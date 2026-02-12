배포 단계에서는 테스트되고 패키징된 코드가 대상 환경(스테이징 또는 운영 환경)에 자동으로 전달됩니다. 구성 관리 및 코드형 인프라(IaC) 툴은 구성 파일과 고수준 선언형 코딩 언어를 사용하여 소프트웨어 릴리스를 위한 인프라 프로비저닝과 오케스트레이션을 자동화함으로써 DevOps 팀이 소프트웨어를 안정적이고 반복 가능한 방식으로 제공할 수 있도록 지원합니다.

배포는 일반적으로 지속적 전달(CD)과 컨테이너화 플랫폼(예: Kubernetes)에 의해 이루어지며, 이러한 플랫폼은 빌드 산출물 가져오기, 컨테이너 및 바이너리 업데이트, 최종 테스트 실행 및 트래픽을 새 버전으로 전환하는 등 소프트웨어 배포 프로세스를 오케스트레이션합니다.

DevOps 팀은 새로운 버전을 점진적으로 도입하고 필요 시 신속하게 롤백할 수 있도록 다양한 배포 전략을 활용합니다.

예를 들어 블루-그린 배포에서는 애플리케이션이 두 개의 병렬 운영 환경에 배포되며 각 환경은 서로 다른 릴리스를 실행합니다. “블루” 환경은 실제 애플리케이션을 실행하고 “그린” 환경은 새로운 애플리케이션 버전에 대한 테스트와 검증을 수행합니다. 새로운 버전이 검증을 통과하면 그린 환경이 운영 환경으로 전환되고 블루 환경은 유휴 상태로 유지되지만 롤백을 위해 사용할 수 있습니다.

카나리아 배포에서는 애플리케이션을 전체 사용자에게 배포하기 전에 일부 사용자 그룹(“카나리아”)에게 먼저 배포하여 실제 환경에서 모니터링과 테스트를 수행합니다.

광산에서 카나리아가 유독 가스를 경고하는 데 사용된 것처럼, 카나리아 배포는 모든 사용자에게 영향을 미칠 수 있는 대규모 성능 문제 없이 애플리케이션 결함을 개발 팀에 알려줍니다. 애플리케이션이 카나리아 그룹에서 정상적으로 작동하면 개발자는 점진적으로 더 큰 사용자 그룹으로 배포를 확장하여 결국 전체 사용자에게 제공됩니다.