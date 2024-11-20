キャパシティ管理には、組織が十分なリソースを維持し、最高の運用効率で現在および将来のデータ需要を満たすために必要なツール、プロセス、およびストラテジーが含まれます。キャパシティー管理は、コストを削減し、生産性を最適化し、キャパシティーの制約を排除することを目的としています。
キャパシティー管理は、リソース管理と混同されることがよくあります。これは通常、主に2つの理由で発生します。まず、どちらの用語も同じ種類のものを表しているように聞こえますが、実際はそうでありません。第2に、どちらの用語も、企業の歴史の早い段階、つまり初期の概念計画段階で発生すべき活動を表しています。
しかし、キャパシティー管理とリソース管理は同じ意味のフレーズではありません。これらは連続した用語であり、順序を維持することが重要です。計画段階では、キャパシティー管理は重要な計画作業であり、通常、他のほとんどの検討事項よりも優先される必要があるため、計画段階でのキャパシティー管理は非常に重要です。
この2つの違いには次のようなものがあります。
キャパシティー管理は、リソース計画とプロジェクト計画の側面にも言及しますが、その結論は、計画された企業が予測されるワークロードの割り当てを処理し、ビジネス要件を実行できるかどうか、という1つの推進メトリクスに集約されます。
しかし、これはキャパシティー管理の一部にすぎません。残りの部分では、将来の需要を予測し、その時間が発生して将来のニーズが現在の需要になる前に、システムがそのような増加にどのように対応するかを予測するという形で、ある程度の予測が必要になります。
先に進む前に、混乱を避けるために、「キャパシティー管理」という用語のさまざまな意味を明確にしておくことは理にかなっています。実際には、言葉には3つの「倍率」があり、それぞれが特定の規模感に関連しています。
この論点について、私たちは3つの規模すべてを同時に考慮しています。それがビジネスが機能する仕組みだからです。通常、すべてのことが一度に起こり、多くの場合、複数の視点を同時に持ち続ける必要があります。
キャパシティー管理とは、単にストレージ容量の制限を監視し、資産に十分な容量を確保することだけではありません。容量の問題に効果的に対処するには、予測技術を実装し、データと人工知能（AI）を使用して過去のプロジェクトを調査し、新しいプロジェクトを計画する必要があります。キャパシティー管理プロセスに含まれる主要な手順は次のとおりです。
組織が異なれば、キャパシティー管理の問題に多様な方法やストラテジーで対処します。以下のストラテジーは、パフォーマンス管理の複数のレベルを反映しています。
ビジネス・キャパシティー管理を実践する方法はいくつかあります。手段の一つは、組織がより積極的なアプローチではなく、よりリラックスしたビジネス態勢に適応するラグ戦略を実施することです。ラグ戦略を採用する組織は、需要が十分に増加するまでキャパシティーの増加を待ちます。
この戦略では、同社は需要予測に関与しようとせず、代わりに需要の増加を示す堅実な数値を期待しています。このオプションは、確固たる顧客基盤を持つ企業によく選ばれますが、予算の制約がある場合があります。
キャパシティー管理に対してより積極的かつ事前対応的なアプローチを追求したい組織は、リード・キャパシティー戦略を検討できます。ここでは、企業は将来の需要を見越して生産能力を増強します。
組織にとって明らかなメリットは、期待どおりに実現した場合に、将来の需要に応えるための準備がより強化されていることです。一般的に採用されるリード・キャパシティー戦略の例は、クリスマスのショッピング・シーズンを見越して生産を調整する玩具企業に見られます。こうした積極的なアプローチは通常、高度な需要予測に依存します。
ハイブリッド・タイプのアプローチとして、平均キャパシティー戦略は、先行型アプローチ（リード・キャパシティー戦略）と事後対応型アプローチ（ラグ戦略）の間の中間を取ることを目指します。したがって、平均キャパシティー戦略では、期待される平均需要を満たすキャパシティーを見つけることを目指します。
ある意味、これはリスクの高いストラテジーになる可能性がありますが、広い平均に基づいて、予想される需要レベルに合わせた生産能力を持つこのタイプの「バランスアクション」は、企業の平均見積もりが信頼できると判明すれば機能するはずです。組織の予測の質は特に重要です。
マッチ・キャパシティー戦略は、実際にはリード・キャパシティー戦略の修正です。その主な違いは投資です。
リード・キャパシティー戦略において、同社は将来の需要を見越してより多くのキャパシティーに投資します。マッチ・キャパシティー戦略は、事前に多額の資金を投入しなくても、同じ目標のほとんどを達成できます。代わりに、同社は実際の現在の需要に関して入手したデータを細かく管理することを選択し、それらの結果に基づいて調整を行います。マッチ・キャパシティ戦略は、新興および進化する市場トレンドの監視と、結果として得られたデータに応じた迅速なアクションに大きく依存します。
組織が効果的なキャパシティー管理戦略とソリューションに注目する理由は、少なくとも6つあります。
効果的なキャパシティー管理は、効率に悪影響を与える可能性のあるいくつかの根強い課題を克服する方法を見つけます。
次のようないくつかのキャパシティー管理ツールが一般的に使用されています。
