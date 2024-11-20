キャパシティー管理とは

キャパシティー管理は、リソース管理と混同されることがよくあります。これは通常、主に2つの理由で発生します。まず、どちらの用語も同じ種類のものを表しているように聞こえますが、実際はそうでありません。第2に、どちらの用語も、企業の歴史の早い段階、つまり初期の概念計画段階で発生すべき活動を表しています。

しかし、キャパシティー管理とリソース管理は同じ意味のフレーズではありません。これらは連続した用語であり、順序を維持することが重要です。計画段階では、キャパシティー管理は重要な計画作業であり、通常、他のほとんどの検討事項よりも優先される必要があるため、計画段階でのキャパシティー管理は非常に重要です。