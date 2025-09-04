均一な配分

支出を使用する事業体の数をその支出のコストで割る単純な除算です。ある組織がサーバーに使う予算が10万米ドルで、100台のサーバーがある場合、各サーバーには1,000米ドルが割り当てられます。

手動で割り当てられたパーセンテージ

MAPは、よりアドホックな戦略として、支出の特定の分野で経験のある人材を割り当て、総コストの何パーセントが各部門に投入されるかを決定します。IT部門が合計20万米ドルを3人の従業員に分配する場合、手作業で割り振られたパーセンテージは、マネージャーに10万米ドル、2人の若手従業員に5万米ドルずつになるかもしれません。

手動による重み付け

この方法は、手動で割り当てたパーセンテージの少し複雑なバージョンです。マネージャーやチームは、パーセンテージの代わりに、個々の受け取り手に重み付けされた優先順位を割り当てます。たとえば、従業員への20万米ドルの支出は、次のように分割できます。

マネージャー（重み5）：20万米ドル×0.5＝10万米ドル

従業員1（重み3）：20万米ドル×0.3＝6万米ドル

従業員2（重み2）：20万米ドル x 0.2 = 4万米ドル

消費量ベース

このシステムでは、運用の実際のコストが監視され、その消費に基づいて財務が割り当てられます。たとえば、ニューヨーク市とペンシルベニア州スクラントンでは、家賃が同等に重み付けされているかもしれませんが、実際には、前者は後者よりも総支出の割合がはるかに高くなります。経費を監視した後、消費量ベースの割り当てにより、従業員の実際のニーズに合わせてそれらの割合を変更できます。

多次元

この方法ではかなり複雑さが増しますが、理解を深めることができます。多次元システムでは、個々の支出は複数の側面を持つとして認識されます。たとえば、ある企業がクラウド・ストレージ・ソリューションに支出を割り当てると想像してください。多次元割り当てには、「従業員1人あたりに必要なストレージ」だけでなく、ネットワーク・コスト、ストレージへのアクセス回数、そのアクセスのコスト、またはサービスの利用にかかる時間も含まれます。個々の側面は手動で重み付けできます。