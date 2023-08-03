이것이 바로 애플리케이션 상황 모니터링이 현대 조직에 매우 중요한 이유이기도 합니다. 애플리케이션 상황 모니터링은 애플리케이션 상황 문제를 식별하고 조직에 더 큰 문제로 발전하기 전에 해결 계획을 수립하는 것을 포함하는 진단 프로세스입니다.

조직은 애플리케이션이 실패하거나 성능이 저하되어 불필요한 계획되지 않은 다운타임이나 지연 시간의 증가 위험을 감수해서는 안 됩니다. 애플리케이션에 내재된 종속성으로 인해 하나의 장애가 전체 서비스 제공에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 애플리케이션 상황 모니터링에 투자하고 앱이 조직의 일상적인 요구 사항을 처리할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 이러한 흐름이 중단되면 회사의 수익과 고객 관계에 심각한 결과를 초래할 수 있으므로 최신 조직에서는 애플리케이션 모니터링의 우선순위를 정하는 것이 중요합니다.

애플리케이션 상황 모니터링은 로드 시간, 응답 시간, 가동 시간 및 가용성과 같은 디지털 경험을 모니터링하는 애플리케이션 성능 모니터링과 몇 가지 유사점이 있습니다. 둘 다 최종 사용자를 위해 애플리케이션이 작동하는 방식을 개선하지만, 애플리케이션 상황 모니터링은 주로 애플리케이션의 작동에 관한 것이고 애플리케이션 성능 모니터링은 사용자 경험을 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다.