Service Organization Control (SOC) レポートは、米国公認会計士協会（AICPA）が認定した評価者が発行する独立した第三者レポートであり、アウトソーシング・サービスに関連するリスクに対処します。

SOC 1レポートは、クライアントの財務報告に関連するクライアント所有のデータに対する組織の内部統制を詳述します。レポートの使用は制限されており、財務諸表を監査する組織および監査人を対象としています。SOC 1レポートは、一般のお客様を対象としたものではありません。

SOC 1の監査とレポートは、米国保証業務基準書第18号（SSAE18）および国際保証業務基準第3402号（ISAE 3402）に基づいています。



レポートおよびその他のドキュメンテーション

IBMパブリッククラウドSOC 1レポート（インフラ、VPC、PaaS）をご希望の方は、IBM 担当者にお問い合わせください。