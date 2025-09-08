Boston Consulting Group의 2024년 설문조사에 따르면 비즈니스 결과에 대한 명확성 부족이 IT 프로젝트 지연 원인의 43%를 차지하며, 비현실적인 일정이 42%를 차지합니다. 최고 경영진 중 절반 가까이가 신규 IT 프로젝트 중 30% 이상이 예산이나 일정 면에서 기대치를 충족하지 못한다고 답했습니다.

한 가지 이유는 기업이 범위나 비용을 철저하게 검토하지 않고 새로운 프로젝트에 착수했기 때문입니다. 기업은 연간 예산의 평균 5.5%를 기술 투자에 할당하기 때문에 IT 운영 취소로 인한 재정적 결과가 빠르게 누적되면 회사의 재정 상황이 나빠질 수 있습니다.

IT 전략 계획은 새로운 IT 프로젝트가 장기적인 성공을 거둘 수 있는지 여부를 결정하는 가장 큰 요소 중 하나입니다. 전략 계획을 효과적으로 세우면 회사의 최우선 순위를 실행 가능한 이니셔티브로 탈바꿈시키며, 새로운 프로젝트가 그 이니셔티브에 어떻게 의미 있게 기여할 수 있는지 선제적으로 평가할 수 있습니다.

예산 고려 사항 외에도 전략 계획 프로세스는 이해관계자들이 공통의 비즈니스 목표를 중심으로 의견을 모으는 데 도움이 됩니다. 그리고 팀이 진행 상황을 추적할 수 있도록 명확한 기대치와 일정, 벤치마크를 제시하여 책임감을 높일 수 있습니다. IT 전략 계획이 효과를 발휘하려면 사이버 보안, IT 인프라, 리소스 할당 및 위험 관리 같은 주제도 고려해야 합니다.

예를 들어 회사는 다음을 결정할 수 있습니다.

클라우드를 통한 컴퓨팅을 제공하는 새로운 계약을 수용하기 위해 하드웨어 지출 축소

사이버 보안 위협 증가에 대응하기 위해 강력한 암호화 도구에 투자

머신 러닝 , 엣지 네트워킹, 양자 컴퓨팅 등 첨단 기술을 우선시하여 경쟁 우위 확보

계획 단계에서 이러한 결정을 내릴 때 조직은 유틸리티와 확장성에 대해 논의하고 그 영향을 측정하는 방법에 대한 프레임워크를 만들 기회를 가집니다.

IT 전략 계획은 경영진, IT 팀, 사업부 리더, 공급업체 및 고객을 비롯한 수많은 이해 관계자가 개입하는 지속적인 프로세스입니다. 기업은 매년 또는 몇 년에 한 번씩, 그리고 범위가 더 좁은 분기별 또는 월별 검토를 통해 전략 계획 세션을 진행할 수 있습니다.

한편으로는 시장 변화, 성능 벤치마크, 기타 고려 사항에 맞춰 언제든 IT 계획을 재평가할 수 있습니다. 계획 프로세스는 보통 시작부터 종료까지 3개월에서 6개월이 소요되지만 이 기간은 조직마다 다릅니다.

최고 정보 책임자(CIO) 또는 최고 기술 책임자(CTO)는 전략 계획 프로세스를 주도하곤 합니다. 그런 다음 프로젝트 관리자가 계획의 전략적 목표를 수행하고 팀의 진행 상황을 보고하는 책임을 맡습니다.