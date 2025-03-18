ENS Highに準拠することで、高レベルのサイバーセキュリティー対策が可能になり、潜在的な脅威や脆弱性から保護されます。これらの包括的なセキュリティ・ガイドラインに一致させることで、IBM Cloudは、機密データの保護、リスクの軽減、そしてより大きな国家安全保障課題に貢献することへのコミットメントを示しています。この遵守は、重要な情報資産を保護するためにスペインの官公庁が定めた厳格な基準を満たす、堅牢で信頼性の高いクラウドのエコシステムを確立するための戦略的投資です。

IBM Cloudサービスは、ENS High証明書を取得しています。IBMサービス記述（SD）は、特定の製品がENS準拠状況を維持しているかどうかを示します。以下のサービスは、独立した評価機関によって2年ごとに再評価されます。