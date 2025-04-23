トランザクション監視の最も重要で規制されたユースケースの1つは、マネーロンダリング防止（AML）です。国連薬物犯罪事務所によると、マネーロンダリングは世界のGDPの推定2～500% 、年間約8000億～2兆米ドルを占めている1。

現代の金融犯罪の規模と複雑さに対応するため、金融機関は高度な技術的ソリューションに多額の投資を行っています。The Business Research Companyは、リアルタイムの検知とより厳格な規制への準拠の必要性により、世界のマネーロンダリング（AML）ソフトウェア市場が2025年に3.2億米ドルに成長すると予測しています。2トレンドを見ると、AI搭載ソリューションの使用が著しく増加しています。さらに、デジタル通貨の台頭により、金融サービス機関がブロックチェーン取引を追跡して違法行為を防止することが重要になり、暗号通貨の監視が重要な焦点になりつつあります。

今日のAMLトランザクション監視システムは、報告のしきい値を回避するために大規模なトランザクションを小さな量に分割するストラクチャリングや「スマーフィング」など、既知のマネーロンダリング分類に関連する行動を特定するように設計されています。これらのシステムは、アクティビティーの突然の急増や顧客の典型的なプロファイルから逸脱する行動など、異常なトランザクション・パターンもフラグします。これらは、AML規制の管理が弱い国または地域または制裁下にある国または地域を介して資金を移動させようとしている可能性があることを示している可能性があるため、高リスクの管轄区域が関与する取引の監視も重要です。