In un ambiente serverless, il function as a service (FaaS), un servizio che consente ai clienti di eseguire codice in risposta agli eventi, è fondamentale per liberare gli sviluppatori dalla gestione dell'infrastruttura sottostante. Con FaaS e serverless computing, gli sviluppatori possono concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo delle applicazioni.

Come abbiamo visto con bare metal, VM e container, l'hosting di un'app richiede in genere il provisioning e la gestione di un server, insieme all'installazione e alla gestione di un sistema operativo. Con FaaS, l'hardware fisico, il sistema operativo VM e la gestione del software del server web sono tutti gestiti dal CSP. FaaS consente agli sviluppatori di implementare applicazioni e workflow serverless senza problemi e i termini FaaS e serverless sono spesso usati in modo intercambiabile.