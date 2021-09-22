カスタマー・ケアとは

かつて、コールセンターは、製品やサービスに関するヘルプを求めるお客様にとって最も頼りになる選択肢でしたが、今日のお客様は、自分にとって最も便利なチャネルでの優れたカスタマー・サービスを求めています。オムニチャネル・カスタマー・サービス戦略では、お客様がブランドと接するさまざまなタッチポイントを考慮します。McKinsey（ibm.com外部へのリンク）によると、B2Bビジネスの幹部のうち94％が、オムニチャネル販売戦略は、パンデミック以前のモデルと比較して、より効果的であるか同程度の効果があると回答しています。この人気の一因は、利便性に加えて、Z世代がポジティブな顧客体験をすることに熱中していることにあります。

オムニチャネル・カスタマー・ケアのタッチポイント

コールセンター/カスタマー・サービス・デスク：この方法では、お客様からの質問や苦情に対応できるよう訓練されたカスタマー・サポートの担当者と直接対話することができます。この対話に至るまでのカスタマー・ケアの質は、各ケースの解決にかかる時間に大きく影響し、ひいては顧客満足度スコア（CSAT）にも影響します。

オンサイト・サービス：多くの場合、行動は言葉よりも雄弁です。企業がお客様のニーズに対してサポートを提供するスピードは、優れたカスタマー・サービスを実証するのに役立ちます。オンサイトでのカスタマー・ケアが必要なビジネス・モデルには、カスタマー・サービスの担当者がお客様に直接対応するための効率的で積極的なプロセスが不可欠であることに変わりはありません。

ライブチャット：電話でカスタマー・サポート担当者を拘束する代わりに、ライブチャットは、従業員が一度に複数のチャットに対応できるため、顧客の質問に答える際に効率的です。また、電話でのコミュニケーションではなく、テキスト・メッセージやインスタント・メッセージを好むお客様にとって代わりの選択肢となります。

セルフサービス/Webページ：FAQ、チャットボット、リソース豊富なWebサイトは、モバイル・デバイスから簡単にアクセスでき、24時間365日利用可能なセルフサービス・ツールです。お客様はいつでもすぐに質問することができます。セルフサービスのオプションでは、お客様のニーズに直接対応することができます。例えば、コールセンターにお客様から繰り返し寄せられる質問がある場合、FAQやチャットボットを通じてその回答をWebサイトに追加することを検討できます。

ソーシャル・メディア/ユーザー・フォーラム：ブランドは、お客様がいる場所に進出する必要があります。クチコミ・マーケティングやコミュニケーションがソーシャル・メディアに取り入れられており、インフルエンサーの時代では、ブランドを含め、より多くの人が会話に加わるようになりました。ソーシャル・メディアは公共の手段となっています。ブランドにとっては、お客様のニーズに直接対応できるため、トラブルシューティングの手段になります。また、ソーシャル・メディアは実質的に人と人をつなぎ、企業とお客様をつなぐのに役立ちます。