Kubernetes Ingressコントローラーとは？

Ingressコントローラーの動作を理解するには、まずKubernetes Ingressを理解することが重要です。Ingressは、外部トラフィックをクラスター内のServiceに振り向けるルーティング・ルールを定義するAPIリソース（Ingressオブジェクト）です。

Kubernetes Ingressは、クラウドネイティブでコンテナ化されたアプリケーション環境に流入するネットワーク・トラフィック全般を指す一般用語としての「ingress」とは区別されます。Kubernetesにおいては、Ingressは、受信トラフィックを各Serviceへどのようにルーティングするかを管理するルールと設定一式を指します。これに対し、一般的な意味でのingressは、システムに入ってくるすべてのトラフィックを意味します（システムから外へ出るトラフィックを指すegressの反対語）。

KubernetesにおけるIngressとEgressについて詳しくは、こちらをご覧ください。

Kubernetes Ingressは、Kubernetesクラスター内のサービスへの外部アクセスを管理する宣言型アプローチを提供します。Ingressは、個々のサービス（NodePort、LoadBalancerサービスなど）をインターネットに直接公開する代わりに、複数の基準に基づいてリクエストをスマートにルーティングする、制御されたアクセス層を作成します。この機能により、通常はKubernetesクラスター内でClusterIPを使用して公開されるサービスへの外部トラフィックを、効率的に管理できます。

Kubernetes Ingressは、相補的な2つのコンポーネントを通じて機能します。