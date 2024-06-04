Service Organization Control (SOC) レポートは、米国公認会計士協会（AICPA）が認定した評価者が発行する独立した第三者レポートであり、アウトソーシング・サービスに関連するリスクに対処します。
SOC 1レポートは、クライアントの財務報告に関連するクライアント所有のデータに対する組織の内部統制を詳述します。レポートの使用は制限されており、財務諸表を監査する組織および監査人を対象としています。SOC 1レポートは、一般のお客様を対象としたものではありません。
SOC 1の監査とレポートは、米国保証業務基準書第18号（SSAE18）および国際保証業務基準第3402号（ISAE 3402）に基づいています。
レポートおよびその他のドキュメンテーション
IBMパブリッククラウドSOC 1レポート（インフラ、VPC、PaaS）をご希望の方は、IBM 担当者にお問い合わせください。
選択した信託サービス原則に従って管理を実施しているIBMサービスについては、SOC 1レポートが提供される場合があります。SOCレポートは、IBMが選択した信託サービス原則に関する統制を適切に設計し、その統制が報告期間中有効に機能していたことを実証しています。
以下のサービスではSOC1 Type2レポートが入手可能であり、統制が評価された期間を表しています。このようなレポートは過去の評価期間を表しているため、ブリッジレターはSOC 1 Type 2報告書に添付されることがあり、その中でIBMは前回の報告期間終了後のサービスコントロールと継続したパフォーマンスを証明しています。
IBMサービス記述書（SD）は、特定の製品がSOC 1 Type 2への準拠を維持しているかどうかを示します。以下のサービスでは、毎年1回以上、SOC1 Type2レポートを発行しています。