企業がビジネス目標とテクノロジー目標の整合性を達成するには、企業の戦略とテクノロジー目標によってもたらされる価値を明確に定義し、伝えることが重要です。VRO は、定義された目標の監視、調整、調整のプロセスを通じて、ビジネス テンプへの継続的な調整を検証し、確実に行います。戦略目標に関連付けられた成果を定量化するための全体的なフレームワークと主要なメトリクスを提供することで、透明性、説明責任、エンゲージメントが向上します。

クラウド・トランスフォーメーションの取り組みでは、一般的なKPIに市場投入までのスピードの向上、顧客体験、IT開発者の生産性と従業員の満足度の向上、IT人件費の削減が反映されます。これらは、ステークホルダーの消費に関する信頼できる唯一の情報源を提供し、企業全体の価値を推進します。企業全体のダッシュボードを通じて視覚化された結果を展開することは、透明性と目標に向けて継続的に調整する能力の鍵となります。これらのダッシュボードを作成するには、組織全体の主要な目的メトリクスにマッピングされた、適切に設計されたビジネス成果の適切なマトリックスが必要です。

テクノロジーやツールを通じて権限を与えられたプロセスや担当者の説明責任を備えた価値実現の要素を適合させることが、ガバナンスの役割です。ガバナンスとはプロジェクト管理オフィス（PMO）ではなく、選択を行うことです。効果的なガバナンスとは、ボトムアップによる意思決定を意味します。チームが時間とともに進化する選択を行えるよう権限を委譲し、チームの障害を積極的に取り除くリーダーを見つけることが重要です。中間管理職は、人間中心で感情的に知性があり、誠実な職場へと移行することで変革を加速させます。

OKRとKPIを追跡するアジャイルなガバナンス・メカニズムと、リーダーシップとの継続的な連携を組み合わせることで、目標に沿った迅速な方向転換と介入が可能になります。このアプローチにより、チームには十分な余裕が得られ、気が散りなく、それに応じて目標に優先順位を付けるために必要な時間を明確にできます。安定したオペレーションは基本ですが、インシデントや停止、遅延によってコスト削減が達成されます。