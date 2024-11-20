キャパシティー管理とは

キャパシティー管理とは

キャパシティ管理には、組織が十分なリソースを維持し、最高の運用効率で現在および将来のデータ需要を満たすために必要なツール、プロセス、およびストラテジーが含まれます。キャパシティー管理は、コストを削減し、生産性を最適化し、キャパシティーの制約を排除することを目的としています。

キャパシティー管理は、リソース管理と混同されることがよくあります。これは通常、主に2つの理由で発生します。まず、どちらの用語も同じ種類のものを表しているように聞こえますが、実際はそうでありません。第2に、どちらの用語も、企業の歴史の早い段階、つまり初期の概念計画段階で発生すべき活動を表しています。

しかし、キャパシティー管理とリソース管理は同じ意味のフレーズではありません。これらは連続した用語であり、順序を維持することが重要です。計画段階では、キャパシティー管理は重要な計画作業であり、通常、他のほとんどの検討事項よりも優先される必要があるため、計画段階でのキャパシティー管理は非常に重要です。

キャパシティー管理とリソース管理の比較

この2つの違いには次のようなものがあります。

  • キャパシティー管理とは、計画された企業が計画通りに通常のビジネス機能を遂行できるかどうかを見極める、最終的な判断です。
  • リソース管理は、利用可能なリソースがどのように調整されるか、およびプロジェクトがいつどのように完了するかを管理するさまざまな詳細を確立するのに役立つ一連の手順とプロセスです。

キャパシティー管理は、リソース計画とプロジェクト計画の側面にも言及しますが、その結論は、計画された企業が予測されるワークロードの割り当てを処理し、ビジネス要件を実行できるかどうか、という1つの推進メトリクスに集約されます。

しかし、これはキャパシティー管理の一部にすぎません。残りの部分では、将来の需要を予測し、その時間が発生して将来のニーズが現在の需要になる前に、システムがそのような増加にどのように対応するかを予測するという形で、ある程度の予測が必要になります。

キャパシティー管理の複数の意味

先に進む前に、混乱を避けるために、「キャパシティー管理」という用語のさまざまな意味を明確にしておくことは理にかなっています。実際には、言葉には3つの「倍率」があり、それぞれが特定の規模感に関連しています。

  • 会社の視点：これはビジネスのオペレーション全体の「マクロ」な視点です。これにはさまざまなクライアント・プロジェクトが含まれており、それらはすべて、独自のプロジェクト管理パラメータ、ニーズ、およびタイムラインによって推進されています。
  • 運用上の視点：運用効率という意味では、キャパシティー管理とはリソースの計画を意味し、リソースの可用性とリソース容量という不変の法則に基づいて人員、資材、機械をどのように管理しているかを意味します。
  • ITの視点：これはビジネスの「ミクロ」な視点である。ここでは、キャパシティー管理が「内部で」実行され、ITリソースを監視し、それらをITサービスおよびITインフラストラクチャーと調整してデータ量を効果的に測定する方法が示されます。

この論点について、私たちは3つの規模すべてを同時に考慮しています。それがビジネスが機能する仕組みだからです。通常、すべてのことが一度に起こり、多くの場合、複数の視点を同時に持ち続ける必要があります。

キャパシティー管理プロセス

キャパシティー管理とは、単にストレージ容量の制限を監視し、資産に十分な容量を確保することだけではありません。容量の問題に効果的に対処するには、予測技術を実装し、データと人工知能（AI）を使用して過去のプロジェクトを調査し、新しいプロジェクトを計画する必要があります。キャパシティー管理プロセスに含まれる主要な手順は次のとおりです。

  • 監視：リソースの可用性、リソースの現在の使用状況、過去の活用を追跡します。
  • 割り当て：リソースの可用性と差し迫ったビジネス・ニーズに応じて、ワークロードワークフローに優先順位を付け、リソースの割り当てを定義します。
  • 再調整：過去のプロジェクトの履歴データを再利用して、現在のプロジェクトと将来のプロジェクトのプロジェクト期待値を設定します。
  • 予測を立てる：将来のキャパシティーと今後のプロジェクトにおけるリソースの需要を見積もることは、キャパシティー管理プロセスの重要な一部です。
ビジネスにおけるキャパシティ管理ストラテジー

組織が異なれば、キャパシティー管理の問題に多様な方法やストラテジーで対処します。以下のストラテジーは、パフォーマンス管理の複数のレベルを反映しています。

ラグ戦略

ビジネス・キャパシティー管理を実践する方法はいくつかあります。手段の一つは、組織がより積極的なアプローチではなく、よりリラックスしたビジネス態勢に適応するラグ戦略を実施することです。ラグ戦略を採用する組織は、需要が十分に増加するまでキャパシティーの増加を待ちます。

この戦略では、同社は需要予測に関与しようとせず、代わりに需要の増加を示す堅実な数値を期待しています。このオプションは、確固たる顧客基盤を持つ企業によく選ばれますが、予算の制約がある場合があります。

リード・キャパシティー戦略

キャパシティー管理に対してより積極的かつ事前対応的なアプローチを追求したい組織は、リード・キャパシティー戦略を検討できます。ここでは、企業は将来の需要を見越して生産能力を増強します。

組織にとって明らかなメリットは、期待どおりに実現した場合に、将来の需要に応えるための準備がより強化されていることです。一般的に採用されるリード・キャパシティー戦略の例は、クリスマスのショッピング・シーズンを見越して生産を調整する玩具企業に見られます。こうした積極的なアプローチは通常、高度な需要予測に依存します。

平均的なキャパシティー戦略

ハイブリッド・タイプのアプローチとして、平均キャパシティー戦略は、先行型アプローチ（リード・キャパシティー戦略）と事後対応型アプローチ（ラグ戦略）の間の中間を取ることを目指します。したがって、平均キャパシティー戦略では、期待される平均需要を満たすキャパシティーを見つけることを目指します。

ある意味、これはリスクの高いストラテジーになる可能性がありますが、広い平均に基づいて、予想される需要レベルに合わせた生産能力を持つこのタイプの「バランスアクション」は、企業の平均見積もりが信頼できると判明すれば機能するはずです。組織の予測の質は特に重要です。

キャパシティー戦略のマッチング

マッチ・キャパシティー戦略は、実際にはリード・キャパシティー戦略の修正です。その主な違いは投資です。

リード・キャパシティー戦略において、同社は将来の需要を見越してより多くのキャパシティーに投資します。マッチ・キャパシティー戦略は、事前に多額の資金を投入しなくても、同じ目標のほとんどを達成できます。代わりに、同社は実際の現在の需要に関して入手したデータを細かく管理することを選択し、それらの結果に基づいて調整を行います。マッチ・キャパシティ戦略は、新興および進化する市場トレンドの監視と、結果として得られたデータに応じた迅速なアクションに大きく依存します。

キャパシティー管理のメリット

組織が効果的なキャパシティー管理戦略とソリューションに注目する理由は、少なくとも6つあります。

  • 従業員の燃え尽き症候群の減少：キャパシティー管理は、増員が必要な時期を企業に知らせることで、スタッフの燃え尽き症候群の抑止に役立ちます。
  • より優れたリソースの使用率と割り当て：キャパシティー管理が監視する2つの主要なメトリクスは、リソースの使用率リソースの割り当てです。これらを通じて、組織はパフォーマンスを微調整し、コスト削減を促進できます。
  • よりスムーズな在庫管理：キャパシティ管理によって提供される思慮深いサポートを通じてより効果的な在庫管理が可能になると、一般的なサプライチェーンの問題は通常解決できます。
  • 人事の包括的な把握：キャパシティー管理の原則を導入することで、企業はチーム・メンバーに期待される機能や限界など、企業のリソースに関する全体像を把握することができます。
  • 予算編成と意思決定の改善：目標は、可能な限り賢明な意思決定を行うことです。キャパシティー管理は、組織がデータに基づいた意思決定を行い、現実的な予算を作成できるようにすることでこれをサポートします。
  • 生産効率の向上：キャパシティー・プランニングとキャパシティー管理によって生産サイクルを事前に計画することで、効率性が全体的に向上します。

キャパシティー管理の課題

効果的なキャパシティー管理は、効率に悪影響を与える可能性のあるいくつかの根強い課題を克服する方法を見つけます。

  • ボトルネック：車が動けないほどのタイトな交通渋滞のように、ボトルネックとはキャパシティーが徐々に減少し、需要を維持できなくなる障害点のことです。その結果、処理の遅延と機能の中断が生じます。考えられる多くの原因は、ボトルネックの根本にある可能性があり、そのほとんどは何らかの同期の問題が関係しています。たとえば、ワークロードが適切に処理できるよりも速いペースで投入されたり、プロセスの一部が予定より早く実行され、キャパシティー・プランニング時に決定された範囲を超えていたりする場合などです。ボトルネックの検知は、キャパシティー使用率の低いリソースをチェックすることによって実現されます。
  • 供給不足：システムの稼働能力が需要に追いつかない場合、供給不足が発生します。不足はさまざまな理由で発生します。おそらくその中でも最も重要なのは、単純にシステムが需要を満たすのに十分な能力がないということかもしれません。あるいは、状況をさらに悪化させる労働力不足か、通常使用されるマシンに機械的またはコンピューティング上の問題がある可能性もあります。同様に、原材料の不足や品質の変動の存在が原因で、不足を引き起こす可能性があります。これが、企業がキャパシティー管理計画を作成し、リアルタイム・データを予測業務に組み込むことに労力を費やしている理由です。

キャパシティー管理ツール

次のようないくつかのキャパシティー管理ツールが一般的に使用されています。

  • Excel：Microsoft社の主力データベース・プログラムには、マルチスレッド（計算時間の短縮）やメモリ使用量の最適化など、キャパシティー管理のためのツールがいくつかあります。
  • Float：Floatは、スタッフの空き状況をリアルタイムに把握できるキャパシティー・プランニング・ツールで、チームにワークロードを最適化する手段を提供します。Floatは、キャパシティー計算を自動的に実行します。
  • Jira：アジャイル・チームがJiraを活用する理由にはいくつかあります。Jiraは、個々のユーザー向けのダッシュボードだけでなく、チーム・パーソナライズ用のダッシュボードを管理し、すべての関係者がチーム・データにアクセスできるようにしています。
  • Kantata：Kantata社は、プロフェッショナル・サービスとサービス・マネジメントを扱っています。そのデータベースは、チームのスキルをランク付けし、料金体系などの変数に関するリソースの提案を提供します。
  • Runn：Runnは、ユーザーがプロジェクトを計画し、リソース需要を予測するために必要なリソースを維持するのを支援し、期待されるサービス・レベルを常に維持できるようにします。
