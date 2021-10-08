IVRソリューションは、さまざまな業界で利用されています。これらのユースケースについて詳しく見ていきましょう。

金融機関：IVR は、口座残高やローン申請状況などの口座照会や取引、アクティベーション、投資ポートフォリオの変更など、さまざまな銀行および金融業務に活用されています。

カスタマー・サービス：カスタマー・サービスのコールセンターは、複数の業界で使われています。組織は、自動化されたメニューと事前録音した音声を使用して、顧客の問い合わせや苦情に対処するための大量の着信を処理できるようにセンターを構成できます。一部のIVRソリューションには、回線が混み合い顧客が待たされる場合、担当者が対応可能になった時点で発信コールを行うコールバック機能が備わっています。



教育機関：ある研究1によれば、 教育機関はIVRを導入することで、親が子供の成績や出席状況を簡単に把握できるよう支援できることが示されています。保護者はシステムに登録し、ユーザー名とパスワードを入力すること、今後の通話で重要な情報にアクセスできます。



政府機関：有権者は、重要な情報を得たり、各種手続きのために政府機関へ電話をかけることがあります。投票所や投票時間の案内、ライセンスや許可、税金や失業保険の確認など、多くの業務をIVRで自動化することが可能です。さらにリクエストを適切な部門に転送して、直接相談することもできます。



医療機関：IVRは、治療前のアンケート、患者の満足度調査、検査や予約の調整、退院後のフォローアップ、検査結果、患者の経過観察など、医療分野において多くの実用的な用途があります。ある研究2では、服薬スケジュールを守るよう患者に注意を促すことだけでも、全体的な患者の満足度を高めることができることが強調されています。

ホスピタリティーと旅行業界：航空会社、ホテル、鉄道、レンタカー会社においては、予約やキャンセルを含むカスタマー・サービスへの問い合わせを迅速化することで、サービスの向上が期待できます。問い合わせの理由（予約、プランの変更、遅延）を迅速に特定し、顧客を適切な部門に繋ぎます。

小売とeコマース：顧客は、配送状況や返品状況を迅速かつ簡単に確認できるようになりました。小売向けのセルフサービスまたはライブ・チャットでは、多くの顧客の質問に答えることができ、問い合わせをライブ・エージェントに転送して直接話すこともできます。