API成熟度モデルとは

ハイパーメディア機能の構築と保守は、ハイパーメディアの動的構造により、よりコストと時間がかかる場合があります。APIは、さらなるアクションのための一連のリンクを使用してクライアントの要求に応答しますが、これは運用上の負担が大きくなります。また、多くのクライアント・プラットフォームはハイパーメディアをサポートしていないため、組織がHATEOASを採用する場合、外部ユーザーはこれらのサービスにアクセスする前に互換性のあるツールを見つけなければならない可能性があります。

現在、HATEOASはオープン性と相互運用性を促進するため、ライブラリー、非営利団体、市場連合、または革新的な企業（業種・業務を破壊しようとしている組織）で最も頻繁に使用されているとRichardson氏は述べています。ハイパーメディアは、APIエコシステムについて事前の知識がないユーザーでも、APIやアクションを簡単に見つけられるようになるため、社内で使用する場合にも効果的です。一部の企業では、成長段階ではハイパーメディアAPIを提供し、製品の収益化を開始した後でアクセスを制限することがあります。

業種・業務は特定のユースケース向けにGraphQLやgRPCなどの代替手段へとますますシフトしています。Postmanの『State of the API』レポートによると、開発者の93%が何らかの形でRESTfulウェブサービスを利用していると答え、3分の1がGraphQLを使用し、14%がgRPCを使用しています。GraphQLは、複数のマイクロサービス（異なる環境でホストされているサービスなど）からのリクエストをインテリジェントに取得し、それらを1つの応答にコンパイルして、効率を高め、オーバープロビジョニングやプロビジョニング不足を防ぐことができます。一方、gRPCは、ストリーミング、テレメトリー、および高性能と低遅延が最大の関心事であるその他のユースケースに最適です。

GraphQLとgRPCはハイパーメディアの動的な性質を再現できませんが、どちらのアーキテクチャーも効率性とスキーマ管理に関連する問題点により正確に所在地できるため、組織によっては、ハイパーメディアの完全な制御よりもこれらの実装を優先することもあります。