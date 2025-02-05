エンタープライズAPIから最大限の価値を引き出すために、組織は多くの場合、以下の要素を重視します。

APIのガバナンスとドキュメンテーション

利害関係者からのフィードバックの収集

適切な認証

バージョン管理

エラーメッセージの標準化

拡張とコンテキスト

一貫性

これらの原則は、API設計プロセス全体を通じてすべての利害関係者に情報を提供し、APIを組織の目標や戦略と確実に一致させるのに役立ちます。

APIのガバナンスとドキュメンテーション： 組織全体のAPIガバナンスとドキュメンテーションの戦略を早い段階で確定させることで、一貫性を高め、自社のAPIポートフォリオをより閲覧しやすいものにできます。たとえば、エンタープライズAPIが業界全体の標準に準拠するよう、企業がOpenAPIなどの仕様を採用することが考えられます。いずれにせよ、適切で一貫性のあるガバナンスとドキュメンテーションを維持していれば、新しいAPIのユーザーはAPIとその機能をすぐに理解できるようになります。



利害関係者からのフィードバックの収集： 主要な利害関係者やAPI利用者から早い段階でインプットを得ると、開発プロセス全体を通じて開発者を正しい方向に導き続けるのに役立ちます。コミュニケーションが不十分であれば、API開発に遅れが生じ、APIの価値が損なわれるおそれがあります。

適切な認証とAPIセキュリティー： APIと機密データを保護するために、APIリクエストを検証する認証技術を実装します。APIキー、OAuth、JSON Web トークン（JWT）などの認証メカニズムは、データとAPIトラフィックを保護するさまざまな方法を提供します。クライアントとサーバー間の移動のためにデータをエンコードするプロセスであるAPI暗号化は、データとAPIの保護にも使用されます。

テストとバージョン管理： APIのテストでは、APIのデプロイ前に問題を特定するために、肯定的なケースと否定的なケースの両面にわたるさまざまなシナリオを扱います。APIはテストの過程で進化し、開発者はバグの修正や性能向上を施した新しいバージョンを作成します。新しいAPIバージョンのリリースには、開発者がAPIに主要な機能を追加するなどの他の理由もあります。バージョン管理は、開発者がAPIの変更を管理し、透明性を維持して変更を行い、更新によって現在のユーザーを混乱させないようにするための方法です。

本格的な開発を始める前に、URLベースのバージョニングやヘッダーベースのバージョニングなど、バージョニングの仕組みを定義しておくと役立ちます。

エラーメッセージの標準化： 適切なエラー処理は、問題が発生した場合のトラブルシューティングに役立ち、API利用者のエクスペリエンスを向上させます。エラー・コード、メッセージ、レスポンスは、エラーの性質を正確に説明し、分かりやすく、一貫性を保つものである必要があります。

コンテキストと制約：すべてのAPIは、そのコンテキストに応じて開発方法と機能が決まります。競合プロジェクトの期限、予想されるトラフィック量、および企業がAPIファーストかコードファーストかどうかにより、結果として生まれるAPIが決まります。開発プロセス中に十分な情報に基づいた意思決定を下すことができるよう、すべての利害関係者がこの情報を認識することが重要です。

一貫性： 何よりも、一貫性を保つことが全体としてより良いAPI設計につながります。API設計の一貫性は、単なるバージョン管理やエラー・コードだけではありません。エンドポイントを定義するときは、一貫した命名規則を保つことでエンドポイントの識別が容易になります。APIに特定のリクエストを行うときは、毎回同じ方法で解決する必要があります。APIランドスケープ全体で一貫性が保たれていれば、APIを文書化して将来のユーザーに理解しやすいものにすることも簡単です。