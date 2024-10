Che cos'è il sequestro del carbonio?

L'atmosfera terrestre sta registrando livelli senza precedenti di concentrazioni di anidride carbonica con l'aumento delle emissioni di gas serra, in gran parte a causa di attività umane come la combustione di combustibili fossili e la deforestazione. L'aumento di CO 2 prodotto da sostanze inquinanti intrappola il calore, causando il riscaldamento globale e relative conseguenze, tra cui l'innalzamento del livello del mare, gli eventi meteorologici estremi e la distruzione degli ecosistemi.

Secondo l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), è necessario adottare misure immediate per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C (34,7 °F) rispetto ai livelli preindustriali.1 Il sequestro del carbonio può svolgere un ruolo fondamentale nel raggiungere questo obiettivo. La cattura e lo stoccaggio della CO 2 ne riduce direttamente la presenza nell'atmosfera, il che rallenta il tasso di riscaldamento globale e riduce la gravità e la frequenza degli eventi legati ai cambiamenti climatici.

Oltre alla mitigazione dei cambiamenti climatici, il sequestro del carbonio presenta altri vantaggi. I processi naturali di sequestro del carbonio, come la fotosintesi, svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della salute degli ecosistemi. Le attività di sequestro possono anche migliorare la salute del suolo, aumentare la produttività agricola e proteggere la biodiversità promuovendo l'aumento di pozzi di assorbimento del carbonio (come foreste e zone umide).