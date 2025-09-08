Boston Consulting Group의 2024년 설문조사에 따르면 비즈니스 결과에 대한 명확성 부족이 IT 프로젝트 지연 원인의 43%를 차지하며, 비현실적인 일정이 42%를 차지합니다. 최고 경영진 중 절반 가까이가 신규 IT 프로젝트 중 30% 이상이 예산이나 일정 면에서 기대치를 충족하지 못한다고 답했습니다.
한 가지 이유는 기업이 범위나 비용을 철저하게 검토하지 않고 새로운 프로젝트에 착수했기 때문입니다. 기업은 연간 예산의 평균 5.5%를 기술 투자에 할당하기 때문에 IT 운영 취소로 인한 재정적 결과가 빠르게 누적되면 회사의 재정 상황이 나빠질 수 있습니다.
IT 전략 계획은 새로운 IT 프로젝트가 장기적인 성공을 거둘 수 있는지 여부를 결정하는 가장 큰 요소 중 하나입니다. 전략 계획을 효과적으로 세우면 회사의 최우선 순위를 실행 가능한 이니셔티브로 탈바꿈시키며, 새로운 프로젝트가 그 이니셔티브에 어떻게 의미 있게 기여할 수 있는지 선제적으로 평가할 수 있습니다.
예산 고려 사항 외에도 전략 계획 프로세스는 이해관계자들이 공통의 비즈니스 목표를 중심으로 의견을 모으는 데 도움이 됩니다. 그리고 팀이 진행 상황을 추적할 수 있도록 명확한 기대치와 일정, 벤치마크를 제시하여 책임감을 높일 수 있습니다. IT 전략 계획이 효과를 발휘하려면 사이버 보안, IT 인프라, 리소스 할당 및 위험 관리 같은 주제도 고려해야 합니다.
예를 들어 회사는 다음을 결정할 수 있습니다.
클라우드를 통한 컴퓨팅을 제공하는 새로운 계약을 수용하기 위해 하드웨어 지출 축소
사이버 보안 위협 증가에 대응하기 위해 강력한 암호화 도구에 투자
계획 단계에서 이러한 결정을 내릴 때 조직은 유틸리티와 확장성에 대해 논의하고 그 영향을 측정하는 방법에 대한 프레임워크를 만들 기회를 가집니다.
IT 전략 계획은 경영진, IT 팀, 사업부 리더, 공급업체 및 고객을 비롯한 수많은 이해 관계자가 개입하는 지속적인 프로세스입니다. 기업은 매년 또는 몇 년에 한 번씩, 그리고 범위가 더 좁은 분기별 또는 월별 검토를 통해 전략 계획 세션을 진행할 수 있습니다.
한편으로는 시장 변화, 성능 벤치마크, 기타 고려 사항에 맞춰 언제든 IT 계획을 재평가할 수 있습니다. 계획 프로세스는 보통 시작부터 종료까지 3개월에서 6개월이 소요되지만 이 기간은 조직마다 다릅니다.
최고 정보 책임자(CIO) 또는 최고 기술 책임자(CTO)는 전략 계획 프로세스를 주도하곤 합니다. 그런 다음 프로젝트 관리자가 계획의 전략적 목표를 수행하고 팀의 진행 상황을 보고하는 책임을 맡습니다.
IT 리더는 흔히 IT 전략 계획 프로세스를 이루는 4개 축을 이야기합니다.
기업은 IT 이니셔티브와 프로세스가 성장, 효율성 및 비즈니스 가치를 촉진하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 파악합니다. 부서 간의 명확한 의사소통 라인을 개설하고, 공통의 요구 사항을 바탕으로 각 팀이 추진할 수 있는 실행 가능한 전략을 도출하는 것 등이 조정에 해당합니다.
IT 팀은 다른 사업부에서 자신의 의사 결정 프로세스를 완전히 이해해주지 못한다고 느끼고, 비기술 부서는 자신의 필요에 맞는 기술 리소스와 도구가 마땅치 않다고 느끼는 경우를 기업에서 흔히 볼 수 있습니다. 조정 과정은 바로 이런 문제를 해결하는 데 유용합니다.
팀들은 서로의 의사소통 격차를 해소하고 공통의 우선순위를 중심으로 방향을 조율한 뒤, 그 목표를 달성하기 위해 실질적으로 취할 단계를 간략하게 설명합니다.
이 목표에는 다양한 그룹에 책임을 할당하고 주요 이정표에 대한 일정과 워크플로를 고안하는 것이 수반됩니다. 예를 들어 1단계는 2개월, 2단계는 6개월, 3단계는 12개월 안에 완료하도록 지정합니다. 또한 이 프로세스에서는 진행 상황을 측정하는 데 사용할 수 있는 데이터와 지표를 식별하는 작업도 이루어집니다. 로드맵을 그리면 팀들 간의 잠재적인 상호 의존성을 강조하여 협업이나 차례가 중요한 부분을 파악하기 좋습니다.
이 목표에는 IT 부서의 예산, 인력 및 현재 인프라를 평가하고 각각에 맞게 최적화하는 것이 포함됩니다. 한 영역을 확장하려면 다른 영역에 대한 기술 투자를 축소해야 할 수도 있습니다. 이 단계는 전략적 포트폴리오 관리 또는 회사 자원과 자금 조달을 최적화하는 일반적인 프로세스와 겹칩니다.
회사가 수행할 수 있는 일:
전략 계획에서 이러한 변경 사항 도입 시 연간 예산이 초과된다는 것이 확인되면 새로운 운영으로의 전환을 연기
외부 업체의 값비싼 패키지를 갱신하는 대신 저렴한 오픈 소스 소프트웨어 제품군 시범 운영
신입 사원을 위해 하드웨어를 새로 구입하는 대신 이전 직원의 노트북 정비
IT 실행 계획 초안 작성 시 장애물 발생 가능성을 예상하고 비상 조치를 제시해서, 비즈니스 리더에게 예상치 못한 상황에 대응하는 방법을 알려주어야 합니다. IT 리더는 어떤 위험이 생길 수 있는지 파악하고 특정 시나리오가 실현될 가능성을 평가한 뒤, 그로 인한 충격이 사업에 얼마나 큰 타격을 줄 수 있을지 추정합니다.
잠재적 위험:
사이버 보안 취약성 및 규제 방해물
유지보수 비용 증가 및 과도한 워크로드
서비스 중단 및 리소스 부족
경쟁 업체로 인한 시장 혼란과 난관
위협을 파악하는 것과 더불어 조치를 취하지않을 때의 비용도 고려합니다. 예를 들어 새로운 AI 기반 자동화 시스템을 구현하면 단기적으로는 비용과 시간이 많이 들어갈 수 있지만 장기적으로는 생산성과 수익성을 크게 높일 수 있습니다.
기업은 시나리오 계획(미래의 사업 결과를 탐색하고 각각을 처리하는 방법에 대한 계획 초안을 작성하는 방법)을 사용하여 불확실성으로부터 스스로를 보호할 수 있습니다. 시뮬레이션 모델링은 정량적 모델을 사용해서 공급망이나 네트워크 트래픽 같은 실제 프로세스를 모방하여, 조직이 전략적 결정을 구현하기 전에 미리 테스트해보는 방식입니다.
조직은 점점 발전하는 시뮬레이션 전략에 의존합니다. 이러한 전략에는 디지털 트윈(물리적 자산의 디지털 복제본 구축)과 예측 분석(머신 러닝, 통계 모델링, 데이터 마이닝 결합)이 이 있습니다. 이때 좀 더 신뢰할 수 있고 심층적인 예측을 달성하는 것이 관건입니다.
IT 전략 계획 문서는 조직이 IT 전략을 실행할 방안과 전략적 목표를 달성하기 위해 취할 단계를 기술하는 실질적인 청사진입니다. 이는 기업의 전략적 비전을 바탕으로 각 팀이 따라갈 수 있는 구체적인 틀을 만드는 데 유용합니다. 이 문서가 있으면 의사 결정 방향이 문서에 명시된 조직의 목표와 일치하는지 확인할 수 있습니다.
기업은 IT 전략 계획 템플릿을 사용하여 프로세스를 빠르게 시작하는 경우가 많습니다. 템플릿은 컨설턴트가 제공하기도 하고, 사내에서 개발하기도 합니다. 표준화된 문서를 사용하면 조직이 주요 비즈니스 요건이나 관점을 놓치지 않을 수 있습니다. 많은 기업이 Trello, Miro, Asana, Jira와 같은 온라인 프로젝트 관리 툴을 사용해서 문서 작성 과정을 간소화합니다.
항목은 계획의 범위에 따라 다르지만 일반적으로 다음과 같이 구성됩니다.
요약: 회사의 목표, IT 부서가 목표 달성에 기여할 수 있는 방안을 높은 수준에서 개괄
IT의 현재 역량: IT 부서가 현재 보유한 리소스, 강점, 비효율성 제시
비즈니스 목표 정렬: 회사의 IT 전략이 더 큰 사명 및 비즈니스 우선순위와 어떻게 연결되는지 입증
SWOT 분석: IT 성과에 영향을 미칠 수 있는 내부와 외부 강점, 약점, 기회, 위협 파악
IT 로드맵: 회사의 IT 목표를 달성하기 위한 상세한 단계별 전략을 제시하고, 각 목표에 대해 구체적인 이정표와 지표, 일정 기술
예산 고려 사항: 다양한 IT 프로그램에 대한 예산을 세우고 IT가 회사의 재정 전반에 어떻게 부합하는지 분석
리소스 요구 사항: 컴퓨팅, 인력, 교육 등 회사가 IT 전략을 성공시키기 위해 필요한 리소스 예상(용량 계획이라고도 함)
데이터 전략: 전략적 의사 결정을 지원하기 위해 조직 전체에서 데이터를 수집, 관리 및 통제하는 방법 설명. 데이터 품질, 리니지(시간 경과에 따른 데이터 흐름 추적) 및 규정 준수(데이터 관리를 규제 요건, 업계 표준 및 내부 정책에 맞게 조정) 고려
위험 평가: IT 목표가 회사의 거버넌스 및 규정 준수, 보안 프레임워크에 부합하도록 지원합니다. 이 평가는 팀이 잠재적인 위협에 대비하기 위한 완화 계획을 수립하는 데도 도움이 됩니다.
설문조사, 유지율, CAC(고객 확보 비용)
처리량, 서버 가동 중지 시간, 지연 시간, 대역폭 사용량 및 최대 응답 시간
프로젝트 납품률, 예산 준수, 범위 준수 및 릴리스 빈도
인시던트 대응 시간, 백업 성공률 및 피싱 시뮬레이션 실패율
기업은 규모, 거버넌스 시스템 및 기타 고려 사항에 따라 여러 방법론을 동원해서 IT 전략 계획을 수립합니다. 이제부터 기업이 자체 계획을 수립하는 출발점으로 활용할 수 있는 구조를 한 가지 살펴봅시다.
영업 파이프라인, 성장 목표 및 계획, 인수, 파트너십 및 합병을 포함한 높은 수준의 요소를 검토하는 것으로 시작하세요.
기업은 너무 넓고 모호한 타임라인, 너무 좁고 융통성 없는 타임라인 사이에서 중간 지점을 찾고자 할 수 있습니다.
특정 팀과 회의 시간을 가지면 최종 계획에서 우선적으로 고려할 패턴과 공통의 경험을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 조직은 외부 플랫폼과 서비스를 이용하는 경우가 많고 외부 공급업체와 파트너도 일반적으로 프로세스의 일부이기 때문입니다.
이해관계자는 조직의 통합 복잡성에 대한 인사이트를 제공할 수 있으며, 이는 새로운 서비스를 기존 시스템에 연결하는 것이 얼마나 어려운지 보여줍니다. 또한 하나의 서비스가 다른 서비스에 의존해서 작동한다면 시스템 종속성에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 대화는 조직이 외주업체의 적합성을 평가하거나 특정 파트너십이 회사의 장기 비즈니스 목표와 일치하는 정도를 평가하는 데도 도움이 될 수 있습니다.
IT 전략의 목적과 중요성, 각 부서와 직무에 미치는 영향을 알리면 어떠한 사업 영역도 고립되거나 방치되지 않게 할 수 있습니다. 이 단계는 부서 간 연계를 촉진하는 데 매우 중요합니다.
회사 인프라의 현재 상태를 검토하면 기존 문제들이 더 잘 보입니다. 예를 들어 소프트웨어 계약을 연장하려고 했는데, 알고 보니 직원들이 전혀 다른 앱을 선호한다는 사실을 알게 될 수도 있습니다.
보통 모든 변경 사항을 거버넌스 관점에서 검토해서 회사의 사이버 보안 표준 및 법적 요건을 준수하는지 확인합니다.
IT 전략 계획을 개발하기 위해 해결할 과제를 알아봅시다.
IT 전략 계획은 느리고 비용이 많이 들며 신중한 과정일 떄가 많습니다. 다양한 이해 관계자의 의견을 듣고 데이터를 심도있게 분석하며 연구해야 합니다. 전략 구상에 시간을 너무 오래 들이면 계속 생겨나는 이벤트에 신속하게 대응하지 못할 수 있습니다.
리서치 회사 Gartner는 2025년에 IT 지출이 8% 가까이 증가할 것으로 예상합니다. IT 전문 네트워크 Spiceworks에 따르면 IT 지출을 주도하는 주된 요인으로는 보안 문제 증가, 직원 증가, 낡은 인프라 업그레이드 필요성 등이 있습니다. 이러한 제약으로 인해 IT 조직은 새로운 기술을 실험하고 핵심적인 필요의 차원을 넘어 혁신을 추구하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
IT 전략 계획을 위해서는 이해 관계자들이 수많은 타협을 해야 합니다. 이들은 동일한 사업적 목표를 추구하면서도 각자의 전문성과 우선 순위를 내세웁니다. IT 전략 계획을 효과적으로 세우면 새로운 이니셔티브가 사업의 모든 영역에 어떤 도움이 될 수 있는지 알려서, 모든 팀이 대표된다는 느낌을 받을 수 있습니다.
IT 전략 계획은 증거와 과거 추세에 기반하더라도 어느 정도는 예측이 필요할 수밖에 없습니다. 파괴적인 기술, 새로운 경쟁자, 새로운 사이버 보안 위협이 예기치 않게 등장하여 현재 계획을 뒤흔들 수 있습니다. IT 전략은 팀이 필요할 때 방향을 전환할 수 있도록 민첩하고 유연한 구조를 채택하여 이러한 불확실성을 예측하는 경우가 많습니다.
새로운 기술은 심각한 난관을 안겨주지만 기업과 IT 팀이 이를 받아들이면 새로운 기회가 찾아옵니다. 기업은 디지털 혁신을 전략 계획 프레임워크에 통합해서 혁신, 민첩성 및 장기적인 비즈니스 가치를 창출할 수 있습니다.
새롭게 떠오르고 확장되는 기술 동향:
사물인터넷(IoT) 또는 인터넷에 연결된 기기의 네트워크는 심층적인 실시간 데이터를 제공하여 기업이 다양한 서비스의 성과를 더 깊이 이해하게 합니다.
기업들은 20년 이상 IoT 디바이스를 워크플로에 통합해 왔습니다. 그리고 5G 네트워킹, 저궤도 위성, Wi-Fi 7, 그 밖의 혁신 덕분에 제조, 의료, 소매를 비롯한 산업 전반에서 기술 채택이 가속화되고 있습니다. 기업은 AI를 통해 서로 연결된 장치들 전반의 데이터 추세를 분석하고, 엣지 컴퓨팅(또는 장치에서, 또는 장치 근처에서 데이터를 처리)의 도움으로 더 빠르고 정확하게 인사이트를 얻습니다.
AI 기반 에이전트는 반복적인 작업을 자동화하여 워크플로를 가속화할 수 있습니다. 이렇게 자동화를 해두면 IT 팀은 더 수준 높은 작업에 집중할 수 있습니다.
McKinsey에 따르면 2024년 단 6개월 만에 조직이 IT에 사용하는 AI 양이 27%에서 36%로 급증하여, 비즈니스 직무를 통틀어 가장 크게 늘어났습니다. 또한 업무 관리 플랫폼 Asana에 따르면 IT 리더의 4분의 3 이상이 회사 내 AI 혁신을 주도할 책임이 자신에게 있다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 이는 AI가 점점 더 큰 우선순위가 되고 있음을 시사합니다.
클라우드와 하이브리드 채택이 계속 증가하고 있습니다. 기업이 리소스 사용을 최적화하고 고객의 요구에 더 빠르게 대응하는 데 도움이 된다는 것이 하나의 이유입니다.
클라우드 프레임워크가 새로운 것은 아니지만, 머신 러닝과 서버리스 컴퓨팅(개발자가 서버를 관리할 필요 없이 앱을 배포하는 모델)과 같은 혁신이 일어나면서 일부 기업에서는 온프레미스 인프라보다 클라우드 방식이 더 효율적이고 맞춤화되어 있으며 응답성이 뛰어난 선택지가 되었습니다. 예를 들어 기업이 자체 데이터 센터를 구축해서 운영하지 않고, 사용량에 따라 데이터 스토리지 비용을 지불할 수 있습니다.
앞으로 IT 팀들은 파운데이션 모델을 사용할 가능성이 높습니다. 물리학과 공간 인식을 전문으로 하는 이 AI 모델은 실제 장치나 애플리케이션에 사용하는 디지털 데이터에서 인사이트를 수집하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어, 자율 주행 기업은 자율 주행 자동차의 디지털 복제품을 만들어서, 실제 도로에서 테스트하기 전에 디지털 방식으로 실험을 해볼 수 있습니다. IT 전략 계획을 통해 공간 인텔리전스를 사용하여 신제품을 개발하거나 운영을 간소화하는 방법을 탐구하는 시범 프로그램을 실시할 수 있습니다.
일부 IT 팀은 양자 물리학 원리를 사용해서 기존 컴퓨터보다 기하급수적으로 빠르게 작동하는 컴퓨터의 토대를 마련하고 있습니다. 아직 양자 컴퓨터는 실험적인 맥락에서 주로 작동하지만, 앞으로 몇 년 안에 실용적인 애플리케이션에 사용될 것이라고 믿는 컴퓨터 과학자들도 있습니다. 이러한 발전은 IT 부서를 재편하여 기업이 새로운 양자 사이버 위협으로부터 네트워크를 보호하는 새로운 보안 프레임워크를 개발하도록 유도할 잠재력을 지녔습니다.
