このアプローチは多くの場合、従業員数や生み出される収益に基づいて、事前に事業単位（マーケティング、人事、カスタマー・サービス、財務、R&Dなど）に一定の割合のリソースを配分する単純な配分モデルとは異なります。

ショーバック戦略として知られる3番目のアプローチは、チャージバックと単純な拡散の間の妥協策と考えることができます。事業単位全体にわたるIT支出を追跡し、発生した費用を請求することなく、包括的な使用状況レポートを各部門に送信します。この戦略は、コストの回復を妨げることなく、部門がリソースの使用量に責任を負わせることを目的としています。

組織がチャージバック・モデルを導入する理由はいくつかありますが、たとえば、会社全体で効率的なインフラストラクチャーの支出とコストの最適化の文化を育むことが挙げられます。各部門は自らのエネルギー・コストとITコストに直接責任を負っているため、各部門は戦略的な使用方法を決定し、無駄な作業を減らすことに意欲的です。チャージバックは会社全体の公平感にも貢献し、個々のチームが独自の条件でリソースを配分できるようになります。

チャージバック管理は、IT部門と財務部門が共同で追跡、請求、施行を行う組織のリスク管理プログラムに該当する場合があります。多くの場合、最高情報責任者（CIO）が戦略の監督を担当します。

チャージバック手法は、企業のより広範なFinOps（またはクラウドFinOps）およびテクノロジー・ビジネス管理（TBM）戦略に組み込まれることがよくあります。FinOpsは、ハイブリッドクラウド環境とマルチクラウド環境全体にわたるクラウドとインフラストラクチャーへの投資からビジネス価値を最大化するために、IT、財務、ビジネス・チーム間の部門横断的な協働を重視します。

チャージバックは、説明責任（チームが使用量とコストを所有）、最適化（可視性により、よりスマートな意思決定が可能）、ガバナンス（ポリシーにより責任ある消費をガイド）を促進することで、主要なFinOpsの原則をサポートします。これらのモデルは、組織が事後対応型のコスト管理から事前対応型の財務運営に移行するのを支援します。これは、Gartnerによると、IT支出が2025年には2024年から9.3%増加して5.74兆米ドルに達すると予想されており、ますます重要なステップとなっています。

しかし、チャージバック戦略はすべての企業に適しているわけではありません。複数の部門にわたるリソース消費を詳細に追跡する必要があり、その多くはさまざまなサービスや手法を利用しているため、運用がより複雑になります。チャージバック戦略は、ITチームと事業単位間に敵対的な問題を生み出す可能性もあり、I自らがほとんど制御できないリソース使用によって不当に負担を強いられていると感じるかもしれないからです。また、予測、つまり現在のデータと傾向に基づいて将来の出来事を予想するプロセスなど、財務上の責任も各部門に課せられます。