トランザクション監視とは、金融取引を継続的に分析して、潜在的に疑わしいアクティビティを検知、報告、管理するプロセスです。
取引監視の実施は、法律や規制の要件への準拠を確保しながら、マネーロンダリング、詐欺、テロ資金供与などの犯罪から組織とその顧客を保護するため、リスク管理にとって非常に重要です。トランザクション監視は、取引パターンを分析することで、金融システムを保護し、機関投資家のリスクを軽減し、高額な罰金や風評被害を防ぐのに役立ちます。
多くの組織、特に伝統的な金融機関（銀行、クレジット・カード会社、送金サービスなど）は、トランザクションの監視に取り組んでいます。この慣行は、より広範な金融エコシステム内の他の事業体（フィンテックプラットフォーム、暗号通貨取引所など）や非金融セクター（保険会社、不動産会社など）にも適用されます。規制機関はまた、不正行為を検知し、コンプライアンスを実施し、金融市場と機関の完全性を維持するために取引監視を利用しています。
1970年代以前の銀行は、規制に関するガイダンスはほとんどなく、主に手動による監督と内部統制に依存していました。この状況は、1970年に米国で銀行秘密法（BSA）が導入されたことで大きく変化しました。同法により、金融機関は疑わしい取引を追跡および報告することが正式に義務付けられました。その後数十年間、1989年の金融行動タスクフォース（FATF）の設立など、他の主要な規制も導入されました。
2000年代までに、特に米国愛国者法の施行後、トランザクション監視はより洗練され、テクノロジー主導型になりました。金融機関は、手動チェックから、不審な行動にほぼリアルタイムでフラグを立てることができるルール・ベースのソフトウェア・システムに移行しました。
今日、トランザクション監視プロセスは、機械学習 (ML) 、人工知能 (AI) 、行動分析などの高度なテクノロジーを組み込むように進化しています。これらの高度な自動化システムは、検出精度を高め、誤検知（正当な取引が疑わしいとフラグ付けされること）をリアルタイムで削減します。また、金融機関などの事業体は、ますます増大するトランザクションを、より効率的かつサステナビリティー処理できるようになります。
以下に、トランザクション監視の最も一般的なユースケースをいくつか示します。
トランザクション監視の最も重要で規制されたユースケースの1つは、マネーロンダリング防止（AML）です。国連薬物犯罪事務所によると、マネーロンダリングは世界のGDPの推定2～500% 、年間約8000億～2兆米ドルを占めている1。
現代の金融犯罪の規模と複雑さに対応するため、金融機関は高度な技術的ソリューションに多額の投資を行っています。The Business Research Companyは、リアルタイムの検知とより厳格な規制への準拠の必要性により、世界のマネーロンダリング（AML）ソフトウェア市場が2025年に3.2億米ドルに成長すると予測しています。2トレンドを見ると、AI搭載ソリューションの使用が著しく増加しています。さらに、デジタル通貨の台頭により、金融サービス機関がブロックチェーン取引を追跡して違法行為を防止することが重要になり、暗号通貨の監視が重要な焦点になりつつあります。
今日のAMLトランザクション監視システムは、報告のしきい値を回避するために大規模なトランザクションを小さな量に分割するストラクチャリングや「スマーフィング」など、既知のマネーロンダリング分類に関連する行動を特定するように設計されています。これらのシステムは、アクティビティーの突然の急増や顧客の典型的なプロファイルから逸脱する行動など、異常なトランザクション・パターンもフラグします。これらは、AML規制の管理が弱い国または地域または制裁下にある国または地域を介して資金を移動させようとしている可能性があることを示している可能性があるため、高リスクの管轄区域が関与する取引の監視も重要です。
不正アクセス検知は、トランザクション監視の最も活発な領域の1つです。システムは、異常な場所からの購入や突然の高額なアクティビティなど、クレジット・カードの不正使用の兆候がないかを監視します。また、その後に危険なトランザクションが伴う不審なログイン試行を特定することで、アカウント乗っ取りを検知するのにも役立ちます。従業員主導の不正行為などの内部脅威も、不規則な内部転送やシステム・アクセス・パターンが検出された場合にフラグを立てることができます。
金融機関は、さまざまな規制上の義務を果たす必要があります。取引監視は、外国資産管理局（OFAC）や国連が整備するリストに照らして取引をスクリーニングし、重要な公的地位を有する者（PEP）とのやり取りを特定することで、これを支援します。システムは、法的なしきい値（例：米国で1万米ドルを超える現金預金）を超える取引のレポートを保証し、顧客の行動が顧客確認（KYC）および顧客のデュー・ディリジェンス（CDD）のプロファイルに沿っていることを確認するのに役立ちます。
暗号化の分野では、トランザクション監視は、デジタル資産の動きを追跡するためのブロックチェーン分析に重点を置いています。これには、ウォレットのクラスターの特定（関連する所在地のリンク）、ミキサーやプライバシー・コインを通じた資金の追跡、違法行為に関連することがわかっているウォレットとのやり取りのフラグ通知が含まれます。暗号通貨取引所は、オンチェーンとオフチェーンの両方の監視に依存して、AMLコンプライアンスを維持し、デジタル通貨と従来の法定通貨（ドル、ユーロなど）の両方に関わる不審な行動を検知します。
電子商取引プラットフォームと決済処理業者は、不正行為を防止し、サービスの不正使用を検知するためにトランザクション監視を使用します。これには、高リスクの販売店（例：返金数が多い）の特定、トランザクション速度（例：急速な購入など）の監視、フラグが立てられた地域でのカード・テストやチャットボットの活動を示す可能性のある地理位置情報の異常の特定が含まれます。
銀行やフィンテック・プラットフォームは、潜在的な誤用やコンプライアンスのリスクを示すさまざまな危険信号がないかを監視します。監視には、大規模な送金で突然アクティブになった休眠口座の追跡、資金源が不明確な国境を越えた支払いの精査、確立されたパターンから逸脱する顧客の取引行動の特定などが含まれます。
取引監視は金融犯罪の防止にとって極めて重要ですが、継続的な調査をサポートする上でも重要な役割も果たします。法執行機関やコンプライアンス チームは、これらのシステムとツールを使用して、疑わしい活動をリアルタイムで検知するだけでなく、ケースのワークフローを管理し、取引の証拠をリンクします。ネットワーク分析などの高度な技術は、口座間の関係を明らかにし、複雑なマネー・ロンダリング・スキームでよく使用される階層化手法を明らかにするのに役立ちます。
トランザクション監視はリスクベースのアプローチに基づいており、相互に接続された一連の方法を使用して不審な金融活動を検知し、コンプライアンスを確保します。
このプロセスのコア機能には、通常、次のものが含まれます。
トランザクション・データは、銀行システム、決済処理業者、外部サービス・プロバイダーなど、さまざまなソースから収集されます。このデータには、金額、関係者、タイムスタンプなどの主要な取引の詳細が含まれており、分析のために取引監視システムに統合されます。
データが収集されると、各トランザクションが事前定義されたルール、リスク基準、外部ウォッチリストに照らしてスクリーニングされます。これは、不審な行動や金融犯罪の可能性を示す取引を特定するのに役立ちます。
スクリーニングの後、各取引には、顧客のリスク・プロファイルや取引履歴などの要素に基づいてリスク・スコアが割り当てられます。このステップは、より詳細な調査が必要な取引に優先順位を付け、高リスクの取引にレビューのフラグが付けられるようにします。
次に、システムは取引パターンを分析して、その顧客の通常の行動から逸脱する急速な行動や大量の顧客引き出しなど、異常または異常な行動を検知します。
異常または特定のトランザクション監視ルールがトリガーされたため、トランザクションが疑わしいとフラグが立てられると、システムはアラートを生成します。これらのアラートは、さらなる調査と解決のためにコンプライアンス責任者や調査員に送られます。
コンプライアンス・チームは、フラグが付けられたトランザクションをレビューし、本当に疑わしいかどうかを判断します。このステップでは、必要に応じて、より多くの情報を収集し、アカウントの履歴をレビューし、関係者に連絡する必要があります。ケース管理システムは、調査、結果の文書化、必要なアクションがすべて確実に実行されるようにするのに役立ちます。
取引が疑わしいと確認された場合、不審な活動報告書（SAR）または不審な取引報告書（Str）が関連する規制当局に提出されます。このレポートには、取引、関係者、および疑いの背後にある推論に関する詳細情報が含まれています。SARの提出は、マネーロンダリング対策とテロ対策資金の規制基準を遵守するための重要な要件です。
継続的な監視とフィードバック・ループにより、システムが新たな脅威に適応できるようになります。例えば、オンライン トランザクション モニタリング (OLTP) は、トランザクションをリアルタイムで処理することで重要な役割を果たし、迅速な検知と介入を可能にして、金銭的損失や規制違反を防止します。
トランザクション監視システム (TMS) は、金融機関が金融トランザクションを自動的に追跡、分析、評価し、疑わしいアクティビティや異常なアクティビティ (データ侵害に関連するトランザクションなど) の兆候を検出するために使用する特殊なソフトウェア ソリューションです。TMS は、正確なリスク検知、規制遵守、および データ コンプライアンス の基盤となる堅牢な トランザクション管理 プロセスに依存しています。
トランザクション監視ソフトウェア・プラットフォームには、アラート・ボリューム、誤検知率、SARコンバージョン率などのKPIを追跡するダッシュボードと分析ツールも内蔵されています。これらのメトリクスを監視することで、コンプライアンス・チームはシステムの有効性を評価し、ワークフローを最適化し、規制要件が効率的に満たされるようにすることができます。
検出機能をさらに強化するために、今日のトランザクション監視ソリューションは、サイバーセキュリティーツールや脅威インテリジェンス プラットフォームおよびサイバーセキュリティー・リスク・アセスメント・ツールと統合されています。これらの統合は、サイバー対応の金融脅威（アカウントの乗っ取り、データ駆動型詐欺行為など）を特定するのに役立ちます。
さまざまな業種・業務の大企業は、 IT インフラストラクチャの中核としてメインフレーム システムに依存しており、メインフレームは世界の実稼働 IT ワークロードのほぼ 70% を処理しています。これらのシステムは通常、クラウド・コンピューティング環境を含むより広範な IT ランドスケープに統合され、大量のトランザクション処理を高速、安定的、安全に処理します。その結果、メインフレームはトランザクション処理システム (TPS)をサポートし、トランザクション監視システムにデータを送信するための理想的な環境となります。
メインフレームはミッションクリティカルなオペレーションをサポートし、トランザクション監視システム（TMS）による分析のために大規模なトランザクション・データを確実にキャプチャーおよび処理します。このデータは、リアルタイムのリスク検知をサポートし、資金移動のパターンの特定や金融犯罪を示す可能性のある矛盾の発見など、監視システム内での詳細な財務分析を可能にします。
TMS のコンテキストでは、メインフレームは次のようになります。
IBM Zは、企業向けオペレーティング・システムとIBM Zソフトウェアを実行し、AIの精度、生産性、俊敏性の向上を実現するIBM Telumプロセッサーを搭載した最新のインフラストラクチャー・ファミリーです。
トランザクション・ソフトウェアは、複数のトランザクションを同時かつ効率的に管理することで、メインフレーム・サーバーにおいて重要な役割を果たします。
