD(평균 발견 시간이라고도 함)는 애플리케이션 또는 IT 시스템의 일부에 장애가 발생했음을 식별하는 데 걸리는 평균 시간을 측정합니다. 이상적으로는 조직에서 자동화된 알림이나 데이터 시각화 그래프 및 워크플로를 구축하여 사람이 개입하여 문제를 신속하게 파악할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.
  6. 평균 수리 시간(MTTR): MTTR은 장애가 발생한 후 시스템이나 장비를 수리하는 데 걸리는 평균 시간을 측정합니다. MTTR은 오류가 발생한 시점부터 애플리케이션이 제대로 작동할 때까지의 시간을 추적합니다. MTTR은 애플리케이션 가용성의 핵심 구성 요소인 수리 노력의 효율성을 추적하기 때문에 모니터링해야 하는 주요 지표입니다.
  7. 사이버 보안 사고의 수: IBM 연구에 따르면 2023년 데이터 유출로 인한 전 세계 평균 비용은 445만 달러로, 3년 동안 15% 증가한 것입니다. 팬데믹이 시작된 이후 '스피어 피싱 공격이 거의 7배 증가'했습니다. 애플리케이션이 실패하거나 성능이 저하되는 데에는 여러 가지 이유가 있지만, 가장 걱정스러운 이유 중 하나는 외부 사이버 보안 위협으로 인해 실패하는 것입니다. 모니터링 도구를 사용하여 멀웨어 삽입, 분산 서비스 거부(DDoS) 등과 같은 잠재적인 보안 문제를 감지하면 전반적인 애플리케이션 상황을 개선할 수 있습니다.

조직은 운영의 효율성을 높이고 고객에게 서비스를 제공하기 위해 애플리케이션에 의존합니다. 애플리케이션 상황을 개선하는 가장 좋은 방법은 개별 애플리케이션의 성능을 조명하고 전체 시스템에 대한 전체적인 관점을 제공하는 주요 지표를 식별 및 추적하는 일관된 프로세스를 통해 개선하는 것입니다.

IBM® Instana로 인시던트를 더 빠르게 해결하는 데 필요한 컨텍스트 파악

IBM Instana Observability를 사용하면 애플리케이션이 사용자 요구에 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 지능적인 조치를 취하고 애플리케이션 성능을 보장하는 데 필요한 완전히 자동화된 애플리케이션 관측 가능성 및 컨텍스트를 통해 CI/CD 파이프라인을 가속화하여 애플리케이션을 더 빠르게 제공하고 비용을 절감하세요.

작성자

Keith O'Brien

Writer

IBM Consulting

리소스

올바른 클라우드 스택에서 시작되는 더 스마트한 AI

AI를 비즈니스에 활용할 준비가 되셨나요? IBM® Cloud와 Red Hat를 통해 단 하나의 세션에서 AI를 간편하게 맞춤 설정하고, 배포하고 확장하는 방법을 알아보세요. 웨비나에 참여하여 성공적인 AI를 향한 길을 개척해 보세요.
레거시 워크로드를 옮기기를 원하시나요? 하이브리드 클라우드가 현명한 선택인 이유를 알아보세요.

이 IDC 보고서에서는 기업이 가장 어려운 클라우드 마이그레이션 문제를 어떻게 해결하고 있는지 및 효과적인 방법은 무엇인지 설명합니다.
Gartner가 선정한 최고의 클라우드 데이터베이스 플랫폼 — 대규모로 서비스를 제공하는 공급업체

2024년 Magic Quadrant의 클라우드 데이터베이스 관리 시스템(CDBMS) 부문을 살펴보고 어떤 공급업체가 고성능 하이브리드 지원 데이터 에코시스템을 지원하는지 알아보세요.
watsonx.ai를 사용하는 GK Cloud Solutions

이 에듀테크 기업은 IBM Watson Discovery, watsonx Assistant 및 watsonx.ai on IBM Cloud를 적용함으로써 고객의 학습 경험을 향상시켰을 뿐만 아니라 상당한 비즈니스 이점도 달성했습니다.
클라우드 마이그레이션이란?

클라우드로의 여정을 간소화할 수 있도록 설계된 IBM 클라우드 마이그레이션 솔루션에 대해 알아보세요. 효율성, 확장성, 혁신을 주도하는 다양한 마이그레이션 유형과 전략, 이점에 대해서도 배워봅니다.
퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드 비교

IBM과 함께 퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드 클라우드 솔루션 간의 주요 차이점을 살펴보세요. 어느 클라우드 모델이 유연성, 보안, 확장성을 개선하기 위한 비즈니스 니즈에 가장 적합한지 알아봅니다.
고객을 위해 혁신 속도를 높이는 IBM Cloud

고객이 복원력, 성능, 보안, 규정 준수, TCO를 기반으로 워크로드를 적절하게 배치할 수 있도록 도와주는 IBM Cloud의 5가지 방법을 알아보세요.

관련 솔루션

IBM Cloud Paks

Cloud Paks가 어떻게 사업 운영 방식에 변화를 꾀하고 하이브리드 클라우드 환경에서 혁신적이고 효율적인 성과를 더 빠르고 스마트하게 도출했는지 알아보세요.

 IBM Cloud Paks 살펴보기
클라우드 컨설팅 서비스

IBM Consulting Advantage 플랫폼으로 구동되는 IBM 클라우드 서비스를 사용하여 하이브리드 클라우드로의 여정을 가속화하고 비용 효율성을 높이며, 생산성과 지속 가능성을 높이고 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

 클라우드 서비스 살펴보기
하이브리드 클라우드 솔루션

IT 인프라 전반의 확장성, 현대화, 원활한 통합을 최적화하도록 설계된 IBM의 하이브리드 클라우드 솔루션으로 디지털 혁신을 간소화하세요.

 하이브리드 클라우드 솔루션 살펴보기
다음 단계 안내

IBM의 안전하고 확장 가능한 플랫폼으로 AI 및 하이브리드 클라우드의 잠재력을 최대한으로 활용하세요. 먼저 IBM의 AI 지원 솔루션을 살펴보거나, 무료 계정을 만들어 상시 무료 제품 및 서비스에 액세스하세요.

 IBM Cloud AI 솔루션 살펴보기 무료 IBM Cloud 계정 만들기