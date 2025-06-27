Kubernetesは、クラスター外部にサービスを公開するためのいくつかの組み込みの方法を提供します。Ingressリソースは特定のサービスタイプと連携して動作しますが、特にWebベースのトラフィックに対して、より柔軟で集中管理されたアプローチを提供します。

ここでは、最も一般的なサービスタイプをいくつか紹介します：

ClusterIPは、サービスをクラスター内でのみ公開します。これは、内部のサービス間通信には便利ですが、外部からアクセスすることはできません。

NodePortは、クラスター内のすべてのノードで特定のポートを開放し、サービスを外部に公開します。シンプルではありますが柔軟性に欠け、ノードレベルのインフラストラクチャーを直接公開するため、運用上およびセキュリティー上の課題が生じます。

LoadBalancerは、各サービスに対するクラウドプロバイダー管理のロード・バランサーです。外部アクセスには適していますが、各新しいサービスに個別のロード・バランサーが必要になるため効率的にスケールできず、複雑さとコストが増加します。

Gateway APIはAPIゲートウェイとして機能し、従来のIngressリソースを超えて、より高度で柔軟かつ拡張可能なトラフィックルーティングおよびポリシー管理を提供します。

これに対して、Ingressリソースは、ドメイン名やパスに基づくスマートなルーティングルールを使用することで、複数のサービスを単一の外部IPアドレスからアクセス可能にします。HTTP(S)の処理とトラフィック制御を集中化するため、本番ワークロードに適した選択肢となります。