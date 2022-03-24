企業のトランスフォーメーションを成功させるには、スポンサーシップを明言し、明確で透明性の高いビジョンに対する継続的な取り組みを示す上級管理職を通じて成熟した、しっかりと基盤が置かれたストラテジーにかかっています。ストラテジーは、組織（トップダウンおよび全体）が信頼し、実行に自信を持ち、背後に結集するものでなければなりません。価値の実現は、ストラテジーを作成するために、戦略的変革の特徴と、その変化が運用目標や変革の目標にどのように影響するかを理解するうえで役立ちます。
最も単純な観点から言えば、価値実現とは、経営幹部レベルのビジネス目標に対するプロジェクトと人材の直接的な影響を測定する能力のことです。企業や利害関係者が企業イニシアチブから受け取る価値を追跡することで、そのイニシアチブが顧客、オペレーション、そして最終的には株主に与える実際のビジネス上の影響を追跡するための具体的な方法が提供されます。ビジネス成果と整合させることで、洞察と証拠を用いてポートフォリオのトランスフォーメーションを加速し、リスク調整済みのROIを明確に確立することで、企業のハイブリッドクラウドへの取り組みが加速します。
真の変化には、長期的な変化を確実にするための特定のリーダーシップ行動、コーチング、アーリーアダプターが必要です。チームと組織は、可能な限り効果を高めるために、柔軟性を持ち、変化をいとわず変化を乗り越えなければなりません。古い作業方法への回帰を防ぐため、すべての中核となるプロセスと機能を検証しながら、成功のための明確な指標を確立する必要があります。これには、現在の目標を理解すること、強固なベースラインを確立すること、明確な価値観と指針となる原則を定義することが含まれます。価値実現は、定量化可能な価値を可能にし、トランスフォーメーションの旅における進捗状況の証拠を提供します。
価値実現の旅には「北極星」が必要であり、目標と主要な成果（OKR）のアプローチは、それを見つけるための市場主導の方法です。OKRアプローチは、組織のパフォーマンスの向上と組織全体の変化の推進に役立つ目標設定方法を提供します。これらの目標は、ストラテジーに沿ったものであり、そのストラテジーから得られる成果として期待される主要な成果にマッピングされています。主要な成果は、一連のKPIまたはさまざまなイニシアチブによる具体的な成果を通じて策定されます。KPI は結果にまとめられ、最終的なビジネス目標が直接表示されます。
実際の KPI またはメトリクスを組織の目標に合わせると、総所有コスト (TCO) が 40% 削減され、市場投入までの時間が 25% 長くなるなど、大幅な改善がもたらされることがわかっています。企業は、クラウド・センター・オブ・エクセレンス（CCoE）から生まれた標準化されたアプローチを使用して、価値実現の分散型アジャイル展開を可能にします。組織の俊敏性が成熟するにつれて、CCoEの焦点は、アプローチの標準化、価値の測定、変化の加速へと移行することがよくあります。価値実現オフィス（VRO）を立ち上げると、リーダーシップのベスト・プラクティスを定義しやすくなります。
当初、VROは現在の並行アジャイル・プラクティスを評価し、それらのプラクティスを企業全体でどのように論理的に標準化できるかを判断することに重点を置きます。規模を見据えた標準化された設計により、VROはチームをエンタープライズ設計に合わせて調整し、新しいチームへの拡張を試験的に導入します。成熟したアジャイル・チームやパイロット領域から収集したデータからの学習を使用して、VROは設計を展開しながらスケーリング・モデルの改良と反復を続けます。
価値実現オフィスを立ち上げたクライアントは、次のようなメリットを享受しています。
企業がビジネス目標とテクノロジー目標の整合性を達成するには、企業の戦略とテクノロジー目標によってもたらされる価値を明確に定義し、伝えることが重要です。VRO は、定義された目標の監視、調整、調整のプロセスを通じて、ビジネス テンプへの継続的な調整を検証し、確実に行います。戦略目標に関連付けられた成果を定量化するための全体的なフレームワークと主要なメトリクスを提供することで、透明性、説明責任、エンゲージメントが向上します。
クラウド・トランスフォーメーションの取り組みでは、一般的なKPIに市場投入までのスピードの向上、顧客体験、IT開発者の生産性と従業員の満足度の向上、IT人件費の削減が反映されます。これらは、ステークホルダーの消費に関する信頼できる唯一の情報源を提供し、企業全体の価値を推進します。企業全体のダッシュボードを通じて視覚化された結果を展開することは、透明性と目標に向けて継続的に調整する能力の鍵となります。これらのダッシュボードを作成するには、組織全体の主要な目的メトリクスにマッピングされた、適切に設計されたビジネス成果の適切なマトリックスが必要です。
テクノロジーやツールを通じて権限を与えられたプロセスや担当者の説明責任を備えた価値実現の要素を適合させることが、ガバナンスの役割です。ガバナンスとはプロジェクト管理オフィス（PMO）ではなく、選択を行うことです。効果的なガバナンスとは、ボトムアップによる意思決定を意味します。チームが時間とともに進化する選択を行えるよう権限を委譲し、チームの障害を積極的に取り除くリーダーを見つけることが重要です。中間管理職は、人間中心で感情的に知性があり、誠実な職場へと移行することで変革を加速させます。
OKRとKPIを追跡するアジャイルなガバナンス・メカニズムと、リーダーシップとの継続的な連携を組み合わせることで、目標に沿った迅速な方向転換と介入が可能になります。このアプローチにより、チームには十分な余裕が得られ、気が散りなく、それに応じて目標に優先順位を付けるために必要な時間を明確にできます。安定したオペレーションは基本ですが、インシデントや停止、遅延によってコスト削減が達成されます。
価値実現には、企業全体のビジネス目標を測定し、推進するための新しい考え方が必要です。価値実現ソリューションを成功させるには、部門横断的かつ協調的で、障壁を打ち破り、さまざまな利害関係者を巻き込む必要があります。チームレベルのプログラマーからトップレベルの経営幹部まで、価値実現には実践的な行動と戦略的なリーダーシップの両方が必要です。
価値実現オフィスは、チームの連携を主導する機会を提供します。それは企業のDNAの一部となり、あらゆる選択と行動が「私たちの組織はこの行動やイニシアチブを企業全体の戦略目標に結び付けることができるか」という問いを中心に形成されます。
IBM Consulting Hybrid Cloud Advisory Practiceは、業界をリードする資産とアクセラレーターを備えたクライアントの実証済みの戦略を活用して、クラウド導入のシームレスかつ継続的な調整を実現します。IBMの価値実現サービスの詳細については、IBMハイブリッド・クラウド・アドバイザリー・ストラテジーをご覧ください。
