API戦略のベスト・プラクティス

デジタル・トランスフォーメーションは、組織全体にテクノロジーを組み込むことを目的としたストラテジーです。これは、プロセス、製品、オペレーション、テクノロジースタックの完全な見直しであり、継続的かつ迅速な顧客主導のイノベーションを可能にします。特定のプロセス置き換えや、サービスの更新にとどまらず、テクノロジーを組織の中心に据えた完全なビジネス・トランスフォーメーションを実践します。

AP、および適切に策定されたAPI戦略は、このトランスフォーメーションを推進する上で非常に大きな役割を果たします。テクノロジーを中心に、企業全体のテクノロジーをつなぎ、ユーザーを企業のアプリケーション、システム、サービスに結び付けるためによく使用されるのがAPIです。

APIにより、組織はより多くのサービスを多数のユーザーに提供したり（新しい収益源を開く）、これらのサービスを高速化して全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させったり、内部システム、データベース、アプリケーション間のデータ交換を促進したり、クラウド・プロバイダーでホストされているリソースを接続したり、レガシーITインフラストラクチャをモダナイズしたりすることが可能になります。