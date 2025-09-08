2024年のBoston Consulting Groupの調査によると、ビジネスの成果が不明確であることがITプロジェクトの遅延の43％を占め、非現実的なスケジュールが42％を占めています。全体として、経営幹部のほぼ半数は、新しいITプロジェクトの少なくとも30％が予算またはスケジュールの期待に達していないと述べています。

1つの理由として、企業がプロジェクトの範囲やコストを十分に検討せずに新規プロジェクトを開始してしまう場合があります。企業は年間予算の平均5.5％を技術投資に割り当てているため、IT運用の中止による財務的影響はすぐに累積し、企業の財務健全性に悪影響を及ぼす可能性があります。

IT戦略計画は、新しいITプロジェクトが長期的な成功を達成するかどうかを決定する最大の要素の1つです。効果的な戦略計画は、企業の最優先事項を実行可能な取り組みにまとめ上げ、新しいプロジェクトがそれらの取り組みにどのように有意義に貢献できるかを事前に評価できます。

予算を考慮することはさておき、戦略的計画策定プロセスは、利害関係者がビジネス目標を共有して団結するのにも役立ちます。チームが進捗状況を追跡するための明確な期待値、スケジュール、ベンチマークを示すことで、説明責任を向上させることができます。効果的なIT戦略計画では、サイバーセキュリティー、ITインフラストラクチャー、リソース割り当て、リスク管理などのトピックも考慮されます。

たとえば、企業は次のことを決定するかもしれません。

サイバーセキュリティーの脅威の増加に対応するために、強力な暗号化ツールに投資する

計画段階でこれらの決定が行われると、組織はその有用性と拡張性について議論し、その影響を測定するためのフレームワークを作成する機会が得られます。

IT戦略の計画立案は、経営幹部、ITチーム、事業単位リーダー、ベンダー、顧客など、多数の利害関係者が関与する継続的なプロセスです。企業は、より範囲の狭い四半期または月次のレビューと並行して、戦略計画セッションを年に1回、または数年に1回実施する場合があります。

ただし、企業は、市場の変化や性能ベンチマーク、その他の考慮事項に応じて、いつでもIT計画を再評価できます。計画プロセスの開始から終了まで、期間は通常3～6か月ですが、組織によって異なります。

最高情報責任者（CIO）や最高技術責任者（CTO）が戦略計画プロセスの指揮を執ることはよくあります。そして、プロジェクト・マネージャーは、計画の戦略目標を実行し、チームの進捗状況を報告する責任を負います。