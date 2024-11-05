選択したトラスト・サービス原則に従って統制を行っているIBMサービスについては、SOC 2レポートが提供される場合があります。SOC 2レポートは、IBMが選択したトラスト・サービス原則に関する統制を適切に設計し、その統制がレポート期間中有効に機能していたことを実証しています。

以下のサービスでは、統制の評価期間が示されているSOC 2 Type 2レポートが入手可能です。このようなレポートは過去の評価期間を示しているため、SOC 2 Type 2レポートにはブリッジ・レターが添付される場合があります。ブリッジ・レターは、IBMが前回のレポート期間終了からサービス・コントロールを継続的に行っていることを証明しています。

IBMサービス記述書（SD）は、特定の製品やサービスがSOC 2 Type 2への準拠を維持しているかどうかを示します。以下のサービスでは毎年1回以上、SOC 2 Type 2レポートを発行しています。

IBM Cloudインフラストラクチャー・システム記述書をご覧ください（PDF、1.1MB）