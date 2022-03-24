가치 실현이란 무엇인가요?

성공적인 기업 혁신은 확실한 비즈니스 전략에 기반하며, 이를 지원한다고 명확히 밝히고 명확하고 투명한 비전에 지속적으로 헌신을 보여주는 고위 임원들을 통해 성숙해집니다. 전략은 조직 전체가 믿고, 실행에 자신감을 갖고, 전폭적으로 지지할 수 있는 전략이어야 합니다. 가치 실현은 전략적 변화의 특성과 이러한 변화가 운영 및 혁신 목표에 미치는 영향을 이해하여 실행 전략을 수립하는 데 중요한 역할을 합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
가장 간단한 용어로 가치 실현은 경영진 수준의 비즈니스 목표에 대한 프로젝트와 사람의 직접적인 영향을 측정하는 능력입니다. 비즈니스 또는 이해관계자가 기업 이니셔티브에서 받는 가치를 추적함으로써 이니셔티브가 고객, 운영 및 궁극적으로 주주에게 미치는 실제 비즈니스 영향을 추적할 수 있는 실질적인 방법이 제공됩니다. 비즈니스 성과와 연계하여 인사이트와 증거를 바탕으로 전체 포트폴리오 혁신의 위험 조정 투자 수익률(ROI)을 명확하게 설정함으로써 기업의 하이브리드 클라우드 여정을 가속화합니다.
진정한 변화를 위해서는 장기적인 변화를 보장하기 위해 구체적인 리더십 행동, 코칭 및 얼리 어답터가 필요합니다. 팀과 조직은 최대한 효율적으로 일하기 위해 유연하고 기꺼이 변화할 수 있어야 합니다. 모든 핵심 프로세스와 기능을 검토하면서 성공을 위한 명확한 지표를 설정하여 기존 작업 방식으로 회귀하는 것을 방지해야 합니다. 여기에는 현재 목표를 이해하고, 견고한 기준을 설정하고, 명확한 가치와 기본 원칙을 정의하는 것이 포함됩니다. 가치 실현은 정량화할 수 있는 가치를 실현하고 혁신 여정에서 진행 상황을 입증합니다.
가치 실현 여정에는 '북극성'이 필요하며, 목표 및 핵심 결과(OKR) 접근 방식은 북극성을 찾는 시장을 선도하는 방법입니다. OKR 접근 방식은 조직 전체의 성과를 개선하고 변화를 주도하는 데 도움이 되는 목표 설정 방법을 제공합니다. 이러한 목표는 기업 전략에 부합하며 전략의 결과로 예상되는 주요 결과에 매핑됩니다. 주요 성과는 일련의 핵심 성과 지표(KPI)를 통해 공식화되거나 다양한 이니셔티브를 통해 실질적인 성과를 도출합니다. KPI가 결과에 집계되면 최종 비즈니스 목표에 대한 직접적인 가시성을 보여줍니다.
실제 지표 또는 KPI를 조직 목표에 맞게 조정하면 총 소유 비용(TCO)이 40% 절감되고 시장 출시 시간이 25% 단축되는 등 상당한 개선이 이루어집니다. 기업은 CCoE(Cloud Center of Excellence)에서 등장하는 표준화된 접근 방식을 사용하여 가치 실현의 분산 민첩한 롤아웃을 활성화할 수 있습니다. 조직의 민첩성이 성숙해짐에 따라 CCoE의 초점은 접근 방식 표준화, 가치 측정 및 변화 가속화로 이동하는 경우가 많습니다. 가치 실현 사무소(VRO)를 설립하면 리더십을 위한 모범 사례를 정의하는 데 도움이 됩니다.
처음에 VRO는 현재의 병렬적 민첩성 관행을 평가하고 이러한 관행을 전사적이고 논리적으로 표준화할 수 있는 방법을 결정하는 데 중점을 둡니다. 확장성을 위한 표준화된 설계를 통해 VRO는 팀을 엔터프라이즈 설계에 맞게 조정하고 새로운 팀으로 확장하는 시범 운영을 주도합니다. VRO는 성숙하고 민첩한 팀과 파일럿 영역에서 수집한 데이터에서 학습한 내용을 사용하여 설계를 롤아웃하면서 확장 모델을 계속 개선하고 반복합니다.
우리는 가치 실현 사무실을 설립하는 고객이 다음과 같은 이점을 누리는 것을 보았습니다.
기업이 비즈니스 목표에 부합하려면 기업 전략 및 기술 목표가 제공하는 가치를 명확하게 정의하고 전달하는 것이 중요합니다. VRO는 정의된 목표를 모니터링, 조정 및 보정하는 프로세스를 통해 비즈니스 전략에 대한 지속적인 검증을 보장합니다. 전략적 목표와 관련된 결과를 정량화하기 위한 전체적인 프레임워크와 주요 지표를 제공하면 투명성, 책임성 및 참여가 향상됩니다.
클라우드 혁신 여정에서 일반적인 KPI에는 시장 출시 속도 향상, 고객 경험, IT 개발자 생산성 및 직원 만족도 향상, IT 노동 비용 감소가 반영됩니다. 이는 이해관계자의 소비를 위한 신뢰할 수 있는 단일 소스를 제공하고 기업 전체에서 가치를 창출합니다. 전사적으로 대시보드를 통해 시각화된 결과를 배치하는 것은 투명성과 목표를 향해 지속적으로 조정할 수 있는 능력의 핵심입니다. 이러한 대시보드를 만들려면 조직 전체의 주요 객관적 지표에 매핑된 잘 설계된 비즈니스 성과의 올바른 매트릭스가 필요합니다.
가치 실현의 일부를 프로세스 및 인적 책임과 일치시키고 기술/툴을 통해 권한을 부여하는 것이 거버넌스의 역할입니다. 거버넌스는 프로젝트 관리 사무소(PMO)가 아니라 선택을 하는 것입니다. 효과적인 거버넌스는 상향식 의사 결정을 의미합니다. 팀이 시간이 지남에 따라 진화하는 선택을 할 수 있도록 권한을 부여하고 팀의 장애물을 사전에 제거하는 리더를 찾는 것이 중요합니다. 중간 관리자는 사람 중심의 정서적으로 지능적이고 진정성 있는 업무 공간으로 전환하여 변화를 가속화합니다.
리더십에 대한 지속적인 연계와 함께 OKR 및 KPI를 추적하는 민첩한 거버넌스 메커니즘을 통해 목표에 부합하는 신속한 피벗과 개입이 가능합니다. 이 접근 방식을 통해 팀은 충분한 여유를 확보하고, 방해 요소를 제거하며, 그에 따라 목표의 우선순위를 정하는 데 얼마나 많은 시간을 투자해야 하는지 명확히 할 수 있습니다. 안정적인 운영은 기본이지만 사고, 중단 및 지연으로 인해 비용 절감이 제한됩니다.
가치 실현을 위해서는 기업 전반의 비즈니스 목표를 측정하고 추진하는 새로운 사고 방식이 필요합니다. 성공하려면 가치 실현 솔루션이 장벽을 허물고 다양한 이해관계자를 참여시키는 교차 기능 및 협업이 필요합니다. 팀 수준의 프로그래머부터 최고 경영진에 이르기까지 가치 실현을 위해서는 실질적인 조치와 전략적 리더십이 모두 필요합니다.
가치 실현 오피스는 팀의 조율을 주도할 수 있는 기회를 제공합니다. 이는 기업의 DNA의 일부가 되며, 모든 선택과 행동은 "우리 조직이 이 행동이나 이니셔티브를 전체적인 기업 전략적 목표와 연결할 수 있는가?"라는 질문을 중심으로 형성될 것입니다.
IBM® Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice는 업계 최고의 자산 및 액셀러레이터를 통해 고객이 입증한 전략을 활용하여 클라우드 도입을 원활하고 지속적으로 조정합니다. IBM의 가치 실현 제품에 대해 자세히 보려면 IBM® Hybrid Cloud Advisory Strategy를 참조하세요.
Industry 4.0이 AI 및 산업용 IoT를 통해 어떻게 운영을 혁신하고, 일반적인 문제를 극복하고, 비즈니스 성과를 끌어내는지 알아보세요.
하이브리드 클라우드 전환 여정 가속화 및 위험 제거
IBM Instana는 실시간 애플리케이션 성능 모니터링 및 AI 기반 인사이트를 제공하는 소프트웨어입니다. SaaS 또는 자체 호스팅으로 사용할 수 있습니다.
IBM은 데이터와 AI를 사용해 SAP의 엔터프라이즈급 CX 솔루션을 활성화하여 세계적 수준의 고객 경험을 창출합니다.