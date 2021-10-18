「配分」とはタスクのスケジュール設定、組織化、指定を指し、「活用」とは全体的なリソース パフォーマンスの戦略的な測定を指します。

リソース配分とは、企業が目的に対して効果的なリソースを割り当てることです。これには通常、プロジェクト マネージャーがチーム メンバーまたはプロジェクトリソースに特定のタスクを指定して、プロジェクト組織やプロジェクト計画に必要なワークロードを割り当てることが含まれます。プロジェクト スケジュールとプロジェクトの内部または外部の依存関係を効果的に管理することで、スコープ クリープ (範囲の拡大) を防ぎ、収益性を高めることができます。

多くの企業は依然として従来のリソース配分ツール (Excel スプレッドシートなど) を予測に使用していますが、より迅速な意思決定を行い、タスクを順序付ける最適な方法について洞察を獲得し、プロジェクトの範囲全体にリソースを効果的に割り当てるには、高度なリソース管理ツールとプロジェクト管理ソフトウェア (PMS) が必要です。

リソース利用率は、リソース配分とは異なり、利用可能なリソースの使用方法に関連してチームの効率を測定するKPIを指します。言い換えれば、リソース利用率により、利用可能な時間または容量全体にわたるパフォーマンスと労力を測定するKPIが作成されます。

最適なリソース利用率とスマートなリソース配分により、プロジェクト マネージャーは複数のカテゴリーにわたるリソースの利用可能性を予測できます。このアウェアネスにより、チームは労働力のスケジュールを戦略的に計画し、リアルタイムの修正作業を行って、新しいプロジェクトにおける正常性の最適化を図ることができます。

リソース配分とリソース利用率はどちらもプロジェクト管理の領域であり、リソース管理ソフトウェアと組み合わせて使用および強化すると、成長を維持し、利益を増やし、生産性を向上させ、企業の収益を向上させることができます。