Una strategia di integrazione SaaS personalizzata evita il coinvolgimento di terze parti e si affida a sviluppatori interni per creare e mantenere le integrazioni. Le integrazioni personalizzate offrono un alto livello di flessibilità e personalizzazione. Per questo motivo, le aziende che necessitano di funzioni specifiche che le integrazioni di app standard spesso non offrono devono fare affidamento, almeno in una certa misura, su un'integrazione personalizzata. Questo metodo può essere adatto anche alle organizzazioni con esigenze di integrazione limitate, in cui le richieste di integrazione personalizzata non diventeranno eccessivamente costose.

Tuttavia, lo sviluppo di integrazioni API personalizzate per molte applicazioni SaaS può essere complesso, dispendioso in termini di tempo e costoso per le aziende che lavorano con molte applicazioni SaaS e sistemi locali. Il processo spesso comporta più cicli di sviluppo e test per ottenere un flusso di dati adeguato. Il mantenimento e l'aggiornamento delle integrazioni personalizzate nel tempo può comportare debiti tecnici e costose revisioni, mettendo a dura prova la scalabilità e la flessibilità per la crescita futura.