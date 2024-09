Cos'è l'agricoltura intelligente?

Il settore agricolo e i fornitori di tecnologie possono contribuire a creare un futuro migliore per l'agricoltura con tecniche e innovazioni agricole intelligenti. Ecco alcuni esempi di ottimizzazione della produttività agricola nel mondo, grazie all’agricoltura intelligente.

In Texas, i sensori collegati a un'app per smartphone stanno raccogliendo informazioni in tempo reale sulle condizioni del suolo, compresa l'umidità. L'app combina queste informazioni con altri dati, comprese le previsioni meteo, per un'analisi basata sull'AI che produce raccomandazioni sull'irrigazione. Le raccomandazioni vengono inviate ai dispositivi mobili degli agricoltori per aiutarli a utilizzare in modo efficiente le risorse idriche per una migliore crescita delle colture nelle aree colpite da siccità e cambiamenti climatici.

Anche in California, dove l'uso efficiente dell'acqua è una delle principali preoccupazioni, un'azienda vinicola ha implementato una soluzione basata sul cloud che acquisisce informazioni dalle previsioni meteorologiche e dalle immagini satellitari, nonché dai sensori per misurare lo stress della vite.L'analisi dei dati fornisce consigli relativi all'irrigazione adattati alle esigenze di ciascuna vite.Da quando è stata adottata questa soluzione, le rese sono aumentate del 26%, mentre il consumo di acqua è stato ridotto del 16%.

Nella regione dell'Almaty in Kazakistan, una struttura “smart greenhouse” di cinque ettari è dotata di tecnologia IoT e AI.Queste tecnologie monitorano le condizioni all'interno delle serre e regolano automaticamente le temperature, la luce, l'umidità e i livelli di irrigazione, nella misura necessaria per creare un'ambiente ottimale per la crescita delle colture.4

Nel Regno Unito, i ricercatori hanno collegato dei sensori al bestiame nelle aziende lattiero-casearie per monitorare la loro attività, compresi i passi compiuti e il tempo trascorso a mangiare e a riposare.Poiché i bovini più attivi generalmente mostrano un comportamento più positivo, queste informazioni possono aiutare gli allevatori a determinare se sono necessari interventi, ad esempio cambiare l’ambiente in cui vivono gli animali per aumentare i loro livelli di contentezza, pratica che tende a migliorare la produzione di latte.5