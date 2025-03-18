Esquema Nacional de Seguridad（ENS：国家セキュリティー・フレームワーク）

プラットホームの上に立っている2人の人物を示すイラスト（1人は地図表示を見、もう1人はセキュリティー・シールドを見ている）
ENSとは？

スペインの国家安全保障フレームワーク（スペイン語でEsquema Nacional de Seguridad、ENS）は、スペイン政府によって制定された情報セキュリティーとデータ保護に関する一連の基本原則と最低要件のセットです。

ENSは5月3日の王令311/2022号により施行されました。この王令は、スペインの公共機関と、政府機関にサービスを提供する民間企業の両方に対する情報セキュリティーポリシーをモダナイズすることを目的としています。

IBM® CloudのENS High認定

ENS Highに準拠することで、高レベルのサイバーセキュリティー対策が可能になり、潜在的な脅威や脆弱性から保護されます。これらの包括的なセキュリティ・ガイドラインに一致させることで、IBM Cloudは、機密データの保護、リスクの軽減、そしてより大きな国家安全保障課題に貢献することへのコミットメントを示しています。この遵守は、重要な情報資産を保護するためにスペインの官公庁が定めた厳格な基準を満たす、堅牢で信頼性の高いクラウドのエコシステムを確立するための戦略的投資です。

IBM Cloudサービスは、ENS High証明書を取得しています。IBMサービス記述（SD）は、特定の製品がENS準拠状況を維持しているかどうかを示します。以下のサービスは、独立した評価機関によって2年ごとに再評価されます。

IBM Cloudサービスを使用してコンプライアンスを加速

ENSには、NISTドメインに準拠した管理機能が備わっています。これらのドメインは、リスク管理、インシデント対応からデータ保護まで、組織のセキュリティー体制のさまざまな領域をカバーしています。

IBM Cloudは、特定のENS技術要件を満たし、コンプライアンスへの取り組みを加速するのに役立つ一連のサービスを提供しています。

1. アクセス制御

モバイル・デバイス管理（MDM）ソリューション
セキュリティー

エンドポイントとユーザーの可視性、管理、セキュリティーを実現

 サービスを見る

統合エンドポイント管理（UEM）ソリューション
セキュリティー

統合エンドポイント管理（UEM）ソリューションであらゆるデバイスを保護し管理するため、オープン・クラウドとAIを使用したアプローチを適用します。

 サービスを見る

IBM Key Protect for IBM Cloud
セキュリティー

IBM Key Protect for IBM Cloudサービスは、IBM Cloudサービス全体でアプリの暗号化された鍵をプロビジョニングして保管するのに役立ちます。これにより、データ暗号化と鍵のライフサイクル全体を1か所から確認および管理できます。

 サービスを見る

IBM Cloud App ID
セキュリティー

IBM Cloud App IDなら、Webアプリケーションやモバイル・アプリに認証が追加しやすくなります。ID用のインフラストラクチャーの設定、地理的可用性の確保、コンプライアンス規制の確認について心配する必要はもうありません。代わりに、多要素認証やシングル・サインオンなどの高度なセキュリティー機能でアプリケーションを強化できます。

 サービスを見る

IBM Cloud Secrets Manager
セキュリティー

IBM Cloud Secrets Managerを使用すると、単一の場所からのアクセスを制御しながら、シークレットを動的に作成してアプリケーションにリースできます。オープンソースのHashiCorp Vault上に構築されたSecrets Managerは、パブリッククラウドのメリットを活かして専用環境にあるデータを分離するのに役立ちます。

 サービスを見る

IBM Security Verify
セキュリティー

モダナイズされたモジュール式のIBM Verifyソリューションでは、消費者と従業員の両方のIDおよびアクセス管理（IAM）で、AIによる詳細なコンテキストが得られます。

 サービスを見る

IBM Cloud Privileged Access Gateway
セキュリティー

Privileged Access Gateway（PAG）は、オペレーターがIBM Cloud内のサーバーやクラスターをリモート管理する安全な方法を得るために使用するマネージド・サービスです。Bastionゲートウェイサーバーを提供することで実現します。Bastionゲートウェイサーバーは、クライアント・サーバーとクラスターのセットへの単一のエントリー・ポイントです。このようにゲートウェイ・アクセスが制限されていても、PAGでオペレーターのセッションを記録し、その記録をシステムの不正使用の調査で活用することができます。

 サービスを見る

IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
セキュリティー

IBM Cloud Identity and Access Managementサービスでは、ユーザーをセキュアに認証し、IBM Cloudプラットフォーム内のすべてのリソースへのアクセスを一貫性をもって制御します。

 サービスを見る

IBM Cloud Container Registry
コンテナ

完全に管理されたプライベート・レジストリーにコンテナ・イメージを保存し、分配します。プライベート・イメージをプッシュして、IBM Cloud Kubernetes Service やその他のランタイム環境で便利に実行できます。イメージのセキュリティー問題がチェックされるため、十分な情報に基づいてデプロイメントの決定が可能です。

 サービスを見る

2. アセスメント、承認、モニタリング

IBM Cloud Privileged Access Gateway
セキュリティー

Privileged Access Gateway（PAG）は、オペレーターがIBM Cloud内のサーバーやクラスターをリモート管理する安全な方法を得るために使用するマネージド・サービスです。Bastionゲートウェイサーバーを提供することで実現します。Bastionゲートウェイサーバーは、クライアント・サーバーとクラスターのセットへの単一のエントリー・ポイントです。このようにゲートウェイ・アクセスが制限されていても、PAGでオペレーターのセッションを記録し、その記録をシステムの不正使用の調査で活用することができます。

 サービスを見る

IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
セキュリティー

IBM Cloud Identity and Access Managementサービスでは、ユーザーをセキュアに認証し、IBM Cloudプラットフォーム内のすべてのリソースへのアクセスを一貫性をもって制御します。

 サービスを見る

IBM Cloudオブザーバビリティー・ソリューション
ロギングとモニタリング

可観測性により、最新の分散アプリケーションに対する詳細な可視性が提供され、問題の特定と解決がより迅速に自動化されます。

 サービスを見る

IBM Cloud Flow Logs for VPC
ネットワーク

IBM® Cloud Flow Logs for VPCなら、仮想プライベートクラウド（VPC）内のネットワーク・インターフェースとの間でやり取りされるインターネット・プロトコル（IP）トラフィックに関する情報の収集、保存、表示が可能になります。

 サービスを見る

IBM Security Verify
セキュリティー

モダナイズされたモジュール式のIBM Verifyソリューションでは、消費者と従業員の両方のIDおよびアクセス管理（IAM）で、AIによる詳細なコンテキストが得られます。

 サービスを見る

3. 監査と説明責任

IBM Cloud Flow Logs for VPC
ネットワーク

IBM® Cloud Flow Logs for VPCなら、仮想プライベートクラウド（VPC）内のネットワーク・インターフェースとの間でやり取りされるインターネット・プロトコル（IP）トラフィックに関する情報の収集、保存、表示が可能になります。

 サービスを見る

 IBM QRadar Suite
セキュリティー

IBM Security QRadar Suiteは、セキュリティー・アナリストの体験を統一し、インシデント・ライフサイクル全体のスピードを加速させるために設計、近代化された脅威検出および対応ソリューションです。この製品には、エンタープライズ・グレードのAIと自動化が組み込まれており、アナリストの生産性を大幅に向上し、リソースに制約のあるセキュリティー・チームがコア・テクノロジー全体でより効果的に作業できるよう支援します。

共通のユーザー・インターフェース、洞察の共有、ワークフローの接続により、エンドポイント・セキュリティー（EDR、XDR、MDR）、ログ管理、SIEM、SOAR向けの統合製品を提供します

 サービスを見る

IBM Security Guardium
セキュリティー

IBM Security Guardiumは、脆弱性を特定し、オンプレミスとクラウドの機密データを保護するIBM Securityポートフォリオに属するデータ・セキュリティー・ソフトウェア・ファミリーです。

 サービスを見る

IBM Cloudオブザーバビリティー・ソリューション
ロギングとモニタリング

可観測性により、最新の分散アプリケーションに対する詳細な可視性が提供され、問題の特定と解決がより迅速に自動化されます。

 サービスを見る

4. コンフィギュレーション管理

IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
セキュリティー

コンテナとマイクロサービスに重点を置いたアーキテクチャーで、IBM® Cloud Security and Compliance Center Workload Protectionを使用すれば、ソフトウェアの脆弱性を見つけて優先順位を付け、脅威を検出して対応し、ソースから実行までの構成、権限、コンプライアンスを管理することができます。

 サービスを見る

IBM Cloud Container Registry
コンテナ

完全に管理されたプライベート・レジストリーにコンテナ・イメージを保存し、分配します。プライベート・イメージをプッシュして、IBM Cloud Kubernetes Service やその他のランタイム環境で便利に実行できます。イメージのセキュリティー問題がチェックされるため、十分な情報に基づいてデプロイメントの決定が可能です。

 サービスを見る

継続的デリバリー
開発者用ツール

エンタープライズ対応のDevOpsの採用。アプリの配信タスクをサポートするツールチェーンの作成。構築・テスト・導入などの自動化。

 サービスを見る

 IBM Cloud Schematics
開発者用ツール

Schematicsは、Infrastructure as Code（IaC）ツールをサービスとして提供するIBM Cloudサービスです。Schematicsを使用して、クラウド・インフラストラクチャー環境のデプロイおよび管理に一貫性を持たせます。

 サービスを見る

IBM Wazi as a Service
コンピュート

IBM Cloud Virtual Private Cloud（VPC）のz/OS Virtual Serverで、z/OSアプリケーションのクラウド・ネイティブ開発とテストを加速

 サービスを見る

5. コンティンジェンシー・プランニング

IBM Cloudストレージ・サービス
ストレージ

IBMのクラウド・ストレージ・サービスは、従来のワークロードとクラウドネイティブのワークロードをサポートしながら、スケーラブルでセキュリティーが充実し、コスト効率に優れたデータの保管場所を提供します。アクセス・オブジェクト、ブロック、ファイル・ストレージなどのサービスをプロビジョニングおよび導入します。要件の変化に応じて容量を調整し、パフォーマンスを最適化します。お支払いは、必要なクラウド・ストレージのみが対象です。

 サービスを見る

 IBM Cloud Backup
ストレージ

IBM® Cloud Backupは、フル機能のエージェント・ベースのバックアップと復元システムです。Webインターフェースを介して管理されます。1つ以上のIBM Cloudグローバル・データ・センター内のIBMクラウド・サーバー間でデータをバックアップします。

 サービスを見る

DevSecOpsアプリケーション・ライフサイクル・マネジメント
開発者用ツール

DevSecOps Application Lifecycle Management Deployable Architectureは、DevOpsツールチェーンとパイプラインのセットです。DevSecOpsでは、継続的デリバリー（CD）（Git Repos and Issue Tracking、Tekton Pipelines、IBM® Cloud DevOps Insights、Code Risk Analyzer）、Secrets Manager、IBM® Key Protect、IBM® Cloud Object Storage、IBM Cloud® Container Registry、Vulnerability Advisorを使用します。

 サービスを見る

6. 識別と認証

IBM Cloud App ID
セキュリティー

IBM Cloud App IDなら、Webアプリケーションやモバイル・アプリに認証が追加しやすくなります。ID用のインフラストラクチャーの設定、地理的可用性の確保、コンプライアンス規制の確認について心配する必要はもうありません。代わりに、多要素認証やシングル・サインオンなどの高度なセキュリティー機能でアプリケーションを強化できます。

 サービスを見る

IBM Cloud Secrets Manager
セキュリティー

IBM Cloud Secrets Managerを使用すると、単一の場所からのアクセスを制御しながら、シークレットを動的に作成してアプリケーションにリースできます。オープンソースのHashiCorp Vault上に構築されたSecrets Managerは、パブリッククラウドのメリットを活かして専用環境にあるデータを分離するのに役立ちます。

 サービスを見る

IBM Security Verify
セキュリティー

モダナイズされたモジュール式のIBM Verifyソリューションでは、消費者と従業員の両方のIDおよびアクセス管理（IAM）で、AIによる詳細なコンテキストが得られます。

 サービスを見る

IBM Cloud Privileged Access Gateway
セキュリティー

Privileged Access Gateway（PAG）は、オペレーターがIBM Cloud内のサーバーやクラスターをリモート管理する安全な方法を得るために使用するマネージド・サービスです。Bastionゲートウェイサーバーを提供することで実現します。Bastionゲートウェイサーバーは、クライアント・サーバーとクラスターのセットへの単一のエントリー・ポイントです。このようにゲートウェイ・アクセスが制限されていても、PAGでオペレーターのセッションを記録し、その記録をシステムの不正使用の調査で活用することができます。

 サービスを見る

IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
セキュリティー

IBM Cloud Identity and Access Managementサービスでは、ユーザーをセキュアに認証し、IBM Cloudプラットフォーム内のすべてのリソースへのアクセスを一貫性をもって制御します。

 サービスを見る

7. インシデント対応

 IBM QRadar Suite
セキュリティー

IBM Security QRadar Suiteは、セキュリティー・アナリストの体験を統一し、インシデント・ライフサイクル全体のスピードを加速させるために設計、近代化された脅威検出および対応ソリューションです。この製品には、エンタープライズ・グレードのAIと自動化が組み込まれており、アナリストの生産性を大幅に向上し、リソースに制約のあるセキュリティー・チームがコア・テクノロジー全体でより効果的に作業できるよう支援します。

共通のユーザー・インターフェース、洞察の共有、ワークフローの接続により、エンドポイント・セキュリティー（EDR、XDR、MDR）、ログ管理、SIEM、SOAR向けの統合製品を提供します

 サービスを見る

8. メディア保護

IBM Key Protect for IBM Cloud
セキュリティー

IBM Key Protect for IBM Cloudサービスは、IBM Cloudサービス全体でアプリの暗号化された鍵をプロビジョニングして保管するのに役立ちます。これにより、データ暗号化と鍵のライフサイクル全体を1か所から確認および管理できます。

 サービスを見る

IBM Cloud Hardware Security Module
セキュリティー

Gemalto の IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 は、耐タンパー性のハードウェア・デバイス内で暗号鍵をより安全に管理、処理、格納することにより、暗号インフラストラクチャを保護します。クラウド上でのワークロードの移行と実行に伴う複雑なセキュリティ、コンプライアンス、データ主権、制御の課題を解決するのに役立ちます。

 サービスを見る

IBM Cloudストレージ・サービス
ストレージ

IBMのクラウド・ストレージ・サービスは、従来のワークロードとクラウドネイティブのワークロードをサポートしながら、スケーラブルでセキュリティーが充実し、コスト効率に優れたデータの保管場所を提供します。アクセス・オブジェクト、ブロック、ファイル・ストレージなどのサービスをプロビジョニングおよび導入します。要件の変化に応じて容量を調整し、パフォーマンスを最適化します。お支払いは、必要なクラウド・ストレージのみが対象です。

 サービスを見る

 IBM Cloud Backup
ストレージ

IBM® Cloud Backupは、フル機能のエージェント・ベースのバックアップと復元システムです。Webインターフェースを介して管理されます。1つ以上のIBM Cloudグローバル・データ・センター内のIBMクラウド・サーバー間でデータをバックアップします。

 サービスを見る

IBM Cloud Databasesサービス
データベース

IBM Cloud Database-as-a-Service（DBaaS）サービスで、インフラストラクチャーとデータベース・ソフトウェアの導入、インフラストラクチャーの運用、データベース・ソフトウェアの更新、バックアップなどの複雑で時間のかかる作業から開発者とIT部門を解放します。IBM Cloud Database SMEで、すぐに使用できる高可用性のデータベース・インスタンスを提供し維持するので、開発者とITスタッフは他の優先事項に集中できます。

 サービスを見る

9. リスク評価

IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
セキュリティー

コンテナとマイクロサービスに重点を置いたアーキテクチャーで、IBM® Cloud Security and Compliance Center Workload Protectionを使用すれば、ソフトウェアの脆弱性を見つけて優先順位を付け、脅威を検出して対応し、ソースから実行までの構成、権限、コンプライアンスを管理することができます。

 サービスを見る

IBM QRadar スイート
セキュリティー

IBM Security QRadar Suiteは、セキュリティー・アナリストの体験を統一し、インシデント・ライフサイクル全体のスピードを加速させるために設計、近代化された脅威検出および対応ソリューションです。

 サービスを見る

IBM Security Guardium
セキュリティー

IBM Security Guardiumは、脆弱性を特定し、オンプレミスとクラウドの機密データを保護するIBM Securityポートフォリオに属するデータ・セキュリティー・ソフトウェア・ファミリーです。

 サービスを見る

10. システムおよび通信の保護

IBM Cloud Internet Services (CIS)
ネットワーク

IBM Cloud Internet Services は、外部の Web コンテンツとインターネット・アプリケーションがクラウドに到達する前に、市場をリードするセキュリティーとパフォーマンスをもたらします。

 サービスを見る

IBM Cloud VPN for VPC
ネットワーク

IBM Cloud VPN for VPCは、拡張性に優れた堅牢なサイト間VPNゲートウェイを提供するシンプルかつ強力なソリューションです

 サービスを見る

IBM Cloud Direct Link
ネットワーク

IBM Cloud Direct Linkソリューションは、オンプレミスのリソースをクラウドのリソースにシームレスに接続するように設計されています。IBM Cloud Direct Linkの速度と信頼性により、組織のデータ・センター・ネットワークを拡張でき、公共のインターネットに接続することなく接続に一貫性を持たせ高スループットにします。

 サービスを見る

 IBM Cloud DNS Services
ネットワーク

IBM Cloud DNS Servicesは、高速応答時間、比類のない冗長性、および高度なセキュリティーを備えたパブリックおよびプライベートの権威DNSサービスです

 サービスを見る

IBM Cloudゲートウェイ・アプライアンス
ネットワーク

ゲートウェイアプライアンスは、ネットワークトラフィックの制御を強化し、ネットワークのパフォーマンスを向上させ、ネットワークのセキュリティを強化するデバイスです。複数のVLANのルーティング、ファイアウォール、VPN、トラフィック・シェーピングなどの物理ネットワークと仮想ネットワークを管理します。

 サービスを見る

 IBM Cloud Transit Gateway 
ネットワーク

IBM Cloud Transit Gatewayは、IBM Cloud Virtual Private Cloud（VPC）ネットワークの接続と管理を支援するものです。

 サービスを見る

Fortigateセキュリティー・アプライアンス
ネットワーク

FortiGate Security Appliance（FSA）10 Gbpsは、パブリック・ネットワークとプライベート・ネットワークの両方で複数のVLAN上のトラフィックを保護するように構成できるハードウェア・ファイアウォールです。

 サービスを見る

ハードウェア・ファイアウォール
ネットワーク

ハードウェア・ファイアウォールの顧客は、サービスを中断することなくオンデマンドでプロビジョニングされる重要なセキュリティー層が得られます。不要なトラフィックがサーバーに侵入しなくなり、攻撃対象領域が減るので、サーバー・リソースを本来の用途専用にすることができます。

 サービスを見る

IBM Key Protect for IBM Cloud
セキュリティー

IBM Key Protect for IBM Cloudサービスは、IBM Cloudサービス全体でアプリの暗号化された鍵をプロビジョニングして保管するのに役立ちます。これにより、データ暗号化と鍵のライフサイクル全体を1か所から確認および管理できます。

 サービスを見る

IBM Cloud Secrets Manager
セキュリティー

IBM Cloud Secrets Managerを使用すると、単一の場所からのアクセスを制御しながら、シークレットを動的に作成してアプリケーションにリースできます。オープンソースのHashiCorp Vault上に構築されたSecrets Managerは、パブリッククラウドのメリットを活かして専用環境にあるデータを分離するのに役立ちます。

 サービスを見る

 IBM QRadar Suite
セキュリティー

IBM Security QRadar Suiteは、セキュリティー・アナリストの体験を統一し、インシデント・ライフサイクル全体のスピードを加速させるために設計、近代化された脅威検出および対応ソリューションです。この製品には、エンタープライズ・グレードのAIと自動化が組み込まれており、アナリストの生産性を大幅に向上し、リソースに制約のあるセキュリティー・チームがコア・テクノロジー全体でより効果的に作業できるよう支援します。

共通のユーザー・インターフェース、洞察の共有、ワークフローの接続により、エンドポイント・セキュリティー（EDR、XDR、MDR）、ログ管理、SIEM、SOAR向けの統合製品を提供します

 サービスを見る

IBM Cloud Pak for Security
セキュリティー

既存のセキュリティー・ツールと統合することで、脅威とリスクについての深い洞察を獲得し、アクションを調整し、対応を自動化します。

 サービスを見る

IBM Cloud Hardware Security Module
セキュリティー

Gemalto の IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 は、耐タンパー性のハードウェア・デバイス内で暗号鍵をより安全に管理、処理、格納することにより、暗号インフラストラクチャを保護します。クラウド上でのワークロードの移行と実行に伴う複雑なセキュリティ、コンプライアンス、データ主権、制御の課題を解決するのに役立ちます。

 サービスを見る

IBM Security Guardium
セキュリティー

IBM Security Guardiumは、脆弱性を特定し、オンプレミスとクラウドの機密データを保護するIBM Securityポートフォリオに属するデータ・セキュリティー・ソフトウェア・ファミリーです。

 サービスを見る

IBM Cloudストレージ・サービス
ストレージ

IBMのクラウド・ストレージ・サービスは、従来のワークロードとクラウドネイティブのワークロードをサポートしながら、スケーラブルでセキュリティーが充実し、コスト効率に優れたデータの保管場所を提供します。アクセス・オブジェクト、ブロック、ファイル・ストレージなどのサービスをプロビジョニングおよび導入します。要件の変化に応じて容量を調整し、パフォーマンスを最適化します。お支払いは、必要なクラウド・ストレージのみが対象です。

 サービスを見る

 IBM Cloud Backup
ストレージ

IBM® Cloud Backupは、フル機能のエージェント・ベースのバックアップと復元システムです。Webインターフェースを介して管理されます。1つ以上のIBM Cloudグローバル・データ・センター内のIBMクラウド・サーバー間でデータをバックアップします。

 サービスを見る

IBM Cloud Databasesサービス
データベース

IBM Cloud Database-as-a-Service（DBaaS）サービスで、インフラストラクチャーとデータベース・ソフトウェアの導入、インフラストラクチャーの運用、データベース・ソフトウェアの更新、バックアップなどの複雑で時間のかかる作業から開発者とIT部門を解放します。IBM Cloud Database SMEで、すぐに使用できる高可用性のデータベース・インスタンスを提供し維持するので、開発者とITスタッフは他の優先事項に集中できます。

 サービスを見る

IBM Cloud Container Registry
コンテナ

完全に管理されたプライベート・レジストリーにコンテナ・イメージを保存し、分配します。プライベート・イメージをプッシュして、IBM Cloud Kubernetes Service やその他のランタイム環境で便利に実行できます。イメージのセキュリティー問題がチェックされるため、十分な情報に基づいてデプロイメントの決定が可能です。

 サービスを見る

IBM Cloud Computeソリューション
コンピュート

クラウド・コンピューティングサービスとソリューション

 サービスを見る

 IBM Cloud for VMware Solutions 
コンピュート

IBM Cloud for VMware Solutionsを使用すると、VMwareワークロードをクラウドにシームレスに移行してモダナイズできます

 サービスを見る

IBM Power Virtual Server
コンピュート

IBM Power Virtual Serverは、IBM Cloudのサービスにアクセスできる、構成可能なマルチテナント型仮想IBM Powerサーバーのファミリーです。

 サービスを見る

IBM Cloud Kubernetes Service
コンテナ

ネイティブKubernetesエクスペリエンスで、セキュアーで可用性の高いアプリをデプロイ

 サービスを見る

11. システムと情報の整合性

IBM Cloud Internet Services (CIS)
ネットワーク

IBM Cloud Internet Services は、外部の Web コンテンツとインターネット・アプリケーションがクラウドに到達する前に、市場をリードするセキュリティーとパフォーマンスをもたらします。

 サービスを見る

IBM Cloudゲートウェイ・アプライアンス
ネットワーク

ゲートウェイアプライアンスは、ネットワークトラフィックの制御を強化し、ネットワークのパフォーマンスを向上させ、ネットワークのセキュリティを強化するデバイスです。複数のVLANのルーティング、ファイアウォール、VPN、トラフィック・シェーピングなどの物理ネットワークと仮想ネットワークを管理します。

 サービスを見る

Fortigateセキュリティー・アプライアンス
ネットワーク

FortiGate Security Appliance（FSA）10 Gbpsは、パブリック・ネットワークとプライベート・ネットワークの両方で複数のVLAN上のトラフィックを保護するように構成できるハードウェア・ファイアウォールです。

 サービスを見る

ハードウェア・ファイアウォール
ネットワーク

ハードウェア・ファイアウォールの顧客は、サービスを中断することなくオンデマンドでプロビジョニングされる重要なセキュリティー層が得られます。不要なトラフィックがサーバーに侵入しなくなり、攻撃対象領域が減るので、サーバー・リソースを本来の用途専用にすることができます。

 サービスを見る

IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
セキュリティー

コンテナとマイクロサービスに重点を置いたアーキテクチャーで、IBM® Cloud Security and Compliance Center Workload Protectionを使用すれば、ソフトウェアの脆弱性を見つけて優先順位を付け、脅威を検出して対応し、ソースから実行までの構成、権限、コンプライアンスを管理することができます。

 サービスを見る

 IBM QRadar Suite
セキュリティー

IBM Security QRadar Suiteは、セキュリティー・アナリストの体験を統一し、インシデント・ライフサイクル全体のスピードを加速させるために設計、近代化された脅威検出および対応ソリューションです。この製品には、エンタープライズ・グレードのAIと自動化が組み込まれており、アナリストの生産性を大幅に向上し、リソースに制約のあるセキュリティー・チームがコア・テクノロジー全体でより効果的に作業できるよう支援します。

共通のユーザー・インターフェース、洞察の共有、ワークフローの接続により、エンドポイント・セキュリティー（EDR、XDR、MDR）、ログ管理、SIEM、SOAR向けの統合製品を提供します

 サービスを見る

IBM Security Guardium
セキュリティー

IBM Security Guardiumは、脆弱性を特定し、オンプレミスとクラウドの機密データを保護するIBM Securityポートフォリオに属するデータ・セキュリティー・ソフトウェア・ファミリーです。

 サービスを見る

IBM Cloudストレージ・サービス
ストレージ

IBMのクラウド・ストレージ・サービスは、従来のワークロードとクラウドネイティブのワークロードをサポートしながら、スケーラブルでセキュリティーが充実し、コスト効率に優れたデータの保管場所を提供します。アクセス・オブジェクト、ブロック、ファイル・ストレージなどのサービスをプロビジョニングおよび導入します。要件の変化に応じて容量を調整し、パフォーマンスを最適化します。お支払いは、必要なクラウド・ストレージのみが対象です。

 サービスを見る

 IBM Cloud Backup
ストレージ

IBM® Cloud Backupは、フル機能のエージェント・ベースのバックアップと復元システムです。Webインターフェースを介して管理されます。1つ以上のIBM Cloudグローバル・データ・センター内のIBMクラウド・サーバー間でデータをバックアップします。

 サービスを見る

IBM Cloud Databasesサービス
データベース

IBM Cloud Database-as-a-Service（DBaaS）サービスで、インフラストラクチャーとデータベース・ソフトウェアの導入、インフラストラクチャーの運用、データベース・ソフトウェアの更新、バックアップなどの複雑で時間のかかる作業から開発者とIT部門を解放します。IBM Cloud Database SMEで、すぐに使用できる高可用性のデータベース・インスタンスを提供し維持するので、開発者とITスタッフは他の優先事項に集中できます。

 サービスを見る

IBM Cloudオブザーバビリティー・ソリューション
ロギングとモニタリング

可観測性により、最新の分散アプリケーションに対する詳細な可視性が提供され、問題の特定と解決がより迅速に自動化されます。

 サービスを見る

12. システムおよびサービスの取得

IBM Cloud Internet Services (CIS)
ネットワーク

IBM Cloud Internet Services は、外部の Web コンテンツとインターネット・アプリケーションがクラウドに到達する前に、市場をリードするセキュリティーとパフォーマンスをもたらします。

 サービスを見る

IBM Cloud Container Registry
コンテナ

完全に管理されたプライベート・レジストリーにコンテナ・イメージを保存し、分配します。プライベート・イメージをプッシュして、IBM Cloud Kubernetes Service やその他のランタイム環境で便利に実行できます。イメージのセキュリティー問題がチェックされるため、十分な情報に基づいてデプロイメントの決定が可能です。

 サービスを見る

IBM Cloud Computeソリューション
コンピュート

クラウド・コンピューティングサービスとソリューション

 サービスを見る

 IBM Cloud for VMware Solutions 
コンピュート

IBM Cloud for VMware Solutionsを使用すると、VMwareワークロードをクラウドにシームレスに移行してモダナイズできます

 サービスを見る

IBM Power Virtual Server
コンピュート

IBM Power Virtual Serverは、IBM Cloudのサービスにアクセスできる、構成可能なマルチテナント型仮想IBM Powerサーバーのファミリーです。

 サービスを見る

IBM Wazi as a Service
コンピュート

IBM Cloud Virtual Private Cloud（VPC）のz/OS Virtual Serverで、z/OSアプリケーションのクラウド・ネイティブ開発とテストを加速

 サービスを見る

継続的デリバリー
開発者用ツール

エンタープライズ対応のDevOpsの採用。アプリの配信タスクをサポートするツールチェーンの作成。構築・テスト・導入などの自動化。

 サービスを見る

DevSecOpsアプリケーション・ライフサイクル・マネジメント
開発者用ツール

DevSecOps Application Lifecycle Management Deployable Architectureは、DevOpsツールチェーンとパイプラインのセットです。DevSecOpsでは、継続的デリバリー（CD）（Git Repos and Issue Tracking、Tekton Pipelines、IBM® Cloud DevOps Insights、Code Risk Analyzer）、Secrets Manager、IBM® Key Protect、IBM® Cloud Object Storage、IBM Cloud® Container Registry、Vulnerability Advisorを使用します。

 サービスを見る

IBM Cloud Code Engine
開発者用ツール

BM® Cloud Code Engineは、フルマネージドのサーバーレス・プラットフォームです。コンテナ・イメージ、バッチ・ジョブ、ソース・コード、機能を1か所に集め、基盤となるインフラストラクチャーをIBM Cloud Code Engineで管理し、セキュリティーを確保します。

 サービスを見る

 IBM Cloud Schematics
開発者用ツール

Schematicsは、Infrastructure as Code（IaC）ツールをサービスとして提供するIBM Cloudサービスです。Schematicsを使用して、クラウド・インフラストラクチャー環境のデプロイおよび管理に一貫性を持たせます。

 サービスを見る

IBM Cloud Kubernetes Service
コンテナ

ネイティブKubernetesエクスペリエンスで、セキュアーで可用性の高いアプリをデプロイ

 サービスを見る
次のステップ

準拠プログラムについて、ご質問がありますか？保護されたコンプライアンス・レポートが必要ですか？IBMがお手伝いいたします。

 準拠プログラムの詳細はこちら