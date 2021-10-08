IVR（音声自動応答）とは、発信者がライブ・エージェントと話さなくても、音声またはメニュー入力を使用して情報をやり取りできる自動電話システムです。IVRは、デュアル・トーン・マルチ多周波数（DTMF）インターフェースを備えた、事前録音された音声またはテキスト読み上げテクノロジーを使用しています。
IVRシステムが、発信者が求めている情報を検索できない場合、プログラムされたメニュー・オプションがコール・ルーティングを支援し、発信者を適切な担当者に送ることができます。IVRソフトウェアにより、コンピューターと電話技術を統合してコール・フローを改善し、待ち時間を短縮し、全体的な顧客満足度の向上につなげることができます。
IVRテクノロジーの中で最も有名かつ成功した例として、1990年代のMoviefone（ムービーフォン）があります。当時は、今ほどインターネットへのアクセスが整備されていなかったので、映画を鑑賞したい人は電話で郵便番号を伝え、近くの映画館のリストと上映されている映画、上映時間の情報を入手していました。これはずいぶん過去の製品ではありますが、その基盤となるテクノロジーは、主にコールセンターでまだ活用されており、カスタマー・サポートを提供し、カスタマー・サービス担当者の労力の削減に貢献しています。
IVRソフトウェアは現在も進化し続けています。自然言語処理技術の発達により、発信者が電話でコンピューターと対話できる範囲が広がってきています。プッシュホン・システムの代わりに、より高度なIVRソフトウェアを使用することで、発信者は自分が何を必要としているかを口頭で伝えることができるようになりました。IVRシステムは、音声認識により、顧客の問い合わせをリアルタイムで理解し、応対することができます。
IVRシステムを活用することで、顧客がカスタマー・サポートを介さず、必要な情報にアクセスできるセルフサービス・オプションを提供することで、顧客体験の向上を図れます。またこれにより、コールセンターの電話量が減り、待ち時間の短縮や運用コストの削減にもつながります。
IVRは、公衆交換電話網（PSTN）とVoice over IP（VoIP）ネットワークの両方で利用可能です。通常、IVR電話システムは、次の３つのコンポーネントで構成されています。
ここから、通常は3種類のIVRシステムのうちの1つが構築されます。
IVR技術は、大企業から中小企業まで、競争上の優位性をもたらし、自動化の取り組みを推進します。主なメリットは次の通りです。
IVRの導入は企業にとって大きなメリットがありますが、IVR技術には最適化を必要とする制限がまだ存在しているため、組織は少なくとも最もよく使用されるオプション（平均保持時間と成功率）の指標をモニターする必要があるでしょう。例えば以下のようなものがあります。
このように、IVRシステムが適切に導入されないなら、通話放棄率が高くなり、顧客の感情の悪化につながります。そして顧客サービスの満足度が低くなると、否定的なレビューやソーシャル・メディアでの不満が高まり、ブランドに損害を与える可能性があるため、企業はIVRコールセンター・ソリューションの導入について、慎重に検討する必要があるでしょう。
IVRソリューションは、さまざまな業界で利用されています。これらのユースケースについて詳しく見ていきましょう。
金融機関：IVR は、口座残高やローン申請状況などの口座照会や取引、アクティベーション、投資ポートフォリオの変更など、さまざまな銀行および金融業務に活用されています。
カスタマー・サービス：カスタマー・サービスのコールセンターは、複数の業界で使われています。組織は、自動化されたメニューと事前録音した音声を使用して、顧客の問い合わせや苦情に対処するための大量の着信を処理できるようにセンターを構成できます。一部のIVRソリューションには、回線が混み合い顧客が待たされる場合、担当者が対応可能になった時点で発信コールを行うコールバック機能が備わっています。
教育機関：ある研究1によれば、 教育機関はIVRを導入することで、親が子供の成績や出席状況を簡単に把握できるよう支援できることが示されています。保護者はシステムに登録し、ユーザー名とパスワードを入力すること、今後の通話で重要な情報にアクセスできます。
政府機関：有権者は、重要な情報を得たり、各種手続きのために政府機関へ電話をかけることがあります。投票所や投票時間の案内、ライセンスや許可、税金や失業保険の確認など、多くの業務をIVRで自動化することが可能です。さらにリクエストを適切な部門に転送して、直接相談することもできます。
医療機関：IVRは、治療前のアンケート、患者の満足度調査、検査や予約の調整、退院後のフォローアップ、検査結果、患者の経過観察など、医療分野において多くの実用的な用途があります。ある研究2では、服薬スケジュールを守るよう患者に注意を促すことだけでも、全体的な患者の満足度を高めることができることが強調されています。
ホスピタリティーと旅行業界：航空会社、ホテル、鉄道、レンタカー会社においては、予約やキャンセルを含むカスタマー・サービスへの問い合わせを迅速化することで、サービスの向上が期待できます。問い合わせの理由（予約、プランの変更、遅延）を迅速に特定し、顧客を適切な部門に繋ぎます。
小売とeコマース：顧客は、配送状況や返品状況を迅速かつ簡単に確認できるようになりました。小売向けのセルフサービスまたはライブ・チャットでは、多くの顧客の質問に答えることができ、問い合わせをライブ・エージェントに転送して直接話すこともできます。
IBM watsonx Assistantは、あらゆるアプリケーション、デバイス、チャネルにわたって、顧客に迅速で一貫性のある的確な回答を提供します。
watsonx Assistantは、ハッカーや顧客データの不正使用から保護し、ピーク時のバーチャル・アシスタントをサポートするために必要なチャットボットのセキュリティーと拡張性を、大規模で複雑、かつデータの影響を受けやすい組織に提供します。
IBM® Cloud Pak for Dataは、あらゆるクラウド上で、すべてのデータを人工知能（AI）と分析に利用できるようにするデータ・ファブリックを提供する、オープンで拡張可能なデータ・プラットフォームです。
IBM watsonx Assistantは、企業がAIチャットボットを使用して、より優れた顧客体験を提供できるよう支援します。AIチャットボットは、ビジネスの言語を理解し、既存のカスタマー・ケア・システムに接続し、エンタープライズ・セキュリティーと拡張性でどこにでも展開できます。watsonx Assistant は、反復作業を自動化し、機械学習を使用して、カスタマー・サポートの問題を迅速かつ効率的に解決します。