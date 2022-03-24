가치 실현이란 무엇인가요?

기업이 비즈니스 목표에 부합하려면 기업 전략 및 기술 목표가 제공하는 가치를 명확하게 정의하고 전달하는 것이 중요합니다. VRO는 정의된 목표를 모니터링, 조정 및 보정하는 프로세스를 통해 비즈니스 전략에 대한 지속적인 검증을 보장합니다. 전략적 목표와 관련된 결과를 정량화하기 위한 전체적인 프레임워크와 주요 지표를 제공하면 투명성, 책임성 및 참여가 향상됩니다.

클라우드 혁신 여정에서 일반적인 KPI에는 시장 출시 속도 향상, 고객 경험, IT 개발자 생산성 및 직원 만족도 향상, IT 노동 비용 감소가 반영됩니다. 이는 이해관계자의 소비를 위한 신뢰할 수 있는 단일 소스를 제공하고 기업 전체에서 가치를 창출합니다. 전사적으로 대시보드를 통해 시각화된 결과를 배치하는 것은 투명성과 목표를 향해 지속적으로 조정할 수 있는 능력의 핵심입니다. 이러한 대시보드를 만들려면 조직 전체의 주요 객관적 지표에 매핑된 잘 설계된 비즈니스 성과의 올바른 매트릭스가 필요합니다.

가치 실현의 일부를 프로세스 및 인적 책임과 일치시키고 기술/툴을 통해 권한을 부여하는 것이 거버넌스의 역할입니다. 거버넌스는 프로젝트 관리 사무소(PMO)가 아니라 선택을 하는 것입니다. 효과적인 거버넌스는 상향식 의사 결정을 의미합니다. 팀이 시간이 지남에 따라 진화하는 선택을 할 수 있도록 권한을 부여하고 팀의 장애물을 사전에 제거하는 리더를 찾는 것이 중요합니다. 중간 관리자는 사람 중심의 정서적으로 지능적이고 진정성 있는 업무 공간으로 전환하여 변화를 가속화합니다.

리더십에 대한 지속적인 연계와 함께 OKR 및 KPI를 추적하는 민첩한 거버넌스 메커니즘을 통해 목표에 부합하는 신속한 피벗과 개입이 가능합니다. 이 접근 방식을 통해 팀은 충분한 여유를 확보하고, 방해 요소를 제거하며, 그에 따라 목표의 우선순위를 정하는 데 얼마나 많은 시간을 투자해야 하는지 명확히 할 수 있습니다. 안정적인 운영은 기본이지만 사고, 중단 및 지연으로 인해 비용 절감이 제한됩니다.