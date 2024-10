Cos'è la tecnologia green?

La tecnologia green può contribuire a rendere più sostenibile lo smaltimento delle risorse e dei prodotti. Le tecnologie di gestione dei rifiuti includono impianti di riciclo avanzati che convertono i rifiuti in risorse preziose, come energia o materie prime per la produzione. Includono anche sistemi di conversione dei rifiuti in energia, che utilizzano l'incenerimento controllato per convertire i rifiuti in energia.