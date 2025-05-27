APIテストでは、データと書式の正確性、エラー処理、認証と認可の順守、互換性の問題、負荷に関する問題などを確認します。開発チームは、これらのテストを手動で実行することも、ソフトウェアを使用してテストを自動化し、プロセスの効率を最大化することも選択できます。いずれの方法を選ぶ場合でも、包括的なAPIテストには、APIやアプリケーションの最適なパフォーマンスとセキュリティーを確保するための多様なテスト手法が必要です。

モダン・アプリケーションは通常、データ層、サービス（またはアプリケーション）層、プレゼンテーション層の3つの層で構成されます。サービス層にはアプリケーションのビジネスロジック（およびAPIの中核機能）が含まれており、APIが他のアプリケーション・コンポーネントや機能とどのように通信するかを規定します。

従来、開発者はソフトウェア開発ライフサイクルの終盤にAPI層のテストを実装していました。しかし現在では、多くの企業がAPIファーストの開発戦略を採用しており、開発チームはAPIを通じて提供されるサービスのネットワークとしてアプリケーションを構築しています。

最適化されたAPIを維持することはAPIファースト・アプローチにおいて極めて重要であるため、開発者はライフサイクルのより早い段階でAPIテストの実践を取り入れることを選択することがよくあります。このプロアクティブなアプローチは「シフトレフト」として知られ、チームが問題を早期に発見して修正し、コストのかかるエラーやプロジェクトの遅延を防ぎ、開発プロセス全体を最適化するのに役立ちます。

ただし、APIテストはデプロイ後も継続される場合があることに留意する必要があります。本番稼働後のテスト（シフトライト・テストとも呼ばれます）は、シフトレフト戦略と併用することで、DevOpsやCI/CDパイプラインに継続的なフィードバックループを組み込める補完的なテスト手法を企業に提供します。

APIテストはより安定性と信頼性の高いAPIの構築を支援することに加えて、企業に大きなメリットをもたらします。また、エンタープライズ・ソフトウェア・アプリケーションの品質向上、開発コストの最小化、ソフトウェアの提供スピードの加速なども実現します。