전략적 포트폴리오 관리란 무엇인가요?

IT 및 기업 포트폴리오 관리를 통해 조직 전반의 모든 기술 관련 자산과 이니셔티브에 대한 종합적인 관점을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 기업은 전체 IT 포트폴리오를 구성하여 민첩성을 높이고, 포트폴리오 수정을 간소화하고, 포트폴리오 영향을 최적화할 수 있습니다.

또한 중앙 집중식 포트폴리오를 통해 프로젝트 관리자는 포괄적인 영향 분석을 수행하여 자산 시너지를 개선하고 계획 오류를 최소화할 수 있습니다.

IT 및 엔터프라이즈 포트폴리오 관리는 기업의 IT 환경에 대한 포괄적인 이해를 제공하므로 기업은 리소스 할당, 프로젝트 우선순위 지정 및 전반적인 IT 전략에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 또한 팀과 비즈니스 리더는 IT 리소스를 더 잘 감독하고 유지 관리하여 지속적인 혁신과 비즈니스 목표와의 연계를 보장할 수 있습니다.