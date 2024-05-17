Service Organization Control（SOC）レポート（System and Organization Controlsレポートとも呼ばれる）は、米国公認会計士協会（AICPA）認定の評価者が発行する独立した第三者レポートで、外注サービスに関連するリスクに対処します。AICPAは、セキュリティー、可用性、処理の保全性、機密性、プライバシーに関するトラスト・サービス基準（TSC）を確立しており、これに基づいてサービス組織が評価されます。

SOC 3レポートは、お客様所有のデータを保護するために組織が導入した内部統制を評価し、それらの内部統制の性質に関する詳細を提供します。焦点を当てるものはSOC 2レポートと同じですが、機密情報は含まれておらず、内部統制に関する詳細も明らかにしません。SOC 3レポートは、SOC 2レポートほどの特殊性を必要としないユーザーを対象としており、一般に公開できます。

レポートおよびその他のドキュメンテーション