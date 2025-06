Che cos'è la gestione dei problemi?

L'Information Technology Infrastructure Library (ITIL) è un repository di best practice per l'ottimizzazione delle operazioni IT e il miglioramento delle funzioni legate ai livelli di servizio. L'ITIL è parte integrante del database di gestione della configurazione (CMDB), ovvero dell'autorità centralizzata per ogni componente necessario per fornire e gestire i servizi IT. I team IT utilizzano l'ITIL per l'implementazione della gestione dei servizi IT (ITSM).

L'ITSM è il modo in cui un'organizzazione garantisce che i propri servizi IT funzionino nel modo in cui i suoi utenti e l'azienda ne hanno bisogno. La strategia ITSM mira a consentire e mantenere l'implementazione, il funzionamento e la gestione ottimali delle risorse IT. La gestione dei problemi è una componente fondamentale dell'ITSM. ITIL è il framework di linee guida più ampiamente adottato per l'implementazione e la documentazione dell'ITSM.

La gestione dei problemi ITIL utilizza i processi ITIL per ridurre al minimo il lavoro di base richiesto per risolvere un singolo problema. Molti dei problemi che le organizzazioni devono affrontare, come ad esempio interruzioni del server e problemi di cybersecurity, sono già accaduti ad altre organizzazioni. Spesso esistono risposte standardizzate. Per questo motivo, gli approcci ITSM spesso incorporano ITIL per ridurre al minimo il nuovo lavoro necessario per risolvere i problemi IT. L'ITSM comprende anche il processo di gestione del cambiamento.